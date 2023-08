L’Ukraine met en garde Israël : les mauvais traitements infligés aux réfugiés vous coûteront Uman

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a émis un avertissement à Israël concernant les visas pour les Ukrainiens souhaitant entrer en Israël.

Dans une déclaration de son briefing hebdomadaire aux Ukrainiens, et publiée sur le site officiel du gouvernement du président ukrainien, Zelesky a déclaré : « J’ai écouté le rapport des gardes-frontières, du ministère des Affaires étrangères, du renseignement concernant le traitement de nos citoyens – les immigrants qui se trouvent dans différents pays, et concernant les régimes de visa. Les choses auxquelles les citoyens ukrainiens sont confrontés en matière de visas. Les gestionnaires responsables de ces questions ont reçu des tâches appropriées. Les droits des citoyens ukrainiens doivent être garantis.

Yevgen Korniychuk, ambassadeur d’Ukraine en Israël, a élucidé la déclaration, affirmant qu’elle était dirigée contre Israël.

« Le gouvernement ukrainien ne tolérera pas l’humiliation de ses citoyens lors de leur entrée en Israël. Nous mettrons fin à nos accords bilatéraux d’exemption de visa comme le stipule l’article 7 de l’accord intergouvernemental. Cette option est sur la table de notre gouvernement », a déclaré Korniychuk. « Il est impensable », a-t-il ajouté, « que nous devions faire tout notre possible pour accueillir des dizaines de milliers d’Israéliens à Ouman, avec un risque sécuritaire élevé et un énorme effort logistique, alors que d’un autre côté – le gouvernement israélien abuse de nos citoyens qui viennent en Israël dans le cadre du traité entre les deux pays.

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël a poursuivi en déclarant que si Israël souhaitait que l’Ukraine continue à autoriser les Israéliens à visiter l’Ukraine, y compris Ouman, le Premier ministre Benjamin Netanyahu devrait s’impliquer directement dans la résolution du problème des visas ukrainiens.

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël Yevgen Korniychuk. (crédit : AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Moshe Arbel réplique aux affirmations de Korniychuk

Certains membres du gouvernement israélien ont rapidement riposté à l’affirmation de l’ambassadeur d’Ukraine selon laquelle Israël abusait des Ukrainiens cherchant à entrer dans le pays.

Shas MK Moshe Arbel, qui est actuellement ministre de l’Intérieur et de la Santé, a catégoriquement dénoncé la déclaration de Korniychuk.

« Je rejette complètement les affirmations concernant l’humiliation des citoyens ukrainiens à leur entrée en Israël », a déclaré Arbel. « La politique d’immigration israélienne accueille des touristes de nombreux pays du monde, dont l’Ukraine. En cas de suspicion d’utilisation illégale d’un visa touristique à des fins de travail ou d’établissement, l’Autorité de la population et de l’immigration exerce son autorité légale. Le partenariat audacieux entre Israël et l’Ukraine se poursuivra, en tant que ministre de la Santé, je suis fier de l’achèvement du processus de transfert des médicaments vers l’Ukraine et des collaborations dans le domaine de la santé entretenues par mon bureau et j’ai l’intention de poursuivre et d’approfondir ces collaborations.