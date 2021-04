L’UKRAINE a averti qu’elle pourrait fabriquer des armes nucléaires pour combattre la Russie si l’Occident ne lui permettait pas de rejoindre l’OTAN.

Cela survient alors que Vladimir Poutine a déployé des dizaines de milliers de soldats et de chars à la frontière ukrainienne dans une escalade inquiétante de tensions.

L’Ukraine a menacé de construire des armes nucléaires au milieu des craintes d’une invasion russe

Poutine a rassemblé des milliers de soldats à la frontière ukrainienne Crédits: Getty

L’Ukraine était autrefois un État nucléaire avec 176 missiles balistiques et 44 bombardiers stratégiques après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Cependant, le pays a accepté d’éliminer ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité juridiquement contraignantes de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la Russie.

Mais avec Poutine menaçant d’envahir, sept ans après avoir annexé la Crimée en utilisant des milices armées, l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne Andriy Melnik a déclaré que le pays envisageait toutes ses options.

Il a déclaré: «L’Ukraine n’a pas d’autre choix – soit nous faisons partie d’une alliance telle que l’OTAN et faisons notre part pour rendre cette Europe plus forte, soit nous avons la seule option – s’armer par nous-mêmes et peut-être réfléchir à nouveau au statut nucléaire.

«Comment pouvons-nous garantir notre défense autrement?»

Il a ajouté: «Nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que Poutine ne nous attaquera pas demain ou après-demain. «

L’OTAN est une alliance de puissances occidentales a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre la menace de l’Union soviétique.

M. Melnik a déclaré que l’Ukraine était membre de l’OTAN en 2014, alors l’annexion de la Crimée n’aurait pas eu lieu.

Parlant des 100 000 soldats russes signalés à la frontière ukrainienne, il a déclaré: «Ce déploiement ne se limite pas à la flexion musculaire …

L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andriy Melnik, a déclaré que le pays pourrait envisager son statut nucléaire

«Nous avons affaire au plus grand mouvement de troupes en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale.»

L’agence de presse publique russe Spoutnik rapporte que l’Ukraine «conserve probablement la capacité technique de construire un arsenal nucléaire».

Mais il a ajouté: «L’état de son programme nucléaire civil laisse à désirer.

«L’année dernière, les travailleurs de l’industrie nucléaire ukrainienne ont sonné l’alarme sur la menace d’un ‘autre Tchernobyl’ en invoquant une ‘situation désastreuse’ qui, selon eux, ‘se dessinait dans le secteur de l’énergie nucléaire du pays’ en raison d’un manque de surveillance, de permis de sécurité et fonds. »

Hier, l’Ukraine a protesté contre la décision de la Russie d’interdire les navires de guerre étrangers et les navires d’État de certaines parties de la mer Noire en direction du détroit de Kertch de la semaine prochaine à octobre.

« La Russie continue de violer le droit international », a déclaré la marine ukrainienne

« Le FSB russe a fait une nouvelle tentative pour empêcher les actions légales d’un groupe de bateaux de la marine ukrainienne en service de combat.

«Le groupe de bateaux tactiques de la marine ukrainienne a poursuivi sa mission malgré les provocations russes et les efforts délibérés pour restreindre la libre navigation.»

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré: « C’est l’Ukraine qui a le droit de réglementer la navigation dans ces parties de la mer Noire. »

Mais ce n’est pas seulement la mer que Poutine tente de contrôler.

Les images satellites montrent que la Russie a installé en Crimée des systèmes anti-aériens S-400 d’une portée de 250 miles, selon Information Navigator.

Cela permet «aux forces d’occupation russes de contrôler presque tout l’espace aérien de la mer Noire».

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

Le soleil est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone, cliquez ici, pour Android, cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.