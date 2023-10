L’Ukraine minimise le manque d’aide dans le nouveau projet de loi de dépenses américain

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Les responsables ukrainiens insistent sur le fait que l’aide à leur pays n’est pas menacée, malgré les inquiétudes suscitées par un nouveau projet de loi de dépenses américain qui exclut quelque 20 milliards de dollars d’aide à Kiev. « Il y a des fonds », a écrit sur Facebook l’ambassadrice d’Ukraine aux Etats-Unis, Oksana Markarova, après le vote samedi au Congrès pour approuver la mesure et éviter une fermeture du gouvernement.

« Le gouvernement travaillera, de sorte qu’il n’y ait aucune menace sur la fourniture d’armes et d’équipements précédemment approuvés », a-t-elle déclaré, ajoutant qu' »il y a du temps, des ressources et, plus important encore, un soutien bipartisan et bicaméral à l’Ukraine ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a également déclaré dimanche que le soutien à l’Ukraine « reste intact » au sein de l’administration et des deux chambres du Congrès. « Les autorités ukrainiennes travaillent désormais activement avec leurs partenaires américains pour garantir que la nouvelle décision budgétaire américaine, qui sera élaborée au cours des 45 prochains jours, comprendra de nouveaux fonds pour aider l’Ukraine. »

Le projet de loi a été adopté samedi soir comme mesure provisoire pour financer le gouvernement fédéral jusqu’à la mi-novembre. Mais les républicains de la Chambre, dont certains sont opposés à la politique ukrainienne du président Biden, ont supprimé le projet de loi d’une disposition qui aurait affecté des milliards de dollars d’aide militaire et autre à Kiev.

Cette décision était un signe potentiellement inquiétant que le soutien bipartisan américain à l’Ukraine pourrait vaciller, même si les forces ukrainiennes repoussent une invasion russe. Cela survient également à un moment particulièrement vulnérable pour Kiev, qui a eu du mal ces derniers mois à reconquérir des territoires à la Russie, attisant les craintes dans le pays et à l’étranger que la guerre se soit transformée en une impasse.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden dans un communiqué samedi soir. Son administration avait demandé une provision de financement comprenant 13 milliards de dollars d’aide militaire nouvelle et 8,5 milliards de dollars d’aide économique, humanitaire et sécuritaire pour l’Ukraine et d’autres pays touchés par la guerre.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, est également intervenu, exhortant le Congrès « à respecter l’engagement des États-Unis à fournir une aide urgente au peuple ukrainien alors qu’il lutte pour défendre son propre pays contre les forces de la tyrannie ».

Les responsables ukrainiens se sont déclarés rassurés par le soutien public de la Maison Blanche, du Pentagone et d’autres alliés du Congrès, et ont compris que les États-Unis se dirigeaient vers une année électorale.

« Ici, en Ukraine, nous comprenons très bien que le processus électoral aux États-Unis a commencé », a déclaré Roman Lozinsky, un législateur ukrainien qui a également servi dans l’armée depuis le début de la guerre en février 2022. « Et à la suite de Ainsi, différentes décisions sur le soutien des partenaires pourraient être prises, en particulier pour l’Ukraine.»

« Mais nous sommes convaincus que l’Ukraine, sur le champ de bataille, prouve ce qu’est réellement la lutte pour la démocratie », a-t-il déclaré. « Je crois que les Etats-Unis, en tant que véritable leader dans la diffusion des principes démocratiques dans le monde, ne reculeront pas pour soutenir l’Ukraine. »

Nikolenko, dans sa déclaration sur Facebook, a également souligné qu’une fermeture du gouvernement américain aurait été néfaste pour l’Ukraine, perturbant d’autres programmes d’aide, tels que ceux supervisés par le Département d’État.

Mais pour d’autres, la politisation croissante de l’aide à l’Ukraine marque un changement inquiétant, qui pourrait paralyser sa lutte contre la Russie ou faire sombrer l’économie ukrainienne.

« Les membres du Congrès décident de jeter l’Ukraine aux oubliettes alors que l’aide à l’Ukraine représente probablement le meilleur retour sur investissement de la politique étrangère américaine de l’histoire », a déclaré Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption en Ukraine, qui a fréquemment a rencontré les législateurs de Washington pour faire pression pour obtenir davantage d’aide.

Elle a également fait appel à ce qu’elle appelle les « valeurs » américaines.

« L’Amérique a été construite sur des valeurs universelles pour tous les êtres humains, et nous, en Ukraine, mourons pour ces valeurs », a déclaré Kaleniuk. « Ce matin, j’ai compris que les valeurs ne signifient plus rien désormais pour de nombreux hommes politiques américains. Ce qui est plus important pour eux, c’est de rester au pouvoir à tout prix.»

Pour couronner le tout, la décision d’exclure du projet de loi le financement de l’Ukraine est intervenue moins de deux semaines après le voyage du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington pour solliciter le soutien des États-Unis.

Au cours de la visite, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy (Républicain de Californie), a rejeté la demande de Zelensky de prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès – et les deux dirigeants ont fini par se rencontrer en privé.

« La récente visite de Zelensky aux États-Unis ne semble pas avoir été suffisamment réussie », a déclaré Artem Bronzhukov, un analyste politique basé à Kiev.

Zelensky avait récemment exprimé ses inquiétudes quant à une forte baisse de l’aide étrangère à l’Ukraine à mesure que la guerre se prolonge.

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision ukrainienne en août, il a déclaré : « L’Ukraine doit grandir et comprendre qu’à un moment ou à un autre, nous pouvons nous retrouver seuls, car l’un ou l’autre partenaire peut se séparer en raison de processus internes, ou même en raison de processus internes. aux élections dans leur pays.

« C’est un grand risque que nous soyons laissés seuls », a-t-il ajouté.

Heidi Levine a contribué à ce rapport.