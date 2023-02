L’Ukraine ne doit pas tomber, donnez à cette nation héroïque les avions dont elle a besoin – maintenant

Plein gaz

POUR vaincre la Russie, le président Zelensky a besoin de bien plus que l’accueil chaleureux de notre roi et de nos députés.

Le Soleil admire sa certitude qu’un pays luttant pour sa liberté, avec la droite de son côté, va battre une force d’invasion découragée et chaotique envoyée par un tyran.

Pour vaincre la Russie, le président Zelensky a besoin de bien plus que de l’accueil chaleureux de notre roi et premier ministre Crédit : EPA

Mais nous ne pouvons pas tout à fait le partager. La Russie a encore d’immenses numéros à appeler – et des usines produisant des munitions 24h/24 et 7j/7.

Il est vrai qu’il n’a connu que la mort au cours de la dernière année. Mais cela ne s’arrêtera pas. Le prochain assaut menace d’être énorme.

Malgré toute leur bravoure, leur habileté et leur supériorité tactique, les Ukrainiens pourraient encore être dépassés. Ce serait catastrophique pour un peuple libre – et pour l’OTAN et l’Occident.

Il est donc vital que l’Ukraine soit rapidement en mesure de déployer des avions de combat britanniques et occidentaux pour contrer les forces russes, bombarder les forces du Kremlin et défendre les siennes.

L’Occident réalise-t-il à quel point ce besoin est pressant ? Zelensky le fait, comme l’a montré son discours envoûtant et historique au Parlement. Notre gouvernement doit faire preuve de la même urgence.

L’Ukraine ne doit pas tomber. C’est impensable. Donnez à cette nation héroïque les jets dont elle a besoin – maintenant.

Doux avec les djihadistes

POURQUOI le programme anti-terroriste Prevent a-t-il été laissé échouer pendant si longtemps ?

Pourquoi a-t-il fallu tant d’années pour déterminer qu’il acheminait de l’argent vers des organismes de bienfaisance faisant la promotion de l’extrémisme et même s’engageant avec des extrémistes ?

Ali Harbi Ali, le tueur islamiste qui a assassiné le député Sir David Amess Crédit : PA

Comment a-t-il été autorisé à devenir si paranoïaque à propos de l’islamophobie qu’il a minimisé la terreur islamiste ?

Comment, alors que 80 % de la lutte antiterroriste policière implique des djihadistes, ces derniers ne représentent-ils que 16 % des saisines Prevent en un an ?

Il s’agit d’un échec épique sous la surveillance des conservateurs. Mais au moins la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui écrit en face, saisit l’ortie.

La prévention reste un outil clé de la lutte contre le terrorisme.

Mais seulement s’il met l’idéologie de côté et cible les véritables menaces à notre sécurité.

Combustibles de travail

L’étrange attaque contre la longue campagne du Sun pour geler les taxes sur le carburant résume parfaitement la gourmandise du Labour pour votre argent.

Un groupe de réflexion, conseillé par des frontbenchers travaillistes, considère qu’il s’agit d’un “gaspillage inconsidéré de l’argent public” pour maintenir les taxes sur l’essence et le diesel à un faible niveau Crédit : Getty

Le groupe de réflexion de la Social Market Foundation, conseillé par des députés travaillistes, considère qu’il s’agit d’un “gaspillage inconsidéré de l’argent public” pour maintenir les taxes sur l’essence et le diesel à un faible niveau.

En réalité, le geler chaque année a permis aux conducteurs d’économiser une fortune sur une décennie. Le SMF déteste ça. Il estime que c’est mauvais pour l’environnement et préférerait largement que l’argent aille au Trésor.

À gauche, les gouvernements – probablement même les conservateurs – peuvent toujours dépenser votre salaire plus judicieusement que vous.

Les travaillistes préservent les apparences pour l’instant en soutenant un gel continu.

Derrière la façade, leurs mordus de politique trahissent le jeu.