L’Ukraine met en garde contre le projet russe de « simuler un accident de centrale nucléaire »

Les chefs du renseignement à Kiev ont lancé une alerte sur ce qu’ils prétendent être des plans russes pour simuler un accident à la centrale nucléaire occupée de Zaporijia, dans une tentative d’arrêter la contre-offensive ukrainienne visant à reprendre le territoire.

Une fuite d’urgence de substances radioactives sera annoncée dans les prochaines heures, a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué en ligne vendredi soir, avertissant que l’Ukraine sera « traditionnellement blâmée pour l’incident ».

« Les occupants préparent des provocations à grande échelle pour créer un centre de danger radiologique », indique le message.

L’usine de Zaporijia est au centre de l’alerte (Reuters)

« Les émeutiers », a-t-il averti, simuleraient un accident à Zaporijia, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe et est sous contrôle russe depuis plus d’un an.

« Pour cela, une grève sera menée directement sur le territoire du ZNPP », a écrit le ministère.

«Afin de cacher au maximum leurs actions, les Russes ont perturbé la rotation du personnel de la mission permanente de surveillance de l’AIEA [International Atomic Energy Agency] prévu pour aujourd’hui.

« Le but de cette action est de provoquer la communauté internationale à mener une enquête détaillée au cours de laquelle toutes les hostilités seront arrêtées.

« De cette façon, les rashistes espèrent obtenir la pause souhaitée, qui sera utilisée pour regrouper le contingent d’occupation et arrêter la contre-offensive ukrainienne. »

La députée ukrainienne Inna Sovsun a averti : « Cette opération dangereuse est déguisée en une attaque sous fausse bannière de l’#Ukraine, visant à déclencher des radiations dévastatrices.

Appelant le chef de l’AIEA Rafael Grossi à intervenir, elle a déclaré : « Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise ! Ensemble, nous devons empêcher cette provocation nucléaire catastrophique et protéger la région de #Zaporizhzhia contre de nouvelles dévastations.

« Le temps presse. Agissons rapidement et de manière décisive pour assurer la paix et la sécurité.

Des sauveteurs volontaires s’exercent à l’évacuation de Zaporijia lors d’un exercice d’entraînement (PA)

Le ministère a ajouté plus tard : « Les Russes vont profiter de cette pause si souhaitable pour le regroupement du personnel d’occupation et pour arrêter la contre-offensive ukrainienne. »

La centrale nucléaire est au centre de certaines des plus grandes craintes depuis que les forces russes en ont pris le contrôle.

La zone a été frappée à plusieurs reprises par des bombardements et l’usine a dû compter sur des générateurs de secours après avoir perdu l’alimentation externe depuis le début de la guerre. Les deux parties ont accusé l’autre d’avoir causé les pannes.

La semaine dernière, des témoins ont déclaré que les forces militaires russes avaient renforcé les positions défensives dans et autour de l’usine avant la contre-offensive.