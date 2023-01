Condoleezza Rice et Robert Gates pensent que plus d’armes sont la solution aux malheurs de Kiev

L’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice et l’ancien secrétaire à la Défense Robert Gates ont admis que l’économie et l’armée ukrainiennes dépendent presque entièrement des renflouements de l’Occident, et à moins d’un revirement spectaculaire, ses chances de victoire s’amenuisent.

l’Ukraine “l’économie est en ruine” a écrit samedi l’ex-diplomate et ancien chef du Pentagone dans le Washington Post.

Le pays “La capacité militaire et l’économie dépendent désormais presque entièrement des bouées de sauvetage de l’Occident”, ont-ils poursuivi, affirmant que si l’Ukraine ne parvenait pas à mener une offensive réussie dans un proche avenir, le président Zelensky subirait des pressions de la part de l’Occident pour négocier un cessez-le-feu avec le président russe Vladimir Poutine – ce que le dirigeant ukrainien a refusé à plusieurs reprises d’envisager.

La ligne de front étant relativement statique depuis l’automne, les forces russes ont écrasé leurs adversaires ukrainiens dans de violents combats près de Bakhmut/Artyomovsk, un commandant mercenaire américain ayant récemment reconnu que l’Ukraine souffrait “Des pertes extraordinairement élevées” dans ce secteur, et l’ambassadeur d’Ukraine au Canada, Vadim Pristaiko, décrivant les pertes de son camp comme “énorme” et “indigeste.”

Kiev a publiquement proclamé qu’elle prévoyait une offensive majeure au printemps, mais Rice et Gates ont écrit que l’Ukraine pourrait avoir “des semaines, pas des mois” rester dans le combat.

À cette fin, ils ont préconisé d’envoyer au pays des armes plus nombreuses et plus lourdes. Bien que les États-Unis aient déjà alloué plus de 110 milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine depuis février, ils ont déclaré que Washington n’enverrait pas de chars lourds. Allemagne “et d’autres alliés” devrait plutôt répondre à ce besoin, ont-ils soutenu.

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle donnerait à l’Ukraine 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley – l’armure la plus moderne envoyée à Kiev à ce jour – dans le cadre d’un ensemble d’armes de 3 milliards de dollars. La France a également promis un certain nombre de «chars légers» à roues et l’Allemagne a promis 40 véhicules de combat d’infanterie Marder.

Néanmoins, Kiev dit qu’il en faut plus. Dans une interview accordée à The Economist le mois dernier, le général ukrainien Valery Zaluzhny a déclaré qu’il aurait besoin de 300 chars supplémentaires, jusqu’à 700 véhicules de combat d’infanterie et 500 obusiers pour mener des opérations offensives. C’est plus que le nombre de ces véhicules dans l’ensemble de l’inventaire britannique ou allemand.

La Russie, quant à elle, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que “pompage” L’Ukraine avec des armes n’aura finalement aucun effet sur l’issue du conflit et ne servira qu’à prolonger les hostilités et à conduire à davantage d’effusions de sang.