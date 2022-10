L’Ukraine met en garde contre une “énorme catastrophe humanitaire” si elle ne peut pas garder les lumières allumées

6:47L’Ukraine met en garde contre une “énorme catastrophe humanitaire” si elle ne peut pas garder les lumières allumées

Le vice-ministre ukrainien de l’Énergie a déclaré que les attaques russes contre les infrastructures énergétiques faisaient des ravages et que le pire était peut-être encore à venir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré vendredi que les forces russes avaient posé des explosifs à l’intérieur du barrage hydroélectrique de Kakhovka et prévoyaient de le faire sauter.

La Russie a non seulement nié les allégations, mais a pointé du doigt l’Ukraine, affirmant que Kyiv avait fait exploser le barrage et prévoyait de le détruire.

Aucune des deux parties n’a produit de preuves publiques pour étayer ses allégations.

Le barrage retient un énorme réservoir et une explosion pourrait être catastrophique pour les milliers de personnes qui vivent dans les colonies en contrebas.

Sa destruction pourrait également priver l’une des plus grandes centrales nucléaires d’Europe de l’eau dont elle a besoin pour rester fraîche, à un moment où l’Ukraine a déjà du mal à maintenir son réseau électrique opérationnel.

Yevhenii Yenin, premier vice-ministre au ministère ukrainien de l’Intérieur, s’est entretenu avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. Voici une partie de leur conversation.

Quel genre de preuves existe-t-il pour les menaces sur le barrage?

Notre intelligence l’a compris. Et certains de nos partenaires internationaux l’ont prouvé.

Jusqu’à présent, le président Zelenskyy n’a pas partagé cette preuve, pour autant que je sache. Savez-vous pourquoi ou quand ils pourraient le partager ?

Nous avons des discussions assez franches avec tous nos partenaires, en premier lieu, les États membres du G7 et de l’UE également. Tous les pays démocratiques sont assez bien informés sur les risques auxquels nous continuons de faire face en ce moment face à la menace potentielle d’une attaque terroriste contre [the] centrale hydroélectrique, et selon ces informations de renseignement, on s’attendait à ce que la Russie … commette cet acte terroriste, puis en rejette la responsabilité [to] les forces armées ukrainiennes.

Le nouveau commandant militaire russe en Ukraine a déclaré que l’Ukraine pourrait planifier ce qu’il a appelé “ méthodes de guerre interdites ” au barrage et dans [Russian-occupied] Kherson. Il dit que les soldats russes évacuent Kherson en conséquence. Quelle est votre réponse à cela?

Notre réponse est assez directe. Nous voulons éviter tout impact catastrophique sur les territoires proches de la centrale hydroélectrique de Kakhovka.

Malheureusement, nous sommes assez limités dans nos efforts car nous ne pouvons pas simplement informer la population, car il n’y a pas de communication avec les territoires incontrôlés et temporairement occupés de la région de Kherson.

Notre intention est d’attirer l’attention de la communauté internationale sur ce problème, de créer une équipe spéciale, [a] comité de haut niveau, d’être envoyé et de se rendre sur place et de vérifier si ces informations sont véridiques ou non, empêchant ainsi un acte terroriste qui pourrait être commis par la Russie.

Une image satellite montre une vue de l’emplacement du barrage de Kakhovka et de la région environnante dans l’oblast de Kherson, en Ukraine, le 18 octobre. (Union européenne/Copernicus Sentinel-2 L2A/Reuters)

À quel point, monsieur, cette prochaine phase de la guerre est-elle critique, pensez-vous ?

[In] Ces dernières semaines, nous constatons que les infrastructures critiques et les objets énergétiques de notre pays sont attaqués. Et, malheureusement, notre nation éprise de paix a été forcée de se battre.

Nous savons qu’ils essaient de jeter [our] pays dans les ténèbres. Et nos forces de défense aérienne font un excellent travail en abattant environ 70/75 % des drones kamikazes iraniens. Et vous avez peut-être aussi vu la vidéo de l’endroit où nos policiers ont abattu ces cyclomoteurs iraniens, comme nous les appelons en plaisantant, avec des armes légères.

Néanmoins, ils [have] partiellement réussi à percer la défense.

À l’heure actuelle, en raison du bombardement constant des installations énergétiques du pays, environ 100 000 consommateurs sont contraints de se déconnecter de l’électricité. À propos de [500] les colonies restent toujours sans électricité, et environ [50] les entreprises industrielles de la région de Kyiv sont également déconnectées [the] source de courant.

À la télévision ukrainienne cette semaine, vous avez déclaré : « Je veux appeler les travailleurs de l’énergie à comprendre clairement que la Russie est à la recherche de tous les services publics d’énergie, dont la destruction peut provoquer une crise humanitaire dans l’État. Comment protégez-vous ce qui reste de votre infrastructure ?

Bien sûr, nous demandons aux gens d’économiser de l’énergie. Nous essayons de faire de notre mieux pour protéger nos objets d’infrastructure énergétique contre d’éventuelles frappes aériennes et de missiles.

À cette fin, nous devons de toute urgence renforcer notre sécurité anti-aérienne, et nous demandons donc à nos partenaires occidentaux de bien vouloir nous aider à résoudre ce problème.

Indépendamment de tous ces défis, notre population est déterminée à se battre et nous ne nous rendrons jamais.

Vous demandez également aux travailleurs de ces usines de faire attention aux attaques potentielles, n’est-ce pas ?

Oui bien sûr. Chacun doit être responsable de sa propre sécurité. Et les dirigeants de toutes les entreprises, et juste les citoyens de base, sont bien informés par le gouvernement sur les mesures à prendre afin de minimiser le risque d’être victime de telles frappes aériennes. Et, bien sûr, nous avons fourni à notre population des conseils de base [on] comment survivre dans ces circonstances.

REGARDER | Zelenskyy s’entretient avec des journalistes canadiens :

Zelensky exhorte les Russes et le monde à tenir tête à Poutine Dans une rare entrevue, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy parle aux journalistes canadiens à Kyiv de l’augmentation des attaques contre la capitale, de la perspective de paix avec la Russie et de la contribution du Canada à l’effort de guerre.

Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas maintenir l’électricité, monsieur ?

Ce serait une énorme catastrophe humanitaire. Malheureusement, ce n’est pas [the] première fois que notre peuple et notre nation sont attaqués. Et je suis plus que convaincu qu’avec [the] le soutien de nos alliés occidentaux, et avec une sorte de dévouement, nous pourrions nous en sortir. Ce ne serait pas une voie facile et il y aurait d’énormes pertes humanitaires et économiques.

Mais, de toute façon, cela n’affecterait pas le moral de la nation et le moral des forces armées de restaurer notre intégrité territoriale. Et l’armée russe devrait le savoir.

Aujourd’hui, juste avant que je vienne vous parler, Les dirigeants de l’UE ont donné leur accord pour 18 milliards d’euros [$24.2 billion Cdn] en soutien à l’Ukraine . Il va être donné en versements mensuels. Est-ce que ça va suffire ?

Bien sûr, nous sommes reconnaissants de tout soutien possible, y compris financier de notre alliance occidentale. Malheureusement, c’est toujours un peu trop peu, trop tard. Et nous savons que, dans certains cas, nos partenaires font tout leur possible pour nous aider. Mais la bureaucratie et d’autres choses ne font que reporter … [a] paquet financier nécessaire pour notre nation.

Nous avons besoin de deux choses : plus d’armes et plus d’argent pour vaincre la Russie.

Nous entendons ça Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a eu un appel avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, aujourd’hui. . De quoi espérez-vous qu’ils ont discuté?

je ne sais pas de quoi ils ont discuté. Nous ne pensons pas que des négociations fructueuses avec [the] le leadership actuel de la Russie est possible après tout ce qu’ils ont commis, en particulier en Ukraine.