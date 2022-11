L’Ukraine perquisitionne le site sacré alors que l’Église orthodoxe est soupçonnée d’être liée à Moscou

Le Kremlin a condamné le raid, le qualifiant de preuve que Kyiv est « en guerre avec l’Église orthodoxe russe ». Vladimir Legoyda, le porte-parole de l’Église orthodoxe russe, a qualifié cette décision “d’acte d’intimidation” contre la seule institution restante “où les gens en Russie et en Ukraine prient sincèrement pour la paix”.

Le raid est intervenu alors que l’armée russe martelait des villes et des villages du sud et de l’est de l’Ukraine avec des tirs d’artillerie lourde, alors qu’elle tentait de se regrouper après les récentes pertes de territoire et de troupes. Alors que les forces du Kremlin subissent des revers sur le champ de bataille et se préparent à un éventuel ralentissement des combats au cours de l’hiver, elles semblent avoir opté pour une stratégie visant à rendre l’Ukraine invivable pour ceux qui n’ont pas encore fui le pays.