L’Ukraine méprise la dernière déclaration de trêve de la Russie comme une tentative de se regrouper

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses forces en Ukraine maintiendraient un cessez-le-feu déclaré unilatéralement pour observer le Noël orthodoxe jusqu’à minuit, malgré le rejet par l’Ukraine de l’offre de trêve.

Dans son briefing quotidien, le ministère a déclaré que ses troupes n’avaient riposté que lorsqu’elles avaient été tirées par les forces ukrainiennes, qu’il accusait de bombarder des zones civiles, ce dont Kyiv accuse souvent les forces russes.

Des échanges de tirs d’artillerie ont été signalés à Kreminna et Bakhmut dans l’est de l’Ukraine après le début de l’ordre de Moscou à ses forces de maintenir une trêve unilatérale de vendredi midi jusqu’à samedi en fin de journée.

L’Ukraine a rejeté l’offre de cessez-le-feu de Moscou comme une astuce cynique destinée à donner aux forces russes la chance de se reposer et de se réarmer et a déclaré qu’elle continuerait d’essayer de reprendre le territoire saisi par Moscou.

Le président Vladimir Poutine a félicité samedi l’Église orthodoxe russe pour son soutien aux forces de Moscou combattant en Ukraine dans un message de Noël orthodoxe.

Le Kremlin a publié le message de Poutine après que le dirigeant russe ait assisté seul à un service orthodoxe de la veille de Noël dans une cathédrale du Kremlin plutôt que de se joindre à d’autres fidèles lors d’une célébration publique.

Le président russe Vladimir Poutine, arrière au centre, assiste à une messe de minuit de Noël orthodoxe au Kremlin à Moscou tôt samedi. (Mikhail Klimentyev/Spoutnik/Kremlin/Reuters)

Dans son message, accompagné sur le site Internet du Kremlin d’une image de lui debout devant des icônes religieuses, Poutine a clairement indiqué qu’il considérait l’Église orthodoxe russe comme une force stabilisatrice importante pour la société à un moment qu’il a décrit comme un affrontement historique entre la Russie et l’Occident sur l’Ukraine et d’autres questions.

“Il est profondément gratifiant de noter l’énorme contribution constructive de l’Église orthodoxe russe et d’autres confessions chrétiennes à l’unification de la société, à la préservation de notre mémoire historique, à l’éducation des jeunes et au renforcement de l’institution de la famille”, a déclaré Poutine.

“Les organisations ecclésiastiques accordent la priorité… au soutien de nos guerriers participant à l’opération militaire spéciale [in Ukraine]. Un travail aussi massif, complexe et véritablement désintéressé mérite un respect sincère.”

Des prêtres et des croyants orthodoxes russes participent à la procession célébrant le Noël orthodoxe à Sébastopol, en Crimée, samedi. (The Associated Press)

Vendredi, Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures pour les célébrations, mais Kyiv l’a rejeté en tant que stratagème de Moscou pour gagner du temps et se regrouper, et les forces russes et ukrainiennes ont échangé des tirs d’artillerie après l’annonce.

Peu de temps avant le début du cessez-le-feu, des roquettes ont percuté un immeuble résidentiel de la ville ukrainienne de Kramatorsk, près de la ligne de front est, endommageant 14 maisons, mais il n’y a pas eu de victimes car de nombreuses personnes ont fui.

REGARDER | Les combats en Ukraine se poursuivent malgré les demandes de cessez-le-feu russes: Les combats en Ukraine se poursuivent malgré les demandes de cessez-le-feu russes Les bombardements se poursuivent des deux côtés du conflit russo-ukrainien après le début d’un cessez-le-feu de 36 heures proposé par le Kremlin.

De nombreux chrétiens orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier, mais le soutien de l’Église orthodoxe russe à la guerre de Moscou en Ukraine a provoqué la colère de nombreux croyants orthodoxes ukrainiens et a éclaté l’Église orthodoxe mondiale.

Sur 260 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde, environ 100 millions se trouvent en Russie même, et certains de ceux à l’étranger sont unis à Moscou.

D’autres s’y opposent cependant fermement et rejettent l’affirmation de Moscou selon laquelle son invasion du 24 février l’année dernière était une frappe préventive essentielle pour défendre sa propre sécurité et celle des russophones en Ukraine.

L’Ukraine compte environ 30 millions de croyants orthodoxes, répartis entre l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou et deux autres Églises orthodoxes, dont l’une est l’Église orthodoxe ukrainienne autocéphale ou indépendante.