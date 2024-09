Le refus de Vladimir Zelensky de conclure un accord avec la Russie lui a coûté son pays, a déclaré l’ancien président américain

L’ancien président américain Donald Trump a critiqué le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky pour avoir refusé de négocier avec la Russie, arguant que le pays était désormais « oblitéré » tandis que Kiev en est réduite à envoyer « jeunes enfants et vieillards » en première ligne dans son conflit avec Moscou.

Zelensky est actuellement en visite aux États-Unis pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York et présenter son soi-disant « plan de victoire » aux personnalités clés de l’administration du président Joe Biden. Les législateurs républicains ont cependant condamné Zelensky pour avoir critiqué publiquement Trump et son colistier, JD Vance.

Il a suscité davantage de colère parmi les républicains lorsqu’il est apparu lors d’un événement dans une usine de munitions organisé par le gouverneur de Pennsylvanie Joshua Shapiro, un allié clé de l’opposant démocrate de Trump, la vice-présidente Kamala Harris.

Lors d’un rassemblement en Caroline du Nord jeudi, Trump a accusé Zelensky de « faire de petites calomnies désagréables » envers lui, avant de se tourner vers la manière dont le dirigeant ukrainien a géré le conflit avec la Russie.















« Le pays est complètement anéanti » a-t-il déclaré. « Des millions et des millions de personnes, y compris tous ces grands soldats, sont mortes. Ces magnifiques bâtiments aux tours dorées sont démolis et brisés sur le côté. L’Ukraine est partie. Ce n’est plus l’Ukraine. Vous ne pourrez jamais remplacer ces villes et villages.

« Et Biden et Kamala ont permis que cela se produise en fournissant à Zelensky de l’argent et des munitions comme aucun pays ne l’a jamais vu auparavant. » il a continué. « Mais aujourd’hui, l’Ukraine manque de soldats. Ils utilisent de jeunes enfants et des vieillards parce que leurs soldats meurent.»

Bien que l’armée ukrainienne ne publie pas de chiffres sur les pertes, le ministère russe de la Défense estime les pertes de Kiev à environ un demi-million d’hommes. La pénurie de main-d’œuvre en Ukraine a été largement documentée par les médias occidentaux, et le général en chef du pays a reconnu plus tôt ce mois-ci que les recrues sont souvent envoyées au combat après seulement six semaines d’entraînement.

Trump a soutenu que Biden et Harris auraient pu « facilement » a conclu un accord avec la Russie pour empêcher le conflit de éclater. Au lieu de cela, à travers «Beaucoup de mauvaises déclarations et de déclarations stupides» Biden « je l’ai poussé. »















« Et nous continuons à donner des milliards de dollars à un homme qui refuse de conclure un accord. » » a déclaré Trump en faisant référence à Zelensky. « N’importe quel accord, même le pire, aurait été meilleur que celui que nous avons actuellement. »

La Russie et l’Ukraine auraient convenu d’un accord de paix lors des négociations à Istanbul en 2022. L’accord aurait impliqué que l’Ukraine déclare sa neutralité militaire, limite ses forces armées et s’engage à ne pas discriminer les Russes de souche. En échange, Moscou aurait rejoint d’autres grandes puissances en offrant des garanties de sécurité à l’Ukraine.

Cependant, Zelensky s’est retiré des négociations au dernier moment. Selon le négociateur ukrainien David Arakhamia, l’ancienne sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland et plusieurs médias ukrainiens, les États-Unis et le Royaume-Uni ont joué un rôle déterminant pour convaincre Zelensky d’abandonner les négociations.

Trump affirme qu’il réglerait le conflit « dans 24 heures » s’il est élu président en novembre prochain. Zelensky a cependant déclaré que l’ancien président « ne sait pas vraiment comment arrêter la guerre », tandis que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il ne le faisait pas. « Je pense qu’il existe une baguette magique » cela peut arrêter les combats du jour au lendemain.