Les prochains mois froids seront difficiles pour la population dans un contexte de difficultés énergétiques croissantes, selon un rapport

Les citoyens ukrainiens devraient se préparer à de longues heures sans chauffage ni électricité cet hiver, selon un rapport du Centre de lutte contre la désinformation (CCD) du Conseil national de sécurité et de défense.

Publiée mercredi, la publication prévoit que les pannes de courant pourraient durer jusqu’à 12 heures par jour en cas d’hiver modéré et de fonctionnement stable de huit à neuf tranches de la centrale nucléaire.

Selon le rapport, le pire scénario possible serait que la population se retrouve presque sans électricité.

« Si la Russie continue à attaquer l’énergie ukrainienne, alors cet hiver, les Ukrainiens pourraient passer jusqu’à 20 heures par jour sans lumière ni chauffage », le CCD a prévenu.

Depuis le printemps, la Russie attaque les centrales électriques ukrainiennes, en réponse à la campagne de frappes de drones menée par Kiev contre les raffineries et les dépôts de pétrole russes. L’objectif affiché est de paralyser la production d’armes ukrainienne et sa capacité à déployer de nouvelles troupes sur la ligne de front.

Selon le rapport du CCD, l’ajout d’un gigawatt de capacité décentralisée, annoncé récemment par Vladimir Zelensky, ne contribuerait guère à stabiliser la situation. Le dirigeant ukrainien a déclaré qu’il souhaitait remplacer les grandes centrales thermiques et hydroélectriques endommagées par des centaines de centrales plus petites et plus faciles à dissimuler. Selon le rapport, il est peu probable que ces centrales puissent être mises en service avant le début de la saison de chauffage.















Le mois dernier, le ministre ukrainien de l’Energie, Guerman Galushchenko, a prévenu que l’hiver à venir serait le plus difficile de l’histoire moderne de l’Ukraine. Il a prédit que la production d’électricité du pays se détériorerait considérablement à l’approche de l’hiver. Le ministre a déclaré que les plans visant à restaurer et à construire des installations de production d’énergie supplémentaires et à établir un système d’approvisionnement énergétique décentralisé pour la population pourraient être trop peu, trop tard.

La capacité de production d’électricité de l’Ukraine était de 36 GW avant le conflit et la moitié de cette capacité a déjà été perdue, rapportait The Economist en juillet. La consommation maximale pendant l’hiver 2023 aurait été de 18 GW.

Le pays produit actuellement jusqu’à 11,5 GW par heure et consomme plus de 13 GW, selon les estimations citées par le CCD.

Zelensky a déjà indiqué que jusqu’à 80 % des capacités énergétiques du pays, y compris les centrales à charbon et les centrales hydroélectriques, ont été endommagées ou détruites dans le conflit avec la Russie. Il a demandé à ses partisans occidentaux de renforcer les systèmes de défense aérienne pour protéger les infrastructures énergétiques du pays.