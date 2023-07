« L’Ukraine mérite d’être dans l’alliance »: l’Ukraine sera dans l’OTAN, selon Zelensky

L’Ukraine deviendra membre de l’OTAN, a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

L’OTAN organise un sommet en Lituanie.

Le président américain Joe Biden rencontrera Zelensky pour une discussion en tête-à-tête.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré à la veille du sommet de l’OTAN que l’Ukraine fera partie de l’alliance et attend de la réunion un « algorithme » pour que Kiev la rejoigne officiellement.

« Nous travaillons toujours sur le libellé, c’est-à-dire sur les mots spécifiques d’une telle confirmation, mais nous comprenons déjà le fait que l’Ukraine sera dans l’alliance », a déclaré Zelenskiy lundi soir dans son discours vidéo nocturne.

« Et nous travaillons à rendre l’algorithme d’adhésion aussi clair et rapide que possible. »

Des diplomates européens ont déclaré que les plus grands alliés occidentaux de l’Ukraine finalisaient toujours un cadre commun qui ouvrirait la voie à des garanties de sécurité à long terme pour Kiev, et pourraient attendre la fin d’un sommet de l’OTAN cette semaine pour les annoncer.

Des négociations entre les membres de l’OTAN étaient en cours pour savoir quand et s’il fallait émettre une invitation formelle, quelles conditions l’Ukraine devrait remplir et comment ses progrès devraient être suivis.

Zelensky a déclaré que le sommet de Vilnius doit confirmer que l’Ukraine est déjà « de facto » membre de l’OTAN car elle a ses armes et partage des valeurs avec l’alliance.

Zelenski a dit :

Même si des positions différentes s’expriment, il est clair que l’Ukraine mérite de faire partie de l’alliance.

« Pas maintenant – il y a une guerre, mais nous avons besoin d’un signal clair. Et nous avons besoin de ce signal maintenant. »

Le président américain Joe Biden rencontrera Zelensky en tête-à-tête lors du sommet, a déclaré un responsable américain à Reuters, bien que Zelensky n’ait pas encore officiellement confirmé sa participation à la réunion de l’alliance des 31 membres en Lituanie mardi.

Lundi soir, Zelensky a seulement déclaré que l’Ukraine tiendrait un certain nombre de pourparlers bilatéraux en marge du sommet sur davantage de livraisons d’armes à Kiev, notamment avec les États-Unis, les pays européens, le Canada et le Japon.