L’Ukraine ne paiera plus avec sa souveraineté les promesses illusoires de paix

Volodymyr Zelenskyy, président de l’Ukraine, a déclaré lors de la célébration de la Journée des défenseurs de l’Ukraine que l’Ukraine ne paierait plus, de l’avenir de ses enfants et de sa souveraineté, les « promesses illusoires de paix ».

Source: Zelensky lors d’une célébration de la Journée des défenseurs de l’Ukraine au Musée national d’histoire et d’architecture Kyivska Fortetsia (Forteresse de Kiev), comme l’a rapporté le Bureau du président

Citation: « Aujourd’hui, les générations modernes d’Ukrainiens – vous et tous ceux qui défendent aujourd’hui notre État et notre peuple, notre liberté et notre indépendance – ont la possibilité d’accomplir plus que nous n’avons jamais pu accomplir auparavant. Notre défense de l’Ukraine contre l’invasion russe est fondée sur la plus grande unité historique de notre société, une unité que nous chérissons.

L’Ukraine bénéficie du plus haut niveau de soutien historique de la part du monde. Et l’Ukraine ne paiera plus jamais, avec l’avenir de ses enfants, sa souveraineté et sa volonté, des promesses de paix illusoires. L’Ukraine a tiré des conclusions historiques. »

Détails: Zelensky a décoré les soldats de récompenses et a remis aux unités militaires des titres honorifiques, des honneurs et des drapeaux de bataille. Il a également participé à la prestation de serment des étudiants du lycée militaire.

Il a décerné le Zolota Zirka (Ordre de l’Étoile d’or) aux membres de la famille de Vasyl Bohach, qui a reçu à titre posthume le titre de Héros de l’Ukraine.

Le Président a remis la plus haute distinction nationale à la famille du sergent Ihor Kolesnichenko, également à titre posthume.

Zelensky a également décerné le Zolota Zirka à la famille d’un pilote tombé au combat, le héros de l’Ukraine, le major Danylo Murashko, qui a effectué 141 vols de combat depuis le début de la guerre en février 2022 jusqu’en janvier 2023.

Le sergent-chef Maksym Stryzhak, qui a participé à la défense de la ville de Bakhmut, a également reçu le titre de Héros de l’Ukraine.

L’ordre a également été remis à la famille du héros tombé au combat de l’Ukraine, le lieutenant Vladyslav Skvortsov, qui s’est distingué au début de la guerre lors des batailles d’Okhtyrka et de la libération de Trostianets.

Le Zolota Zirka a également été décerné aux parents du commandant de la batterie de mortiers, le lieutenant Andrii Soroka, qui s’est distingué lors des batailles près de Marinka, dans la région de Donetsk, l’été dernier.

Le sergent-chef de la compagnie d’appui-feu Oleksandr Fedorchenko a également reçu à titre posthume le titre de Héros de l’Ukraine.

La famille du médecin de combat Yevhen Khrapko, qui s’est porté volontaire dans la zone des forces d’opérations conjointes dans le Donbass depuis 2014 et a servi dans les forces armées ukrainiennes depuis 2016, a également reçu cet honneur.

Le Président a décerné la Zolota Zirka à Oleksii Hrebenshchykov, pilote de l’armée de l’air et héros de l’Ukraine, qui défend l’Ukraine depuis le début de la guerre.

Le lieutenant-colonel Semen Kukharenko, qui a défendu les colonies de la région de Donetsk, principalement Bakhmut, au printemps et à l’été 2023, a également reçu la plus haute distinction d’État, le titre de Héros de l’Ukraine.

Le lieutenant-colonel Oleksandr Marchuk, qui a participé cet été à l’assaut contre les positions russes dans la région de Zaporizhzhia, a reçu le Zolota Zirka des mains du président.

Le titre de Héros de l’Ukraine et le Zolota Zirka ont été décernés au lieutenant-colonel Kyrylo Peretiatko, dont les conseils ont facilité l’abattage de 65 cibles aériennes russes en juillet et août 2023.

Le capitaine Ihor Kharchenko, pilote de l’armée de l’air, qui a effectué 107 vols de combat depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine à grande échelle, a également reçu le titre de Héros de l’Ukraine.

La Zolota Zirka a été décernée au lieutenant Serhii Kharchenko, qui a tué de nombreux occupants russes depuis le début de la guerre en servant dans un bataillon de la Garde nationale.

Zelensky a également décerné la distinction du président ukrainien, la Croix du mérite militaire, à quatre soldats.

Il a remis aux défenseurs ukrainiens l’Ordre de Bohdan Khmelnytskyi, 1re à 3e classe, l’Ordre du Courage, 3e classe, l’Ordre du Mérite, 3e classe et l’Ordre de Danylo Halytskyi.

