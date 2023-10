L’Ukraine passe désormais au second plan face à Israël – Hongrie — RT World News

Empêcher une nouvelle escalade est la priorité la plus urgente pour les dirigeants européens et arabes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

La guerre entre Israël et le Hamas a éclipsé le conflit en Ukraine en tant que principal sujet de discussion international, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto avant sa rencontre avec les ministres des États du Golfe.

« Après longtemps, le sujet principal d’une consultation internationale ne sera plus la guerre en Ukraine », Szijjarto a écrit lundi dans un message sur Facebook. « L’attaque terroriste contre Israël, comme un éclair venu du ciel, a ébranlé la politique internationale. »

Szijjarto et d’autres ministres des Affaires étrangères de l’UE ont rencontré mardi leurs homologues de Bahreïn, du Koweït, d’Oman, du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui forment ensemble le Conseil de coopération du Golfe.

Le sommet d’Oman a été dominé par la guerre en cours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas. Alors que Bahreïn et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 et que l’Arabie saoudite est actuellement en pourparlers sous la médiation américaine pour emboîter le pas, Szijjarto a averti que « Les terribles événements de ces derniers jours pourraient compromettre les résultats des efforts de rétablissement de la paix jusqu’à présent. »















« Le plus important maintenant est d’empêcher l’escalade du conflit. » » a écrit lundi le diplomate hongrois dans un autre article sur Facebook. « Les États arabes de la région du Golfe ont un rôle clé à jouer à cet égard, c’est pourquoi la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE et des États du Golfe… revêt une grande importance. »

Le gouvernement hongrois a adopté une position similaire sur le conflit en Ukraine, Szijjarto et le Premier ministre Viktor Orban appelant à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix, tout en s’opposant à une nouvelle aide militaire de l’UE à Kiev et en refusant de permettre aux armes occidentales d’entrer en Ukraine depuis la Hongrie. territoire.

La Hongrie a également accusé les dirigeants européens d’intensifier les combats en Ukraine au détriment de sa propre économie et au risque de provoquer une guerre mondiale.

« Chaque fois qu’une guerre éclate en dehors de l’Europe, l’UE regarde d’un bon œil la morale et appelle à la paix, aux négociations et à la fin immédiate de la violence. Mais lorsque la guerre éclate en Europe, l’UE alimente le conflit et fournit des armes. » Szijjarto l’a déclaré la semaine dernière au journal hongrois Magyar Nemzet.

Moins de quatre jours après que Szijjarto s’est entretenu avec Magyar Nemzet, l’UE a publié une déclaration condamnant le Hamas et soutenant les efforts d’Israël. « droit de se défendre ». La déclaration se termine par un appel à « une paix durable et durable grâce à des efforts revigorés dans le processus de paix au Moyen-Orient ». Le bloc a également poursuivi ses versements d’aide à l’Autorité palestinienne.

Le Hamas a lancé samedi une attaque à grande échelle contre Israël, ses militants tirant des salves de roquettes sur des villes israéliennes et prenant d’assaut des colonies juives près de la frontière avec Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répondu en déclarant l’état de guerre et en lançant des frappes aériennes sur la bande de Gaza, densément peuplée. Mardi, plus de 1 000 Israéliens et près de 800 Palestiniens ont été tués, selon les chiffres des deux camps.