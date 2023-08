L’Ukraine ordonne à des milliers de civils de quitter la zone de poussée militaire russe

Les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi l’évacuation obligatoire de près de 12 000 civils de 37 villes et villages de la région orientale de Kharkiv, où les forces russes feraient un effort concerté pour percer la ligne de front.

L’administration militaire locale du district de Kupiansk à Kharkiv a déclaré que les habitants devaient se conformer à l’ordre d’évacuation ou signer un document indiquant qu’ils resteraient à leurs risques et périls. La vice-ministre ukrainienne de la Défense Hanna Maliar avait déclaré la veille que « l’intensité des combats et des bombardements ennemis est élevée » dans la zone.

La ville de Koupiansk et les territoires qui l’entourent étaient sous occupation russe jusqu’en septembre 2022, lorsque les forces ukrainiennes ont mené une opération offensive rapide qui a délogé les forces du Kremlin de presque toute la région de Kharkiv.

Avance sur jonction ferroviaire

La reprise de ces zones a renforcé l’argument de l’Ukraine selon lequel ses troupes pourraient infliger des défaites plus cuisantes à la Russie avec des livraisons d’armement supplémentaires, dûment fournies par ses alliés occidentaux. Mais alors que l’Ukraine a poursuivi une contre-offensive lente ces dernières semaines, les forces russes ont riposté dans certaines régions.

Maliar a déclaré que la Russie « a formé un groupe offensif et tente d’avancer » dans la région dans le but d’avancer vers la ville ukrainienne de Kupiansk, un important nœud ferroviaire.

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante les affirmations de chaque camp sur le champ de bataille.

Des drones abattus

Plus tôt jeudi, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu deux drones se dirigeant vers Moscou pour la deuxième journée consécutive, ont déclaré des responsables, l’attaque perturbant les vols dans deux aéroports internationaux alors que l’Ukraine semblait intensifier son assaut sur le sol russe.

Un drone a été abattu dans la région de Kaluga au sud-ouest de Moscou et un autre près d’un important périphérique de Moscou, selon le maire de Moscou, Sergey Sobianine, et le ministère russe de la Défense, qui ont imputé l’attaque à l’Ukraine.

Aucune victime ou dégât n’a été signalé dans l’immédiat.

L’aéroport de Domodedovo, au sud de la ville, a interrompu les vols pendant plus de deux heures et l’aéroport de Vnukovo, au sud-ouest de la ville, a arrêté les vols pendant plus de 2,5 heures et redirigé certains avions entrants vers d’autres aéroports, selon les agences de presse russes.

Apporter la guerre aux Russes

L’endroit où les drones ont été lancés n’était pas clair et les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire immédiat. L’Ukraine ne confirme ni ne nie généralement ces attaques.

Tirer des drones sur Moscou après plus de 17 mois de guerre a peu de valeur militaire apparente pour l’Ukraine, mais la stratégie a servi à déstabiliser les Russes et à leur faire comprendre les conséquences du conflit.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré qu’il avait arrêté les attaques de drones ukrainiens en Crimée annexée à Moscou. Il a déclaré avoir abattu deux drones près de la ville portuaire de Sébastopol et en avoir bloqué électroniquement neuf qui se sont écrasés dans la mer Noire.

Mercredi, les médias ukrainiens ont rapporté des blogs de médias sociaux disant qu’un épais panache de fumée s’élevait au-dessus de Sébastopol, qui est le quartier général de la flotte russe de la mer Noire.

Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, a déclaré que la fumée provenait d’un « exercice d’entraînement de la flotte » et a exhorté les résidents locaux à ne pas s’inquiéter.

Les incidents sont survenus dans le contexte de la contre-offensive en cours de l’Ukraine, qui, selon les responsables ukrainiens et occidentaux, sera une longue corvée contre les forces profondément enracinées du Kremlin.

REGARDER | Les États-Unis envoient des bombes à fragmentation en Ukraine — des armes que le Canada a interdites : Les États-Unis envoient des bombes à fragmentation à l’Ukraine – des armes que le Canada a interdites

Les bombardements tuent 6

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré qu’au moins six civils avaient été tués et 27 blessés entre mercredi et jeudi.

Dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, la Russie a bombardé 16 villes et villages et trois personnes ont été tuées, a rapporté le bureau. À Zaporizhzhia, trois personnes ont été tuées et neuf blessées, dont un bébé de 11 mois.

Pendant ce temps, 12 personnes sont toujours portées disparues après une explosion mercredi dans une usine qui fabrique du matériel optique pour les forces de sécurité russes, a rapporté l’agence de presse d’État russe RIA Novosti, citant des responsables des urgences.

Le ministère russe des urgences a déclaré que 71 personnes avaient besoin d’une assistance médicale après l’explosion.

Les responsables russes n’ont pas proposé de cause présumée de l’explosion à l’usine de Zagorsk dans la région de Moscou, ce qui a ajouté à la nervosité concernant d’éventuelles frappes de drones ukrainiens.

Puissance de réserve

La société publique ukrainienne de production d’électricité, Energoatom, a déclaré jeudi que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, avait de nouveau perdu la connexion à sa dernière ligne électrique externe principale restante du jour au lendemain et avait été basculée sur une ligne électrique de réserve.

La société a déclaré que la centrale – qui compte six réacteurs et est la plus grande d’Europe – était au bord d’une panne d’électricité car la ligne de réserve avait moins de la moitié de la capacité électrique de la ligne principale.

« Un tel régime est difficile pour la centrale, sa durée est limitée par la conception du projet et il peut entraîner une défaillance des principaux équipements de l’unité énergétique », a déclaré Energoatom via Telegram.

Des bombardements russes dévastent une communauté dans le sud-est de l’Ukraine