L’Ukraine parie sur l’Inde pour l’aider à conclure un accord de paix avec Poutine – POLITICO

Selon le responsable, Modi a clairement indiqué lors des discussions estivales avec Kiev que, même si l’Ukraine devrait inévitablement faire des compromis sur certains points pour mettre fin à l’assaut de Moscou, toute proposition visant à mettre fin à la guerre ne devrait pas inclure la cession de territoires à la Russie.

Modi, aux yeux de Kiev, a parcouru un long chemin en peu de temps.

Lorsqu’il s’est rendu à Moscou en juillet et a chaleureusement embrassé le président russe Vladimir Poutine, la réponse de Kiev a été cinglante. Zelensky a qualifié cette accolade – le même jour où une frappe de missile russe a tué des dizaines d’Ukrainiens – de « grande déception et de coup dévastateur porté aux efforts de paix ».

Mais depuis lors, l’Ukraine considère de plus en plus l’Inde – le pays le plus peuplé du monde, qui a longtemps promotion du non-alignement dans ses relations extérieures – comme son intermédiaire idéal dans les relations avec le Kremlin.

Même si New Delhi s’est toujours abstenue de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elle s’est prononcée en faveur du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale et de la fin de la guerre. Six semaines après que son voyage à Moscou ait suscité l’inquiétude des Ukrainiens, Modi s’est rendu à Kiev pour rencontrer Zelensky. Il s’est engagé à être « un ami » de Kiev et à contribuer à un accord de paix.

L’Inde est peut-être la seule puissance mondiale capable de jouer ce rôle – ou du moins la seule capable de se présenter de manière crédible comme une partie neutre à la fois envers Moscou et Kiev.