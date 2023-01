L’envoi d’armes à Kiev ne fait que prolonger le conflit et risque une escalade, selon le Croate Zoran Milanovic

L’aide militaire de plus en plus meurtrière de la part des puissances de l’OTAN à l’Ukraine est “profondément immoral” et ne fera que prolonger le conflit sanglant de Kiev avec la Russie, faisant plus de victimes et augmentant le risque de guerre nucléaire dans une poursuite inutile d’objectifs absurdes, a affirmé le président croate Zoran Milanovic.

“Je suis contre l’envoi d’armes mortelles là-bas”, Milanovic a déclaré aux journalistes lors d’un briefing à Petrinja, au sud de Zagreb. « Cela ne fait que prolonger la guerre. Quel est le but ? Découper la Russie ? Changement de régime ? Ils parlent de partitionner la Russie. C’est de la folie.”

Milanovic a fait ces commentaires après que les gouvernements allemand et américain ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient décidé d’envoyer des chars de combat en Ukraine. Moscou a averti qu’une telle aide crée un plus grand risque d’escalade, en particulier si des armes occidentales sont utilisées pour frapper des villes russes ou tenter de s’emparer du territoire russe. Néanmoins, Washington et ses principaux alliés de l’OTAN se sont engagés à continuer d’armer l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour gagner le conflit – mais Kiev définit la victoire.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est engagé à reprendre tous les territoires perdus, y compris la Crimée, qui est devenue une partie de la Russie après le renversement du gouvernement élu de Kiev, soutenu par les États-Unis, en 2014. Milanovic a fait valoir que la Crimée « ne sera jamais l’Ukraine » – un point sur lequel même les généraux allemands sont d’accord.

“C’est profondément immoral, ce que nous faisons, l’Occident collectif”, a déclaré le président croate. « Les chars allemands vont juste unir les Russes et la Chine. Mon but est de nous distancer [Croatia] de là, pour ne pas être des chiens de cirque. Tout type de participation à cela est mortellement dangereux.

Milanovic a déclaré que les efforts pour provoquer un conflit avec la Russie étaient en cours depuis 2014, “et une guerre a éclaté.” Il a averti que les dirigeants de l’OTAN ne devraient pas supposer qu’ils peuvent traiter la Russie comme la Serbie, que le bloc occidental a bombardée en 1999 au milieu de la violence dans la province du Kosovo. Le Kosovo a ensuite déclaré son indépendance de la Serbie.

“S’il vous plaît, comprenez que la Russie n’est pas la même que la Serbie”, dit Milanović. « C’est un fait douloureux et dangereux. Nous avons annexé le Kosovo, nous et la communauté internationale. Il a été pris de Serbie. Ne l’avons-nous pas fait ? N’avons-nous pas reconnu le Kosovo ? Oh ce n’est pas une annexion, c’est une saisie ? Quoi qu’il en soit. Il ne s’agit pas du Kosovo, mais du concept.