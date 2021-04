La tension monte dans l’est de l’Ukraine, où l’armée est enfermée dans un conflit avec des séparatistes soutenus par la Russie depuis sept ans.

La Russie a déployé de grandes quantités de matériel militaire près de la frontière et il y a eu une recrudescence des combats ces dernières semaines.

Euronews s’est rendu à Mayorsk à Donetsk où nous avons rencontré des soldats ukrainiens. La ville de Horlivka, contrôlée par les séparatistes soutenus par la Russie, est visible à travers les arbres d’ici. C’est une zone qui a connu une augmentation des combats.

Quatre soldats ukrainiens ont perdu la vie à environ un kilomètre d’ici, dans la ville de Shumy, après des bombardements séparatistes il y a une semaine. Un autre soldat est mort peu de temps après dans la même zone à cause d’une mine. C’est la pire perte de vie dans la région depuis 2019. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que 26 soldats ukrainiens sont morts cette année.

La récente recrudescence des combats fait suite à une période de calme depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu en juillet 2020 entre Kiev et les séparatistes.

Du 2 au 5 avril, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a enregistré 1 424 violations du cessez-le-feu, un nombre bien plus élevé que l’été dernier, où la moyenne quotidienne était rarement supérieure à cinq.

«Nous apprenons que la Russie envoie des troupes», a déclaré Michael Mircak, 25 ans, lieutenant de l’armée ukrainienne, à Euronews près de la ligne de front. «Ils montrent qu’ils ont le pouvoir, mais nous n’avons pas peur. Nous sommes prêts, nettoyons nos armes et construisons des fortifications. Nous avons moins de chiffres et moins de puissance, mais notre esprit est fort.

«La mort fait partie de la guerre», a déclaré Andrii Savchuk, 23 ans, également lieutenant de l’armée. Il a déclaré que la seule chose que l’armée ukrainienne puisse faire à ce stade est de construire de nouvelles fortifications et de se cacher des tireurs d’élite et des yeux de l’ennemi.

‘L’escalade est inévitable’

La guerre a éclaté en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée et que des séparatistes soutenus par la Russie ont saisi des bâtiments gouvernementaux dans l’est de l’Ukraine. Cela a suivi une révolution pro-occidentale à la fin de 2013 et au début de l’année suivante.

Depuis lors, plus de 13 000 personnes sont mortes dans le conflit, selon les Nations Unies. 1,5 million de personnes supplémentaires ont été déplacées.

Une tentative de cessez-le-feu a été convenue en 2015 et, après son échec, de nouveau en 2020. La paix de l’année dernière a duré jusqu’à la dernière escalade.

Ces derniers jours, les sites de médias sociaux ont été remplis de vidéos de trains russes, chargés de chars et d’autres équipements militaires, en route vers la ligne de front en Ukraine ces derniers jours et les États-Unis et l’UE ont exprimé leur inquiétude.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le nombre de soldats russes actuellement à la frontière ukrainienne était le plus important depuis 2014.

Lors d’une récente conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé au retrait des renforts de troupes.

« Il n’y a pas de solution politique claire à l’horizon – et aucune image claire de ce qui va se passer ensuite », a déclaré à Euronews Alexei Jakubin, professeur principal en politique à l’Institut polytechnique de Kiev.

«Puisqu’il n’y a pas de vision politique commune (les négociations de paix sont au point mort), une escalade est inévitable. Cela profite aux deux parties, car l’une peut blâmer l’autre pour la panne. »

Selon Jakubin, les deux parties utiliseront l’escalade actuelle pour promouvoir leurs intérêts. Il ne pense pas que la Russie ou l’Ukraine soient intéressées par une guerre à grande échelle, mais des combats importants ne peuvent être exclus. Certains experts ont fait valoir que la Russie essayait de forcer l’Ukraine à entamer des négociations, tandis que d’autres pensent que la Russie pourrait rechercher une solution militaire après les événements récents. La Russie a nié cela et a plutôt accusé l’Ukraine d’être l’agresseur.

La Russie a déclaré qu’elle enquêterait sur la mort d’un garçon de cinq ans à Donetsk, une zone contrôlée par les séparatistes. Les séparatistes affirment que l’armée ukrainienne l’a tué avec un drone et affirment que cela prouve que l’Ukraine vise des civils. L’Ukraine nie les allégations et l’OSCE n’a pas été en mesure de déterminer exactement comment le garçon est mort.

Selon Bloomberg, lors d’un entretien avec le journal Kommersant, Nikolai Patrushev, secrétaire du conseil de sécurité russe, a déclaré: «Nous n’avons aucun plan d’intervention militaire. Mais nous suivons attentivement la situation et en fonction de son évolution, nous prendrons des mesures concrètes. »

Après le récent appel téléphonique avec Merkel, le Kremlin a déclaré: « Vladimir Poutine a noté les actions de provocation de Kiev qui enflamment délibérément la situation le long de la ligne de contact. »

«La Russie revient-elle?

Près de la ligne de front, les soldats qui se sont entretenus avec Euronews ont exprimé des inquiétudes quant à ce qui pourrait se passer ensuite. Savchuk a dit qu’il connaissait certains des soldats qui ont perdu la vie à Shumy récemment et a dit qu’il, comme tout le monde, voulait riposter mais qu’il avait l’ordre d’obéir.

Euronews a été montré autour d’un bunker, où plus de dix personnes dorment dans une salle bondée sur des lits pliants. Sergii Ukrainets, 27 ans, lieutenant de la 10e brigade d’assaut de montagne, montre une carte sur le mur pour illustrer que les séparatistes sont très proches. Les soldats se disent prêts à défendre cette position si la guerre éclate.

«Nous voulons tous simplement protéger tout le monde en Ukraine. Vous avez vu les bâtiments par ici », a déclaré Ukrainets, faisant référence aux immeubles d’habitation endommagés par des balles dans les murs. «C’est ainsi que sera toute l’Ukraine si la guerre recommence et si nous ne sommes pas en mesure de tenir la ligne de front.»

Il y a encore des civils vivants dans certains bâtiments. Beaucoup ont fui, mais certains restent. Ils vivent dans la peur constante d’une escalade de la violence.

Dans la ville ukrainienne d’Avdiivka, près de la ligne de front, Glushkova Grigorivna, 69 ans, a déclaré à Euronews qu’elle craignait que ce ne soit le moment.

«Est-ce maintenant que la Russie revient?» elle a demandé. «Nous vivons tous les jours, sans jamais savoir ce qui va se passer. Je crains que la Russie ne vienne terminer ce qu’elle a commencé. »

Qui est à blâmer?

En février, Zelenskyy a intensifié ses appels à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Il a également interdit les chaînes de télévision ukrainiennes appartenant à l’oligarque Viktor Medvedchuk, ami et allié de Poutine. Certains experts suggèrent que des événements comme celui-ci ont déclenché la récente montée en puissance de l’armée russe.

D’autres citent également les négociations de paix bloquées comme une explication possible. La pression russe pourrait forcer l’Ukraine à faire des concessions dans les pourparlers de paix et à être utilisée comme un outil de négociation pour arrêter les sanctions occidentales contre le gazoduc russe Nord Stream 2.

Andrey Buzarov est un expert du groupe analytique KyivStratPro. Il a déclaré à Euronews qu’aucune des parties n’était intéressée par une guerre, mais que des erreurs peuvent survenir.

« Je ne suis pas sûr que la Russie s’intéresse à l’escalade en ce moment », a-t-il dit. « La relocalisation des techniques militaires et des chars est une mauvaise décision mais ne signifie pas qu’il y aura une escalade militaire intense. Je ne pense pas non plus que Zelenskyy soit intéressé », a déclaré Buzarov.

«En Ukraine, il n’y a pas eu de négociations de paix réussies depuis plus d’un an et demi», a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un bon signe et je pense qu’une escalade est possible mais pas à grande échelle. »

Quand cela se finira-t-il?

De retour à la base militaire, Mircak dit qu’il se bat dans l’armée ukrainienne depuis le début de la guerre. À l’époque, l’armée ukrainienne était en mauvaise posture, dit-il, mais beaucoup de choses ont changé, ce qui lui donne l’espoir que l’Ukraine puisse rester en première ligne. Il dit qu’il veut la paix plus que tout mais ne croit pas que cela se produira.

«La guerre dure depuis sept ans maintenant. Au début, je pensais que ça finirait dans deux ou trois ans », a-t-il dit. «Maintenant, je pense que cela prendra du temps. Peu importe si la solution viendra diplomatiquement ou militairement.

Beaucoup de soldats du 108e bataillon d’assaut de montagne séparé stationné ici connaissaient les soldats qui ont récemment perdu la vie à Shumy.

Ils appartenaient à la même brigade et des photos des soldats tombés au combat sont accrochées sur un panneau près de leur quartier général. C’est un rappel des conséquences de la guerre.

«Notre ancien président a toujours dit aux dirigeants du monde que l’Ukraine était le tampon entre l’Occident et la Russie», a déclaré Mircak. «L’UE doit nous aider car la sécurité de l’Ukraine est la sécurité de l’Union européenne.

«Si une grande guerre commence, elle commencera en territoire ukrainien et si l’UE et les États-Unis ne veulent pas que leurs terres soient attaquées, ils doivent nous aider ici.»

Euronews a contacté Yulia Mendel, l’attachée de presse de l’administration présidentielle ukrainienne, pour commenter cet article. Nous avons également essayé de contacter les deux régions séparatistes – la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk. Ils n’ont pas encore répondu.

Chaque jour de la semaine à 1900 CEST, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.