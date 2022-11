L’Ukraine met en garde contre de nouvelles frappes sur les centrales électriques, alors que les Russes creusent

Lundi, un groupe de ministres des Affaires étrangères de sept pays baltes et nordiques s’est rendu à Kyiv pour discuter de la menace qui pèse sur les infrastructures énergétiques ravagées de l’Ukraine avant l’hiver. Des représentants d’Estonie, d’Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Suède, de Finlande et de Norvège ont rencontré M. Zelensky dans la capitale ukrainienne et ont évoqué l’aide humanitaire et militaire, les sanctions contre la Russie et la candidature de l’Ukraine à l’Union européenne.

L’avertissement concernant de nouvelles attaques d’infrastructures est venu alors que l’Institute for the Study of War, un groupe de recherche basé à Washington, a déclaré dimanche dans un rapport que l’imagerie satellite montrait que les forces russes donnaient la priorité au creusement de tranchées et à l’érection de soi-disant défenses antichars en dents de dragon sur la rive est du fleuve Dnipro, en face de la ville de Kherson.

“Les positions défensives russes suggèrent que les dirigeants militaires russes considèrent la perspective d’une offensive ukrainienne sur le Dnipro comme une menace sérieuse”, a déclaré l’institut. Le groupe n’a proposé aucune prédiction quant à savoir si les forces ukrainiennes pourraient en fait tenter une telle traversée.

Les analystes militaires occidentaux ont émis l’hypothèse que plutôt que de tenter une traversée dangereuse du fleuve près de Kherson, l’armée ukrainienne pourrait plutôt tenter une nouvelle offensive commençant loin en amont, où elle contrôle déjà les terres sur la rive est du Dnipro.

Les fleuves ukrainiens se sont révélés un formidable obstacle pour les deux parties au conflit, les tentatives de les traverser plaçant souvent les troupes dans des positions vulnérables. Les analystes disent que toute tentative concertée des forces ukrainiennes de traverser le Dnipro impliquerait très probablement une préparation intensive.