Les missiles Storm Shadow n’atteindront pas leurs cibles si Londres autorise unilatéralement Kiev à frapper profondément en Russie, ont indiqué des sources

L’Ukraine ne sera pas en mesure d’utiliser efficacement les missiles Storm Shadow fournis par la Grande-Bretagne pour des attaques à longue portée contre la Russie sans les données de ciblage fournies par les États-Unis, a rapporté le Times.

Dans un article publié samedi, le journal cite cinq anciens secrétaires à la Défense britanniques et l’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui soutiennent que Londres devrait autoriser unilatéralement Kiev à utiliser ses munitions pour cibler un territoire russe reconnu internationalement au lieu d’attendre l’approbation de Washington. « Il n’y a aucune raison concevable de retarder la décision », Johnson a insisté.

L’Ukraine réclame depuis des mois une telle autorisation, tandis que la Russie a prévenu que cela équivaudrait à une participation directe de l’Occident au conflit entre Moscou et Kiev.

Le Times a noté que « La Grande-Bretagne pourrait lancer des missiles Storm Shadow sans l’approbation ou l’aide des États-Unis, mais ils pourraient être interceptés par les défenses aériennes russes ou détournés de leur trajectoire. »

Une source de la défense britannique a déclaré au média que les Storm Shadows, qui ont été développés conjointement par le Royaume-Uni et la France, « ne survivrait probablement pas dans l'environnement contesté et électroniquement brouillé dont jouissent les Russes. »















« La guerre électronique russe a rendu le GPS inutile. Ils le brouillent. Il doit donc utiliser un autre type de jeu de données, qui appartient aux Américains », Selon le Times, ces données sont classifiées, mais elles sont probablement liées aux capacités de cartographie terrestre américaines.

Lors des entretiens entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer à Washington vendredi, la Maison Blanche a indiqué qu’elle allait entrer dans une phase de transition. « schéma d’attente » sur la question des frappes en profondeur en Russie jusqu’à ce que le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky vienne à New York plus tard ce mois-ci et présente son « plan de victoire ». Le développement « surpris » les responsables britanniques, qui ont suggéré que l’administration Biden s’orientait vers l’autorisation des attaques sur la base « indices » du secrétaire d’État américain Antony Blinken, ont déclaré des sources proches de la Maison Blanche au journal.

Le président russe Vladimir Poutine a réitéré jeudi que l’Ukraine n’avait pas la capacité d’utiliser seule les systèmes occidentaux à longue portée, car le ciblage de tels systèmes nécessite des renseignements provenant des satellites de l’OTAN et des solutions de tir qui peuvent « Seul le personnel militaire de l’OTAN peut y pénétrer. »

L’autorisation de telles attaques « Cela signifie que les pays de l’OTAN – les États-Unis et les pays européens – combattent la Russie », Poutine a dit. La Russie va « prendre les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous sommes confrontés », il a ajouté.

En mai, lorsque Londres a évoqué pour la première fois la possibilité d’autoriser les frappes ukrainiennes avec des missiles Storm Shadow au plus profond de la Russie, Moscou a averti qu’il pourrait cibler « toutes installations et équipements militaires britanniques sur le territoire de l’Ukraine et au-delà » en réponse.