L’Ukraine négociera avec la Russie sur le champ de bataille, disent les députés à l’auditoire canadien

La Russie doit être vaincue, isolée et punie pour avoir fait la guerre à l’Ukraine – et les décideurs politiques occidentaux doivent accepter cela et commencer à réfléchir à ce qui pourrait arriver après l’arrêt des tirs – a déclaré mardi un haut responsable du parlement ukrainien à un auditoire canadien.

La députée Ivanna Klympush-Tsintsadze, présidente du Comité de la Verkhovna Rada sur l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne, a pris la parole lors d’un événement à Ottawa organisé par le Centre parlementaire, une organisation non partisane soutenant la gouvernance démocratique.

“La Russie n’est qu’un monstre, juste un mal qui doit être vaincu. C’est noir sur blanc”, a déclaré Klympush-Tsintsadze à un auditoire de députés et de décideurs politiques dans un discours passionné et improvisé.

La députée ukrainienne Ivanna Klympush-Tsintsadze prend la parole lors d’un déjeuner au Rideau Club lors d’une visite de parlementaires ukrainiens à Ottawa le mardi 6 décembre 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Klympush-Tsintsadze et sa collègue parlementaire ukrainienne Maria Ionova ont évité une question du public sur la question de savoir si les drones ukrainiens étaient responsables des récentes attaques contre les aérodromes russes – dont un où sont basés des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires.

Ces attaques – que l’Ukraine n’a jamais reconnues – ont soulevé le spectre de l’escalade.

“Nous aimerions qu’ils soient nos drones volant à environ 600 kilomètres et j’aimerais que ce soit le cas aussi, mais je n’en ai aucune idée”, a répondu Klympush-Tsintsadze à la question du public.

Sur cette photo publiée par l’administration de la région de Koursk en Russie le mardi 6 décembre 2022, de la fumée s’élève de la zone autour de l’aéroport de Koursk. (Presse associée)

Au cours des dernières semaines, l’Ukraine a fait face à des pressions persistantes de la part des États-Unis et d’autres pays d’Europe pour envisager des négociations de paix avec Moscou.

Ionova, membre de la commission de la Verkhovna Rada sur la politique étrangère et la coopération interparlementaire, a déclaré que – pour le moment – l’Ukraine se contente de laisser ses forces armées négocier.

“Plus de 80% de notre peuple ne soutient pas les négociations avec la Russie”, a-t-elle déclaré. “Les meilleures négociations, les meilleurs négociateurs, ce sont nos forces armées. Ce sont les meilleurs négociateurs.”

‘[Russia] doit être isolé et… puni’

Alors que l’Ukraine a établi un plan de négociations en dix points avec la Russie, Ionova et Klympush-Tsintsadze ont déclaré qu’il ne pouvait y avoir de paix sans justice pour les victimes innocentes de la guerre et sans garanties de sécurité pour l’Ukraine.

Ce dernier point semblait être une fouille subtile chez le président français Emmanuel Macron, qui a récemment déclaré que la Russie avait besoin de garanties de sécurité pour mettre fin à la guerre.

Klympush-Tsintsadze a méprisé cette idée.

“La Russie doit être vaincue. Cela signifie que la Russie doit être affaiblie”, a-t-elle déclaré. “Cela doit être isolé et puni, et seulement après cela, nous aurons peut-être – tous ensemble – une sorte de Russie avec laquelle nous pourrons peut-être parler et traiter.”

Elle a déclaré qu’elle pensait que les décideurs politiques occidentaux n’avaient pas encore saisi ce qui pourrait – et devrait – arriver après l’expulsion des troupes russes d’Ukraine.

Klympush-Tsintsadze est le deuxième politicien d’Europe de l’Est à livrer un tel message à Ottawa récemment. La chef de l’opposition en exil au Bélarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, a fait des commentaires similaires aux journalistes il y a deux semaines alors qu’elle rencontrait le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

Le Canada annonce de nouvelles sanctions contre la Biélorussie alors que le chef de l’opposition en exil rencontre Trudeau La chef de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, dit qu’elle se félicite des sanctions imposées par le Canada, mais que des mécanismes sont nécessaires pour empêcher le régime biélorusse de les contourner.

La notion de “ce qui se passera ensuite” peut sembler farfelue en ce moment, étant donné que l’Ukraine fait face à une lutte longue et pénible pour chasser les troupes russes et souffre actuellement d’une campagne impitoyable de frappes de missiles et de drones qui a entravé le réseau électrique du pays. .

On a demandé à Klympush-Tsintsadze si le changement de régime en Russie devait être l’objectif. Le problème que la Russie présente au monde, a-t-elle dit, est plus profond aux niveaux social et politique que le gouvernement du président Vladimir Poutine.

“Un changement de régime pur ou simple dans la Fédération de Russie ne conduira pas à une paix durable et à l’abandon par la Russie de ses ambitions impériales”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne devrions pas avoir peur de déployer des efforts supplémentaires, des efforts intellectuels… pour penser à quel type de Russie, et quel type de frontières de la Russie, il y aura après cette guerre.”

Matthew Schmidt est un expert de l’Europe de l’Est à l’Université de New Haven, Connecticut. Il a déclaré que ce que les députés ukrainiens proposent équivaut à “un problème multigénérationnel” et que les gouvernements occidentaux doivent se demander ce qui est réalisable.

« Qu’est-ce qu’on va faire ? On va traîner Poutine au [International Criminal Court]? Personne ne pense que c’est réaliste, Allons-nous extraire des réparations de la Russie ? Non”, a déclaré Schmidt – tout en reconnaissant que les deux objectifs sont justifiés et que l’Ukraine a le droit de les poursuivre.

Il a dit qu’il convient que l’Occident ne réfléchit pas suffisamment à ce qu’une défaite russe et une victoire ukrainienne signifieraient pour l’Europe de l’Est et le reste du monde.

En même temps, dit-il, les Ukrainiens doivent se poser des questions difficiles, à commencer par celle-ci : jusqu’où sont-ils prêts à aller ?

“Plus ils poussent fort pour des réparations justes, par exemple, la chose à laquelle ils ont droit, mais la chose qui se produit très rarement historiquement, cela finit comme la Première Guerre mondiale”, a déclaré Schmidt.

“Plus vous poussez fort pour cette chose, plus vous avez de chances de vous retrouver avec un régime non démocratique en Russie, plus vous avez de chances, je pense, d’obtenir un régime réactionnaire.”