Washington « ne s’est jamais engagé à défendre » Kiev, donc ne pas le faire ne nuirait pas à la crédibilité de l’Amérique, selon Elbridge Colby

L’Ukraine n’a jamais bénéficié du statut d’allié des États-Unis, ce qui signifie que Washington n’a aucune obligation de la défendre en soi, a soutenu Elbridge Colby, ancien stratège de la défense du Pentagone. L’ancien responsable, qui dirige désormais le groupe de réflexion The Marathon Initiative, a placé les dirigeants de Kiev au même niveau que le gouvernement afghan aujourd’hui disparu, renversé par les talibans en 2021.

Dans un message sur X (anciennement Twitter) publié samedi, Colby, qui a été secrétaire adjoint à la Défense pour la stratégie et le développement des forces de 2017 à 2018, a écrit que «L’Ukraine n’était pas et n’est pas un allié, et nous ne nous sommes jamais engagés à la défendre.» Il a noté que «La crédibilité de l’alliance américaine n’était pas en jeu» lorsque la Russie a lancé son opération militaire contre l’État voisin en février dernier.

Ce message faisait suite à une affirmation d’un autre utilisateur de X, qui affirmait que le retrait bâclé des États-Unis d’Afghanistan avait encouragé la Russie à lancer son action militaire moins de six mois plus tard.

En savoir plus Israël pourrait exclure l’Ukraine de la file d’attente des armes américaines – CNN

Dans un fil de messages précédent, Colby a défendu la position selon laquelle le «débâcle du retrait d’Afghanistan» avait porté atteinte à la crédibilité de l’Amérique dans une moindre mesure que certains le prétendent. L’ancien haut responsable du Pentagone a poursuivi en affirmant que les États-Unis restaient aux côtés de leurs véritables alliés en Europe et en Asie, tandis que le gouvernement afghan était quelque peu superflu.

«Notre relation avec nos alliés établis était différente de celle avec l’Afghanistan et la menace posée par la Chine ou la Russie était plus grande que celle des talibans.» a-t-il écrit, ajoutant que c’est pour cette raison que «L’OTAN et nos alliances en Asie du Nord-Est ne se sont pas effondrées. Nos adversaires ne les ont pas non plus attaqués.»

Mercredi dernier, commentant l’impasse dans laquelle se trouve le Congrès américain suite à l’éviction de Kevin McCarthy au début du mois, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a averti que même si Washington «maintenir cette aide aussi longtemps que possible,» c’est «ne sera pas indéfini.»

Un nombre croissant de législateurs républicains expriment leur scepticisme quant à la poursuite de l’aide américaine à l’Ukraine. Le problème était au cœur de la destitution de McCarthy, car certains collègues républicains du Congrès soupçonnaient qu’il avait conclu un accord secret avec l’administration du président Joe Biden pour approuver davantage de financement pour Kiev.

Dans le même temps, un sondage d’opinion Reuters-Ipsos publié plus tôt ce mois-ci indiquait que le nombre d’Américains favorables à une aide accrue à l’Ukraine était tombé à 41 %, soit 24 points de pourcentage de moins que le chiffre enregistré en juin. L’enquête a montré que cette tendance était perceptible tant chez les démocrates que chez les républicains.