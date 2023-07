L’Ukraine met en garde les navires de la mer Noire alors que la Russie martèle les ports

Kiev a mis en alerte les navires de la mer Noire à destination des ports contrôlés par la Russie, alors que Moscou frappait les ports ukrainiens de Mykolaïv et d’Odessa avec des drones et des missiles.

Au moins trois personnes sont mortes et plus de 20 ont été blessées dans les frappes russes sur les ports du sud de l’Ukraine.

La Russie a pilonné les villes avec 19 missiles et 19 drones, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.

Kiev a mis en alerte jeudi les navires de la mer Noire se dirigeant vers les ports contrôlés par la Russie, alors que Moscou a frappé les ports ukrainiens de Mykolaïv et d’Odessa avec des drones et des missiles dans une autre nuit de frappes « infernales ».

L’Ukraine a déclaré qu’elle traiterait les navires comme des transporteurs potentiels de fret militaire, reflétant une décision prise par la Russie après son retrait d’un accord clé sur l’exportation de céréales.

Au moins trois personnes sont mortes et plus de 20 ont été blessées dans les frappes russes sur les ports du sud de l’Ukraine, ont indiqué des responsables, publiant des images de bâtiments en flammes et partiellement effondrés.

La Russie a pilonné les villes avec 19 missiles et 19 drones, a déclaré l’armée de l’air ukrainienne, après que le Kremlin a promis des représailles pour une attaque contre le pont reliant la Crimée annexée à la Russie continentale.

« Une nuit d’enfer pour notre peuple ! » a déclaré Sergiy Kruk, chef du service d’urgence de l’État ukrainien.

À Odessa, un homme a été retrouvé « sous les décombres », a déclaré le gouverneur régional Oleg Kiper, tandis qu’à Mykolaïv, un couple de personnes âgées a été tué.

Les équipes de secours à Mykolaïv ont fouillé les débris sous une pluie battante pour trouver des survivants après que des missiles ont frappé le centre.

Oleksiy Luganchenko, 72 ans, se tenait devant un immeuble effondré de la ville, affirmant que le couple décédé était sa sœur et son mari.

Luganchenko a dit :

Qui a besoin de cette guerre ? Je leur avais dit qu’ils devaient partir et maintenant ils sont morts.

Frappes de représailles

Iryna Personova, 65 ans, a déclaré que son appartement avait été détruit. « Cela fait 40 ans que je vis ici, il n’y a pas une seule cible militaire à proximité », a-t-elle déclaré à l’AFP.

La Russie a déclaré qu’elle avait mené des « frappes de représailles » contre des infrastructures militaires autour des deux villes.

Un site de production de drones maritimes a été touché autour d’Odessa, tandis que « des dépôts de carburant et de munitions des forces armées ukrainiennes » ont été touchés près de Mykolaïv.

Des sauveteurs ukrainiens ont arrosé un immeuble résidentiel détruit après une frappe de missile dans le centre de Mykolaïv le 20 juillet 2023, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Oleksii Filippov/AFP

Mais l’Ukraine a accusé la Russie de cibler les approvisionnements en céréales et les infrastructures vitales pour l’accord sur la mer Noire qui s’est effondré plus tôt cette semaine.

Une précédente grève avait détruit 60 000 tonnes de céréales destinées à l’exportation du principal producteur mondial, a indiqué le ministère ukrainien de l’Agriculture.

L’invasion de Moscou l’année dernière a vu les ports ukrainiens de la mer Noire bloqués par des navires de guerre jusqu’à ce que les deux parties acceptent l’accord d’exportation de céréales, négocié par les Nations Unies et la Turquie.

L’accord a permis l’exportation de plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes au cours de l’année dernière, apportant un soulagement aux pays confrontés à des pénuries alimentaires critiques comme le Soudan, l’Afghanistan et le Yémen.

Mais Moscou a déclaré lundi qu’il renonçait à l’accord, après des mois à se plaindre que les dispositions autorisant l’exportation de produits alimentaires et d’engrais russes n’avaient pas été respectées.

Le Kremlin a également accusé Kiev d’utiliser le corridor céréalier à des « fins de combat » et a déclaré qu’il considérerait désormais les cargos voyageant vers l’Ukraine via la mer Noire comme cibles militaires potentielles.

En réponse, l’Ukraine a déclaré jeudi que les navires à destination des ports contrôlés par la Russie sur la mer Noire seraient traités comme pouvant transporter des marchandises militaires et la navigation interdite sur « la partie nord-est de la mer Noire et le détroit de Kertch » près de la Crimée.

L’Ukraine a précédemment indiqué qu’elle serait prête à poursuivre les exportations de céréales depuis ses ports du sud malgré les menaces russes, et a appelé l’ONU et les pays voisins à assurer un passage sûr des cargaisons par le biais de patrouilles conjointes.

Un haut responsable américain de la sécurité a déclaré à l’AFP que la Russie envisageait d’attaquer des navires civils sur la mer Noire et de rejeter la faute sur Kiev.

Attaquer des navires civils

En Crimée, une frappe de drone ukrainien a endommagé quatre bâtiments administratifs et tué une adolescente, a déclaré le gouverneur installé à Moscou.

Il est survenu un jour après un incendie inexpliqué sur un site militaire en Crimée et une attaque contre le seul pont reliant la péninsule annexée à la Russie continentale plus tôt dans la semaine.

Les forces ukrainiennes ont mené l’assaut sur le pont de Kertch à l’aide de drones embarqués, a indiqué à l’AFP une source des services de sécurité.

Sur le front, les combats se concentrent dans l’est de l’Ukraine, où la contre-offensive de Kiev peine jusqu’à présent à percer les lignes défensives russes.

Les batailles acharnées ont laissé en ruines les colonies proches du front.

Près de Bakhmut, dans la colonie au nom surprenant de New York dont l’horizon est assombri par la fumée qui s’élève des champs de bataille environnants, les frappes russes ont ciblé son usine chimique.

« C’est peut-être parce que leur attaque contre notre village est au point mort », a déclaré à l’AFP le directeur de l’usine, Sergiy Dmytrenko, 34 ans.

« Peut-être que c’est leur nouvelle tactique. »