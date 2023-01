L’Ukraine menace de boycotter si le CIO décide d’autoriser les athlètes russes à Paris 2024

Le ministre ukrainien des Sports, Vadym Guttsait, a averti que le pays envisagerait un boycott des Jeux olympiques de Paris de 2024 si les athlètes russes et biélorusses étaient autorisés à y participer. Le Comité international olympique a déclaré mercredi qu’il continuait à travailler sur une voie qui permettrait aux athlètes russes et biélorusses de concourir en tant que neutres, une décision qui a été critiquée par le gouvernement britannique. Le CIO donne son feu vert aux athlètes russes et biélorusses aux JO de Paris Lire la suite Le CIO avait conseillé aux fédérations sportives internationales en février dernier – dans les jours qui ont suivi le début de l’invasion de l’Ukraine – d’exclure les athlètes de leurs compétitions, ce que le président du CIO, Thomas Bach, a depuis décrit comme une mesure visant à protéger ces athlètes. Le CIO a maintenant appelé tous les athlètes à être traités de la même manière, quel que soit le passeport qu’ils détiennent, et a déclaré : “Les gouvernements ne doivent pas décider quels athlètes peuvent participer à quelle compétition et quels athlètes ne le peuvent pas.” Guttsait, qui est également président du Comité national olympique d’Ukraine, a souligné que tous les efforts devaient être faits pour s’assurer que la Russie et la Biélorussie ne soient en aucune façon représentées lors de l’événement multisport phare de l’été prochain. “Pour toute la communauté sportive ukrainienne, c’est une question de principe”, a écrit Guttsait sur sa page Facebook. « En cela, nous sommes soutenus à la fois par le président de notre État et par toute la société. « Une partie des Fédérations Internationales est outrée par les efforts du CIO pour favoriser le retour des Russes et des Biélorusses. Nous nous sommes adressés et nous nous adresserons à toutes les organisations internationales qui peuvent influencer la situation et dont les membres du CIO peuvent écouter les opinions. Guttsait a ajouté : « Notre position est inchangée : tant qu’il y aura une guerre en Ukraine, les athlètes russes et biélorusses ne devraient pas participer aux compétitions internationales. “Certes, nos fédérations sportives nationales doivent renforcer la communication avec les fédérations internationales pour maintenir l’interdiction en vigueur. « Des travaux sont actuellement en cours sur d’autres étapes possibles et les premières étapes pour maintenir les sanctions et empêcher les Russes et les Biélorusses de participer aux compétitions internationales. “Si nous ne sommes pas entendus, je n’exclus pas la possibilité que nous boycottions et refusions la participation aux JO.” Les mesures visant à réintégrer les athlètes russes aux Jeux olympiques de l’année prochaine ont été critiquées par le gouvernement britannique. Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end

Le gouvernement britannique a offert un soutien militaire et humanitaire à l’Ukraine depuis le début de l’invasion et la secrétaire à la culture, Michelle Donelan, a vu d’un mauvais œil la position du CIO.

“Je veux qu’il soit clair que cette position du CIO est très éloignée de la réalité de la guerre ressentie par le peuple ukrainien – et des propres mots du président du CIO, Bach, il y a moins d’un an, lorsqu’il a fermement condamné la Russie pour avoir rompu la trêve olympique et l’a exhorté à “donner une chance à la paix” », a déclaré Donelan.

“Nous condamnerons fermement toute action entreprise qui permet au président Poutine de légitimer sa guerre illégale en Ukraine – une position que le CIO partageait auparavant.

“Nous, et de nombreux autres pays, avons été sans équivoque à ce sujet tout au long, et nous allons maintenant travailler de toute urgence dans les pays partageant les mêmes idées pour garantir que la solidarité se poursuive sur cette question.”

Le CIO a déclaré que la “grande majorité” des comités nationaux olympiques, des fédérations sportives internationales et des représentants des athlètes qu’il avait consultés lors des appels ultérieurs des 17 et 19 janvier avaient soutenu le droit des athlètes russes et biélorusses à concourir dans des “conditions strictes”.

Ceux-ci incluent la compétition en tant que neutres et excluraient tout athlète réputé avoir « activement soutenu » la guerre en Ukraine.

L’Association olympique britannique a été contactée pour commentaires.

Le Comité olympique européen a publié jeudi une déclaration approuvant l’idée d’une voie. “Les COE apprécient l’importance de supprimer les obstacles pour que le sport serve de force unificatrice”, lit-on.

World Athletics, la fédération internationale qui régit sans doute le sport le plus en vue des Jeux olympiques, a déclaré que son conseil n’envisagerait de lever l’interdiction totale des athlètes russes et biélorusses liée à l’invasion de l’Ukraine que s’il se sentait en mesure de lever une suspension distincte liée à l’état- dopage parrainé en Russie.