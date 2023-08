L’Ukraine mène une guerre brutale sur cinq fronts contre Poutine – voici ce qui se passe ensuite et c’est mauvais pour Vlad, déclare le général en chef

LORSQUE l’Ukraine a lancé sa contre-attaque tant attendue en juin, beaucoup espéraient qu’elle briserait rapidement les lignes russes et mettrait fin à la guerre d’ici Noël.

Cela ne s’est pas produit et au lieu de cela, Kiev s’est retrouvée à se battre sur cinq fronts, selon l’analyse du général australien à la retraite Mick Ryan, du groupe de réflexion CSIS.

L’Ukraine combat les Russes sur cinq fronts et se concentre sur de petites victoires pour percer les lignes ennemies

Les troupes lancent des assauts dans le sud et l’est, les drones se battent par air et par mer, et les diplomates sollicitent l’aide de l’étranger pour faire tourner les engrenages de la guerre.

Un échec sur l’un de ces fronts pourrait s’avérer fatal à l’ambition de Zelensky de libérer tout son pays. Kiev doit donc maintenant exécuter un exercice d’équilibre prudent – en veillant à ce que les gains à un endroit n’entraînent pas de pertes à un autre.

Ici, les experts expliquent comment l’Ukraine progresse sur chaque front, ce que ses commandants doivent faire pour assurer la prochaine victoire et comment la guerre pourrait se dérouler jusqu’en 2024 – et au-delà.

CAMPAGNE DU SUD

La contre-offensive tant attendue de l’Ukraine a soudainement pris vie le 4 juin alors qu’un assaut à deux volets était lancé dans le sud.

Mais presque aussi vite qu’elle avait commencé, l’attaque a semblé s’arrêter, les propagandistes russes affichant des images de chars Leopard allemands détruits et de véhicules de combat américains Bradley.

Les analystes Michael Kofman, Franz Stefan-Gady et Rob Lee, qui sont récemment revenus du front, estiment qu’il s’agissait d’une véritable tentative de l’Ukraine de faire une percée rapide qui s’est retournée contre elle et s’est soldée par de lourdes pertes.

Cela a forcé à repenser : les Ukrainiens tentent maintenant d’écraser les défenses russes tout en retenant l’équipement occidental pour donner un coup de marteau une fois que la ligne est faible.

Steph Twitty, un général américain à la retraite qui fait maintenant partie du groupe de réflexion CEPA, a déclaré au Sun: « Ils font des progrès progressifs, ce qui vaut mieux que pas de progrès. »

«Ce que vous voyez, ce sont des victoires tactiques, mais tant qu’elles peuvent s’estomper, elles peuvent se transformer en victoires stratégiques telles que la rupture des principales lignes défensives.

« Beaucoup de gens sont critiques mais pas moi. Il y a plusieurs champs de mines, tranchées, clôtures grillagées, forces de reconnaissance et la ceinture défensive principale à traverser.

« Vous voulez le faire lentement car des vies sont en jeu. »

Cette stratégie porte désormais ses fruits. Ces derniers jours, l’Ukraine a repris la ville de Staromaiors’ke, dans le sud-est, et menace Robotnye, dans le sud-ouest.

L’objectif reste une percée des lignes russes, ce qui, selon le général Ryan, est toujours possible.

« Ce ne sera pas la précipitation soudaine que les gens espéraient dans les premiers jours et les premières semaines », a-t-il déclaré. «Vous pouvez percer rapidement ou lentement, mais en fin de compte, c’est toujours une percée.

« Et vous n’avez qu’à percer en un seul endroit. Ensuite, vous devez maintenir la brèche ouverte et apporter des forces pour l’exploiter.

En termes simples : « L’Ukraine doit tuer des Russes et prendre du territoire », déclare le général Ryan.

CAMPAGNE DE L’EST

Wagner a passé les longs mois d’hiver à capturer Bakhmut, mais presque aussitôt qu’ils l’ont pris, l’Ukraine a commencé à le reprendre.

Contrairement au sud, où la Russie a eu des mois pour creuser des tranchées et poser des mines, les défenses à l’est sont légères, ce qui signifie que les troupes ukrainiennes avancent beaucoup plus rapidement.

Les mouvements de flanc vers le nord et le sud ont mis la ville en danger d’être encerclée, le général Ryan déclarant que les Russes seront « obligés de prendre bientôt des décisions difficiles ».

Pour tenter d’alléger la pression sur Bakhmut, la Russie a rassemblé environ 100 000 soldats plus au nord et attaque les lignes ukrainiennes près de Kreminna et Svatove.

Mais, les observateurs du groupe de réflexion ISW ​​ont noté : « Cet effort russe a probablement été quelque peu atténué par le détournement des troupes d’élite du sud de Lougansk vers Bakhmut…

« Les gains russes à Lougansk ont ​​été généralement moins importants que les gains ukrainiens autour de Bakhmut… Il est donc loin d’être clair si les Russes bénéficieront autant de leurs efforts de diversion. »

Et c’est presque certainement ce que voulaient les Ukrainiens, selon le général Twitty, qui a qualifié l’attaque de Bakhmut d’« effort de soutien ».

Il ajouta: ‘[The Ukrainians] ont deux axes dans lesquels ils appliquent une pression.

«L’attaque à deux volets dans le sud, qui est l’effort principal, et l’effort de soutien à Bakhmut.

«Vous voulez faire pression à plusieurs endroits, donc si l’un tombe, les Russes devront déplacer des forces pour soutenir cette zone. Vous voulez les laisser deviner.

À l’avenir, le général Ryan a déclaré que l’accent à l’est devrait être d’attirer et d’épuiser autant d’unités russes que possible pour les empêcher d’être déployées ailleurs.

« Ce qu’ils font maintenant devrait être de s’assurer que les Russes ne sont pas capables de monter une offensive hivernale après la fin de cette bataille », a-t-il déclaré.

UNCAMPAGNE IR

La Russie a maintenant étendu son barrage meurtrier de drones et de missiles sur les villes ukrainiennes pour inclure ses ports et ses entrepôts de céréales sur la mer Noire et le Danube.

Cette décision vise à effacer des milliards de dollars de l’économie ukrainienne en bloquant les exportations, tout en obligeant Kiev à faire un choix impossible entre protéger ses civils ou ses céréales.

En effet, même si les alliés de l’Ukraine ont fourni des défenses aériennes, le pays est tout simplement trop grand pour être protégé dans son intégralité, déclare le général Ryan.

Mais Kiev a commencé à riposter, frappant Moscou à plusieurs reprises avec des drones à longue portée, dont deux coups sur la même tour qui abrite un certain nombre de ministères importants.

L’Ukraine a mené avec succès des attaques de drones contre la flotte de la mer Noire de Poutine ces derniers jours Crédit : CEN

Les troupes de Zelensky ont lancé une contre-offensive qui semble maintenant s’être ralentie

Cela a fait pression sur Poutine et a incité une répression contre la dissidence, avec le célèbre blogueur de guerre Igor Girkin – qui a été très critique de l’effort de guerre – maintenant en état d’arrestation.

Le général Twitty ajoute: « Ce que font les Ukrainiens avec des drones, ils réfléchissent stratégiquement à ce combat. » Ils posent aux Russes de multiples dilemmes.

« Maintenant, ils doivent penser à protéger leur capitale, à protéger la patrie, ainsi qu’à vaincre l’attaque pour briser le pont terrestre [between the Donbas and Crimea] et une attaque à Bakhmut.

« La guerre n’a pas correctement frappé la Russie, elle n’a pas perturbé la vie du peuple russe, mais maintenant vous commencez à le voir davantage. »

« Je m’attendrais à ce que les Ukrainiens renforcent cela et essaient de briser la volonté du peuple russe. »

SCAMPAGNE EA

L’Ukraine n’a pas de marine opérationnelle, et pourtant elle a quand même réussi à monter des opérations navales.

Les derniers développements ont vu des drones marins comme le Magura V5 utilisés pour attaquer des navires de guerre russes, le port de Sébastopol et le pont de Kertch.

Le 4 août, un navire de transport russe a explosé dans le port de Novorossiysk par un drone supposé être un Magura, alors qu’ils ont également été utilisés sans succès pour attaquer les navires de renseignement Ivan Khurs et Priazovye.

Une deuxième attaque de drone marin a également endommagé un pétrolier à peine 24 heures plus tard, le laissant complètement bloqué.

Sébastopol, la principale base navale russe en mer Noire, a également été ciblée à plusieurs reprises par des drones qui ont été abattus et coulés.

Mais une attaque audacieuse contre le pont de Kertch – qui relie la Crimée à la Russie continentale – a réussi et a détruit une partie du pont routier le mois dernier.

La route est moins importante que la section ferroviaire pour perturber les transports militaires, mais l’attaque constitue néanmoins une importante victoire de propagande pour Kiev.

Maintenant, les navires de guerre russes tentent de bloquer les ports ukrainiens pour empêcher l’approvisionnement en céréales de circuler, ce que Kiev est tenu d’essayer de cibler.

« Ces drones chercheront à rendre difficile pour la Russie la liberté de mouvement en mer Noire », ajoute le général Ryan.

« L’Ukraine n’a pas de marine à proprement parler, il n’y aura donc pas d’engagement naval important, mais ils essaieront de limiter la capacité d’opération de la Russie. »

CAMPAGNE STRATÉGIQUE

Bien qu’il manque le drame accrocheur de la contre-attaque, le général Ryan pense que le succès de la campagne stratégique est là où se trouve la véritable route de l’Ukraine vers la victoire.

Kiev doit garder ses alliés occidentaux motivés pour le long combat, dit-il, car la guerre durera presque certainement jusqu’en 2024 – et peut-être au-delà.

Cela signifie que les fournitures de munitions vitales, de missiles de défense aérienne, d’armures et d’argent devront continuer à circuler quoi qu’il se passe dans le monde.

L’Ukraine a également désespérément besoin de livraisons d’avions de chasse F-16 – sur lesquels ses pilotes doivent bientôt s’entraîner – et de missiles ATACAMS à longue portée.

Mais d’importantes élections à Taïwan, qui pourraient agiter la Chine, et aux États-Unis, qui pourraient ramener Donald Trump au pouvoir, risquent de se révéler une distraction l’année prochaine.

« Maintenir la patience stratégique de l’Occident est essentiel », déclare le général Ryan.

« Je dirais qu’il y a 50/50 de chances que cette guerre se poursuive jusqu’en 2025. Et la raison pour laquelle cela pourrait continuer est à cause des Russes. »

«En fin de compte, ce sont eux qui décideront de la fin de la guerre, car ce seront, espérons-le, ceux qui seront vaincus et décideront de se retirer.

« Poutine pense toujours qu’une longue guerre est la stratégie gagnante pour la Russie. La plupart de ses hypothèses sur la guerre étaient fausses et j’espère qu’il se trompe également à ce sujet.

‘Nous [kept patient] en Afghanistan depuis 20 ans et nous devrions faire de même en Ukraine. Le pays est beaucoup plus important pour la sécurité occidentale que l’Afghanistan ne l’a jamais été.

Le général Twitty a convenu: «La chose que je voudrais souligner est la suivante: ce sera une guerre longue et prolongée, et il faudra un certain temps aux Ukrainiens pour accomplir la mission de briser les défenses russes.

«Il y a encore beaucoup de combats qui doivent avoir lieu ici avant que les Ukrainiens ne réussissent. Le temps est ce que les gens doivent comprendre.

Mais, à la question de savoir si l’Ukraine peut réussir, il a simplement ajouté : « Oui. »

Un haut général déclare qu’il est important pour l’Ukraine d’obtenir le soutien continu de l’Occident pour les années à venir Crédit : AFP