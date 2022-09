Kyiv, Ukraine –

Les responsables ukrainiens ont revendiqué samedi des gains importants dans une contre-offensive contre les forces russes dans le nord-est du pays, affirmant que les troupes ukrainiennes avaient coupé les approvisionnements vitaux au point chaud de première ligne.

Les rapports faisaient suite à plusieurs jours d’avancées apparentes de l’Ukraine au sud de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, dans ce qui pourrait devenir le plus grand succès sur le champ de bataille des forces ukrainiennes depuis qu’elles ont contrecarré une tentative russe de s’emparer de la capitale de Kyiv au début de la guerre de près guerre de sept mois.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleh Nikolenko, a suggéré que les troupes ukrainiennes avaient repris Kupiansk, une ville située le long de la principale route d’approvisionnement vers Izyum, longtemps concentrée sur la ligne de front russe et le site de l’artillerie lourde et d’autres combats. Nikolenko a tweeté une photo montrant des soldats du 92e bataillon mécanisé séparé d’Ukraine devant ce qu’il a dit être un bâtiment gouvernemental à Kupiansk, à 73 kilomètres (45 miles) au nord d’Izyum.

Le Service de sécurité ukrainien, connu sous le nom de SBU, a publié quelques heures plus tard un message qui, selon lui, montrait ses forces à Kupiansk, suggérant en outre qu’il avait été saisi par les troupes ukrainiennes. L’armée ukrainienne n’a pas immédiatement confirmé son entrée dans la ville, une plaque tournante ferroviaire dont la Russie s’est emparée en février, lorsque son maire s’est rendu pour éviter des pertes civiles.

Plus tard samedi, des vidéos sur les réseaux sociaux ont commencé à circuler, semblant également montrer les forces ukrainiennes à la périphérie rurale d’Izyum à un poste de contrôle routier. Une grande statue portant le nom de la ville pouvait être vue dans les images. Les forces ukrainiennes n’ont pas reconnu détenir la ville.

Plus tôt samedi, le ministère britannique de la Défense a déclaré aux journalistes qu’il pensait que les Ukrainiens avaient avancé jusqu’à 50 kilomètres (30 miles) au sud de Kharkiv, et a décrit les forces russes autour d’Izyum comme “de plus en plus isolées”.

“Les forces russes ont probablement été prises par surprise. Le secteur n’a été que légèrement tenu et les unités ukrainiennes ont capturé ou encerclé plusieurs villes”, a déclaré l’armée britannique, ajoutant que la perte de Kupiansk affecterait considérablement les lignes d’approvisionnement russes dans la région.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a également fait référence aux gains ukrainiens considérables, estimant que Kyiv s’est emparé d’environ 2 500 kilomètres carrés (965 miles carrés) lors de sa percée dans le nord-est. L’institut a déclaré qu’il semblait que “des forces russes désorganisées (étaient) prises dans l’avancée rapide de l’Ukraine”. Ils ont cité des images de médias sociaux d’apparents prisonniers russes saisis lors de l’avancée autour d’Izyum et des villes environnantes.

Le même rapport indique que les forces ukrainiennes “pourraient faire s’effondrer les positions russes autour d’Izyum si elles coupaient les lignes de communication terrestres russes” au nord et au sud de la ville.

Moscou n’a pas immédiatement reconnu ni commenté les affirmations de l’Ukraine et de ses alliés occidentaux. Cependant, Vladislav Sokolov, le chef de l’administration locale nommée par la Russie, a déclaré sur les réseaux sociaux que les autorités d’Izyum avaient commencé à évacuer les résidents vers la Russie.

Les combats dans l’est de l’Ukraine surviennent au milieu d’une offensive en cours autour de Kherson dans le sud. Les analystes suggèrent que la Russie a peut-être pris des soldats de l’est pour se renforcer autour de Kherson, offrant aux Ukrainiens l’opportunité de frapper une ligne de front affaiblie.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré à la chaîne de télévision Ukraina que les Russes n’avaient ni nourriture ni carburant pour leurs troupes dans la région car Kyiv avait coupé leurs lignes d’approvisionnement.

“Ce sera comme une avalanche”, a-t-il déclaré, prédisant un repli russe. “Une ligne de défense tremblera et tombera.”

L’armée ukrainienne s’est montrée plus circonspecte quant aux gains rapportés, affirmant dans sa mise à jour régulière de samedi avoir pris “plus de 1 000 kilomètres carrés” (386 miles carrés) aux forces pro-Kremlin cette semaine. Il a déclaré que “dans certaines zones, des unités des Forces de défense ont pénétré les défenses ennemies à une profondeur de 50 kilomètres”, correspondant à l’évaluation britannique, mais n’a pas divulgué de détails géographiques.

Les responsables de Kyiv ont été discrets pendant des semaines sur les plans d’une contre-offensive visant à reprendre le territoire envahi par la Russie au début de la guerre, appelant les habitants à s’abstenir de partager des informations sur les réseaux sociaux.

Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré vendredi dans une allocution vidéo nocturne que les troupes ukrainiennes avaient repris plus de 30 colonies dans la région de Kharkiv depuis le début de la contre-offensive.

“Nous prenons progressivement le contrôle de plus de colonies, rendons le drapeau ukrainien et protégeons notre peuple”, a déclaré Zelenskyy.

Il a pris la parole après que le gouverneur ukrainien de Kharkiv a annoncé que le drapeau national avait été hissé au-dessus de Balakliia, une ville reprise jeudi par les troupes ukrainiennes après six mois d’occupation russe.

“Balakliia, c’est l’Ukraine ! Aujourd’hui, avec l’armée, dirigée par le commandant des forces terrestres Oleksandr Syrskyy, nous avons hissé le drapeau ukrainien”, a écrit le gouverneur Oleh Syniehubov sur Telegram.

Ailleurs, les services d’urgence ukrainiens ont signalé qu’une femme de 62 ans avait été tuée dans une frappe de missile russe dans la région de Kharkiv pendant la nuit. Il a déclaré que son corps avait été retrouvé enterré dans les décombres de sa maison, qui a été rasée par la grève.

Syniehubov a également accusé Moscou d’avoir détruit des colonies reprises par Kyiv lors de ses récentes avancées, ainsi que d’autres zones résidentielles de la région. Il a déclaré dans un article de Telegram que cinq civils avaient été hospitalisés dans le district d’Izyum, tandis que neuf autres avaient été blessés ailleurs dans la région.

Dans la région assiégée du Donbass au sud de Kharkiv, le gouverneur ukrainien a déclaré que des civils avaient été tués et blessés dans la nuit par des bombardements russes près de la ville de Bakhmut, une cible clé de l’offensive russe bloquée dans cette région. Pavlo Kyrylenko a déclaré sur Telegram que deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées à Bakhmut et dans le village voisin de Yahidne.

Pendant ce temps, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock est arrivée samedi à Kyiv pour une visite inopinée, affirmant que l’Europe ne se lasserait pas d’aider l’Ukraine malgré les efforts du président russe Vladimir Poutine pour faire monter la pression en retenant l’approvisionnement énergétique des pays de l’Union européenne.

Baerbock a déclaré que l’Allemagne aiderait l’Ukraine à trouver et à retirer les mines et autres munitions non explosées laissées par les troupes russes dans les zones où elles ont été repoussées par les forces ukrainiennes.

Malgré les gains réalisés par les forces armées ukrainiennes, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le chef de l’OTAN ont averti vendredi que la lutte de l’Ukraine contre la Russie semble devoir s’éterniser pendant des mois. Blinken a déclaré que la guerre entrait dans une période critique et il a exhorté les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine à maintenir leur soutien pendant ce qui pourrait être un hiver difficile.

