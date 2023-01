L’Ukraine menace de boycotter les JO

La Russie et la Biélorussie pourraient être autorisées à envoyer des délégations neutres aux Jeux olympiques de 2024

L’Ukraine pourrait choisir de boycotter les Jeux olympiques de Paris en 2024 si les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à concourir, a averti le ministre des Sports du pays, Vadim Guttsait.

Le Comité international olympique (CIO) a déclaré cette semaine qu’il explorait des options pour réintégrer les athlètes des deux pays dans le giron olympique, 11 mois après que le CIO a imposé des sanctions à la Russie et à la Biélorussie après le début de l’action militaire en Ukraine.

Le Conseil olympique d’Asie (OCA) a invité la Russie et la Biélorussie à participer potentiellement aux Jeux asiatiques en septembre, ce qui pourrait fournir une plate-forme aux athlètes pour participer aux épreuves de qualification olympique.

La Russie a traditionnellement participé au réseau européen de qualification, mais a été empêchée de le faire en raison des sanctions imposées par le CIO.

Mais le ministre ukrainien des Sports, qui est également président du Comité national olympique d’Ukraine (NOCU), a déclaré qu’il ferait pression pour que l’isolement de la Russie et de la Biélorussie des événements sportifs internationaux se poursuive.

“Pour toute la communauté sportive ukrainienne, c’est une question de principe !», a-t-il écrit sur Facebook, via la traduction.

“En cela, nous sommes soutenus à la fois par le président de notre État et par toute la société.

“Une partie des Fédérations Internationales est indignée par les efforts du CIO pour favoriser le retour des Russes et des Biélorusses.

“Nous nous sommes adressés et nous nous adresserons à toutes les organisations internationales qui peuvent influencer la situation et dont les membres du CIO peuvent écouter les opinions.

“Notre position est inchangée : tant qu’il y aura une guerre en Ukraine, les athlètes russes et biélorusses ne devraient pas participer aux compétitions internationales !!!

“Si nous ne sommes pas entendus, je n’exclus pas la possibilité que nous boycottions et refusions la participation aux JO.”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a détaillé cette semaine dans un message sur Telegram avoir eu un appel téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, dans lequel il a souligné que les athlètes russes et biélorusses avaient «Pas de place» dans la capitale française l’année prochaine.

Cependant, dans une déclaration ultérieure, le CIO a insisté sur le fait que pénaliser des athlètes individuels en raison de leur nationalité est contraire à la Charte olympique.

Parmi les termes définis par le CIO pour l’éligibilité des athlètes russes et biélorusses, il y avait un strict respect du code de l’Agence mondiale antidopage (AMA), ainsi qu’une déclaration selon laquelle les athlètes doivent maintenir une position de neutralité au milieu du conflit en cours en Ukraine. .

Le CIO a également déclaré que les sanctions contre les deux gouvernements devaient se poursuivre.

Suite à la déclaration du CIO, des personnalités à Moscou ont déclaré que les mesures visant à réintégrer les concurrents russes et biélorusses étaient un pas dans la bonne direction – mais ont de nouveau noté l’opposition aux sanctions dans leur ensemble.

“Je perçois les informations du CIO comme une tentative de faire un pas vers les athlètes», a déclaré le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov.

“Mais en même temps, malheureusement, c’est aussi deux pas dans la direction opposée.

“En fait, [the] déclaration est une tentative de corriger une erreur qui a déjà entraîné des restrictions sans fondement pour les sports russes et biélorusses pendant près d’un an et a causé de grands dommages à tous les sports internationaux.”