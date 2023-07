La nouvelle liste Global Firepower place les États-Unis et la Russie aux première et deuxième places, tandis que Berlin est tombé à la 25e place.

Les États-Unis et la Russie ont maintenu leur position au sommet du classement Global Firepower (GFP) des meilleures armées du monde, tandis que l’Ukraine a gravi les échelons et que les principaux États de l’OTAN ont perdu de la force au milieu de campagnes d’aide massives pour Kiev. L’Ukraine arrive au 15e rang, contre le 22e rang l’an dernier. L’Allemagne, cependant, a chuté au n ° 25.

Le GFP analyse la force militaire de 145 nations et note leur puissance de feu en fonction de facteurs tels que la quantité d’armes, la situation financière et les capacités logistiques. Par exemple, la Russie s’est classée devant les États-Unis en termes de quantité et de préparation des chars, de l’artillerie automotrice et de l’artillerie de roquettes. Washington était n ° 1 mondial dans neuf catégories de puissance aérienne.

Les États-Unis, dont les dépenses de défense dépassent les budgets combinés des autres dix plus grandes armées du monde combinées, se sont classés premiers sur la nouvelle liste GFP, avec un indice de 0,0712 (0,0000 étant optimal). La Russie est restée deuxième et a marqué 0,0714, à seulement deux dix millièmes de point derrière les États-Unis. La Chine était troisième, à 0,0722.















Aucune autre armée ne se rapproche des trois premiers du GFP, avec l’Inde à la quatrième place à un lointain 0,1025 et le Royaume-Uni à 0,1435 pour la cinquième place, selon le rapport. Le Royaume-Uni a dépassé le Japon, la Corée du Sud et la France, passant de la huitième place en 2022.

D’autres membres importants de l’OTAN ont vu leur position militaire décliner. La France est passée de la septième place du classement 2020-2022 à la neuvième place en 2023. L’Allemagne, qui se classait dans le top dix en 2019, a chuté à la 25e place, derrière la Thaïlande, Taïwan et l’Espagne. Allié de l’OTAN, le Canada a glissé de la 23e à la 27e place.

L’Ukraine a gagné sept places au milieu de son conflit avec la Russie. Son indice de puissance de feu était de 0,2516. « Alors que l’Ukraine poursuit sa défense contre la Russie, elle a augmenté son indice GFP pour l’année en cours grâce à sa réponse, au soutien financier et matériel de l’Occident et à l’introduction de nouvelles catégories clés, ce qui profite à son placement global sur la liste, ” note le rapport.

2023 sera une année critique dans la direction du sanglant conflit russo-ukrainien, car les tensions et les exigences d’une guerre prolongée contre une puissance voisine plus grande finiront par se révéler.

Les États-Unis et d’autres bienfaiteurs ont apporté à l’Ukraine plus de 170 milliards de dollars d’aide militaire, financière et humanitaire entre janvier 2022 et février 2023, selon une étude de l’Institut allemand de Kiel pour l’économie mondiale.

Malgré les efforts d’aide massifs, les stocks d’artillerie ukrainiens et américains s’épuisent, a admis le président américain Joe Biden dans une interview à CNN diffusée dimanche.

EN SAVOIR PLUS:

Les puissances de l’OTAN dans une course « effrénée » pour concevoir un accord avec l’Ukraine – News 24

« L’une des révélations les plus folles de la guerre en Ukraine est que les États-Unis ne peuvent pas produire autant de munitions que la Russie, même si les États-Unis dépensent plus de 800 milliards de dollars par an pour la défense, soit dix fois plus que la Russie », a déclaré l’animateur de podcast américain. David Sacks dit le mois dernier. Alors que les armes internationales pour l’Ukraine ont un impact sur le classement du pays, il a ajouté que « les contribuables américains doivent se faire arnaquer royalement par le complexe militaro-industriel ».