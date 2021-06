L’esprit des outsiders ukrainiens les verra « mourir sur le terrain » avant de céder aux favoris anglais lors du quart de finale de l’Euro 2020 à Rome, a déclaré mercredi la star du tennis ukrainienne Elina Svitolina à Wimbledon.

L’Ukraine s’est glissée dans les huit derniers en battant la Suède 2-1 dans le temps ajouté aux prolongations mardi.

Leur exploit, sous la direction de l’entraîneur et ancien joueur vedette Andriy Shevchenko, était encore plus remarquable étant donné qu’ils ont perdu deux de leurs matches de groupe.

« Nous n’avons rien à perdre, c’est sûr », a déclaré Svitolina après avoir atteint le deuxième tour de Wimbledon mercredi, en battant la Belge Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3.

« Nous avons déjà fait de notre mieux pour battre la Suède et nous avons saisi notre chance.

« Donc, nous devons juste y aller et faire de notre mieux. Et nous allons le faire, car nous sommes Team Ukraine.

« Vous savez, nous n’abandonnons jamais. On y va et on se bat jusqu’au bout, tu sais.

« Nous mourons sur le terrain et nous faisons de notre mieux. »

Si Svitolina remportait son match du deuxième tour, la troisième tête de série pourrait éventuellement jouer samedi au moment où se déroule le choc de l’Euro (1900GMT).

« Eh bien, je préférerais, vous savez, jouer sur le court central et ensuite l’Ukraine bat l’Angleterre, c’est le scénario idéal », a déclaré le joueur de 26 ans.

Svitolina au moins a toujours un intérêt pour l’Euro 2020 contrairement à son fiancé Gaël Monfils dont le pays, la France, est sorti lundi lors d’une défaite choc contre la Suisse.

Le Français divertissant a la consolation qu’il est aussi dans le deuxième tour, la 13e tête de série après avoir battu l’Australien Christopher O’Connell dans un match en cinq sets qui a commencé lundi.

