L’Ukraine met en garde contre le “terrorisme nucléaire”

Kyiv, Ukraine –

Un missile russe a frappé lundi près d’une centrale nucléaire dans le sud de l’Ukraine sans endommager les trois réacteurs mais a touché d’autres équipements industriels dans ce que les autorités ukrainiennes ont dénoncé comme un acte de “terrorisme nucléaire”.

Le missile a eu un impact à moins de 300 mètres (328 mètres) des réacteurs de la centrale nucléaire du sud de l’Ukraine, faisant exploser un cratère de 2 mètres (6 1/2 pieds) de profondeur et de 4 mètres (13 pieds) de diamètre, selon l’opérateur nucléaire ukrainien Energoatom. .

Les réacteurs fonctionnaient normalement et aucun membre du personnel n’a été blessé, a indiqué l’agence. Mais la proximité de la grève a ravivé les craintes que la guerre de près de 7 mois en Ukraine ne produise une catastrophe radioactive.

La centrale nucléaire, également connue sous le nom de centrale de Pivdennoukrainsk, est la deuxième plus grande d’Ukraine après la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui a été la cible de tirs répétés. Les réacteurs des deux installations sont de même conception.

Suite aux récents revers sur le champ de bataille, le président russe Vladimir Poutine a menacé la semaine dernière d’intensifier les attaques contre les infrastructures ukrainiennes. Tout au long de la guerre, la Russie a pris pour cible les équipements de production et de transmission d’électricité de l’Ukraine, provoquant des pannes d’électricité et mettant en danger les systèmes de sécurité des centrales nucléaires du pays.

Le complexe industriel qui comprend la centrale nucléaire de Pivdennoukrainsk est situé le long de la rivière Southern Bug, à environ 300 kilomètres (190 miles) au sud de la capitale, Kyiv. L’attaque a provoqué l’arrêt temporaire d’une centrale hydroélectrique à proximité, brisé plus de 100 fenêtres du complexe et coupé trois lignes de transport d’électricité, ont déclaré les autorités ukrainiennes.

Le ministère ukrainien de la Défense a publié une vidéo en noir et blanc montrant deux grosses boules de feu qui éclatent l’une après l’autre dans l’obscurité, suivies de pluies d’étincelles incandescentes. Un horodatage sur la vidéo indique 19 minutes après minuit.

Le ministère et Energoatom ont qualifié la frappe de “terrorisme nucléaire”. Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. L’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les forces russes occupent la centrale de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, depuis les premiers jours de l’invasion. Les bombardements ont coupé ses lignes de transmission, obligeant les opérateurs à fermer ses six réacteurs pour éviter une catastrophe radioactive. La Russie et l’Ukraine ont échangé la responsabilité des frappes.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, qui a posté des moniteurs à la centrale, a déclaré qu’une ligne de transport principale avait été reconnectée vendredi, fournissant l’électricité dont la centrale de Zaporizhzhia a besoin pour refroidir ses réacteurs.

Mais le maire d’Enerhodar, où se trouve l’usine de Zaporizhzhia, a signalé de nouveaux bombardements russes lundi dans la zone industrielle de la ville.

Tout en avertissant vendredi d’éventuelles frappes accélérées, Poutine a affirmé que ses forces avaient jusqu’à présent agi avec retenue en répondant aux tentatives ukrainiennes de frapper des installations russes.

“Si la situation évolue de cette façon, notre réponse sera plus sérieuse”, a déclaré Poutine.

“Tout récemment, les forces armées russes ont lancé quelques frappes percutantes”, a-t-il déclaré, faisant référence aux attaques de la semaine dernière. “Considérons cela comme des frappes d’avertissement.”

En plus des infrastructures, les forces russes pilonnent d’autres sites. Le dernier bombardement a tué au moins huit civils et en a blessé 22, a annoncé lundi le bureau présidentiel ukrainien.

Le gouverneur de la région du nord-est de Kharkiv, désormais en grande partie aux mains des Ukrainiens, a déclaré que les bombardements russes avaient tué quatre travailleurs médicaux tentant d’évacuer des patients d’un hôpital psychiatrique et blessé deux patients.

Le maire de la ville orientale de Donetsk, occupée par la Russie, a déclaré que les bombardements avaient tué 13 civils.

Patricia Lewis, directrice de la recherche sur la sécurité internationale au groupe de réflexion Chatham House à Londres, a déclaré que les attaques précédentes à l’usine de Zaporizhzhia et la grève de lundi indiquaient que les planificateurs militaires russes tentaient de mettre hors ligne les centrales nucléaires ukrainiennes avant l’hiver en ciblant les alimentations électriques qui maintiennent leur fonctionnement en toute sécurité.

“C’est un acte très, très dangereux et illégal de viser une centrale nucléaire”, a déclaré Lewis dans une interview. “Seuls les généraux connaîtront l’intention, mais il y a clairement un modèle.”

“Ce qu’ils semblent faire à chaque fois, c’est essayer de couper l’alimentation du réacteur”, a-t-elle déclaré. “C’est une façon très maladroite de le faire, car quelle est la précision de ces missiles?”

L’énergie est nécessaire pour faire fonctionner les pompes qui font circuler l’eau de refroidissement vers les réacteurs, empêchant la surchauffe et – dans le pire des cas – une fusion du combustible nucléaire générant des radiations.

D’autres frappes russes récentes sur les infrastructures ukrainiennes ont visé des centrales électriques dans le nord et un barrage dans le sud. Ils sont venus en réponse à une vaste contre-attaque ukrainienne dans l’est du pays qui a récupéré le territoire occupé par la Russie dans la région de Kharkiv et a brisé ce qui était en grande partie devenu une impasse dans la guerre.

Les succès ukrainiens – la plus grande défaite de la Russie depuis que ses forces ont été repoussées des environs de Kyiv au début de l’invasion – ont alimenté de rares critiques publiques en Russie et ajouté à la pression militaire et diplomatique sur Poutine.

Les critiques nationalistes du Kremlin se sont demandé pourquoi Moscou n’avait pas réussi à plonger l’Ukraine dans l’obscurité en frappant toutes ses principales centrales nucléaires.

Dans d’autres développements :

— L’Ukraine a affirmé avoir repris un village dans la zone occupée par la Russie de la région ukrainienne de Lougansk. Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris Bilogorivka. La Russie n’a pas reconnu la demande.

— La Cour suprême de la région de Louhansk sous contrôle russe a condamné lundi un ancien interprète de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et une autre personne dont les fonctions n’étaient pas précisées pour haute trahison. Tous deux ont été condamnés à 13 ans de prison.

— Les nations baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont fermé leurs frontières lundi à la plupart des citoyens russes en réponse au soutien interne de la Russie pour la guerre en Ukraine. En vertu de l’interdiction de voyager coordonnée, les Russes souhaitant se rendre dans les pays baltes ou en Pologne à des fins touristiques ou commerciales, sportives ou culturelles ne seront pas autorisés même s’ils détiennent des visas valides pour l’espace Schengen sans contrôle de l’Union européenne.

— La célèbre chanteuse russe Alla Pugacheva a utilisé sa célèbre voix pour remettre en question la guerre. Dans un post Instagram dimanche, elle a décrit la Russie comme “un paria” et a déclaré que ses soldats mouraient pour des “buts illusoires”.

Le ministère russe de la Justice a désigné samedi le mari, chanteur et présentateur de télévision de Pougatcheva, Maxim Galkin, comme agent étranger pour avoir prétendument mené des activités politiques au nom de l’Ukraine et reçu des fonds ukrainiens. Galkin a précédemment critiqué la guerre.

Sur Instagram, où Pugacheva compte 3,5 millions d’abonnés, la chanteuse a déclaré qu’elle souhaitait également être ajoutée au registre des agents étrangers, en solidarité avec son mari. Elle a qualifié son mari de “vrai et incorruptible patriote” qui veut “la fin de la mort de nos garçons pour des objectifs illusoires qui font de notre pays un paria et pèsent lourdement sur la vie de ses citoyens”.

Le chanteur de 73 ans est extrêmement populaire depuis l’époque soviétique. Sa déclaration a été une gifle notable de la part d’une personnalité éminente des autorités russes, qui ont cherché à étouffer la dissidence.