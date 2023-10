L’Ukraine « panique » alors que le chaos de McCarthy menace l’aide américaine – POLITICO

KIEV – Après un an et demi de guerre, les dirigeants ukrainiens ont désormais une nouvelle raison de s’inquiéter : le chaos politique croissant en Amérique menace de faire dérailler leur approvisionnement en argent et en armes.

Quelques jours après que les législateurs ont abandonné un projet américain vital visant à envoyer des milliards de dollars d’aide à Kiev, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a été évincé par ses propres collègues du Parti républicain. Aide à l’Ukraine a été nommé comme l’une des raisons.

À Kiev, les responsables ne savent pas ce qui pourrait se passer ensuite. Leur allié militaire le plus fidèle semble soudain peu fiable, malgré les assurances du président Biden et d’autres que les États-Unis resteront fermes jusqu’à ce que les envahisseurs ukrainiens soient vaincus.

« Nous paniquons. Pour nous, c’est un désastre », a déclaré Ivanna Klympush-Tsintsadze, une députée ukrainienne de haut rang qui préside la commission sur l’intégration du pays à l’Union européenne. « Nous souhaitons régler les choses afin que la démocratie américaine puisse fonctionner et que nous puissions restaurer le consensus bipartisan sur la défense de leurs propres intérêts nationaux en soutenant l’Ukraine. »

Le contretemps aux États-Unis survient au milieu d’une guerre délicatement équilibrée et alors que certains dirigeants européens sont de plus en plus disposés à critiquer Kiev et à s’opposer au soutien continu à l’Ukraine.

L’éviction historique de McCarthy – aucun autre président de la Chambre des représentants des États-Unis n’a été destitué auparavant – après que le Congrès a voté un plan de financement intérieur d’urgence pour éviter une fermeture du gouvernement. Cet accord, un budget provisoire de 45 jours destiné à maintenir le gouvernement en marche, ne prévoyait aucune aide à l’Ukraine.

Le gouvernement ukrainien dépend fortement de l’aide financière et militaire étrangère pour maintenir son économie en marche et espère recevoir 42,8 milliards de dollars de donateurs internationaux au cours de l’année à venir. Une grande partie de cette somme proviendrait des États-Unis.

Cependant, maintenant que McCarthy est sorti, tout futur financement américain pour Kiev est dans les limbes. On ne sait pas exactement quand un nouvel orateur sera choisi et sans lui, la machine législative américaine est au point mort.

En public, le gouvernement ukrainien a tenté de minimiser l’impact du désarroi à Washington sur son effort de guerre. « Tant qu’un nouveau président n’est pas élu, la Chambre ne peut pas voter de lois, mais tous les autres travaux, y compris au sein des commissions, se poursuivent », a déclaré l’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova. dans un rapport.

Pour l’instant, l’Ukraine dispose encore d’au moins 1,6 milliard de dollars supplémentaires disponibles pour l’aide à la défense (PDA) et de 1,23 milliard de dollars d’aide budgétaire directe, a déclaré l’ambassadrice Markarova. dit.

Une configuration

En privé, cependant, la consternation et la confusion règnent à Kiev.

« Eh bien, c’est un piège », a déclaré un député ukrainien à POLITICO.

« Honnêtement, nous surveillons pour le moment », a déclaré un responsable du gouvernement ukrainien, qui a demandé à ne pas être identifié alors qu’il discutait de sujets sensibles.

Les responsables ukrainiens évitent généralement d’exprimer publiquement des critiques à l’égard de leurs partenaires afin de ne pas paraître ingrats. Mais cette semaine, certains ont exprimé leur choc.

« Il n’y a rien de bon, mais, objectivement, nous sommes simplement devenus les otages de leur politique intérieure », a déclaré le député ukrainien Yaroslav Jeleznyak, premier vice-président de la commission parlementaire des Finances, après l’annonce de l’accord d’urgence sur le budget américain.

Le gouvernement ukrainien insiste sur le fait qu’il a noué des relations constructives avec la plupart des remplaçants potentiels au poste de président et qu’il continue de travailler avec les législateurs américains sur le prochain programme d’aide.

« Malheureusement, certains [U.S.] les législateurs ont trouvé possible de rechercher des compromis alors qu’une aide supplémentaire à l’Ukraine est dans l’air », a déclaré à POLITICO Vladyslav Faraponov, chef du conseil d’administration de l’Institut d’études américaines. « Le message clé que Kiev doit transmettre est que nous pouvons gagner ensemble et le plus tôt possible pour sauver beaucoup d’hommes et de femmes de valeur. »

Jan Cienski a contribué au reportage depuis Varsovie.