L’Ukraine maintient la pression après la déclaration de victoire russe à Bakhmut

À L’EXTÉRIEUR DE BAKHMUT, Ukraine (AP) – En regardant les images d’une caméra de drone au-dessus de la tête, le commandant de bataillon ukrainien Oleg Shiryaev a averti ses hommes dans les tranchées voisines que les forces russes avançaient à travers un champ vers une parcelle d’arbres à l’extérieur de la ville de Bakhmut.

Le chef du 228e bataillon de la 127e brigade de défense territoriale de Kharkiv a alors ordonné à une équipe de mortiers de se préparer. Une cible était verrouillée. Un tube de mortier a fait un bruit orange fort et une explosion a creusé un nouveau cratère dans une colline déjà grêlée.

« Nous avançons », a déclaré Shiryaev après qu’au moins une image de drone ait montré un combattant russe abattu. « Nous nous battons pour chaque arbre, chaque tranchée, chaque pirogue. »

Les forces russes ont déclaré la victoire dans la ville orientale le mois dernier après la bataille la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de leur invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a 15 mois. Mais les défenseurs ukrainiens comme Shiryaev ne battent pas en retraite. Au lieu de cela, ils maintiennent la pression et poursuivent le combat à partir de positions situées à la périphérie ouest de Bakhmut.

Le refoulement donne aux commandants à Moscou une autre chose à laquelle réfléchir avant une contre-offensive ukrainienne très attendue qui semble prendre forme.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que la Russie cherchait à créer une impression de calme autour de Bakhmut, mais en fait, les bombardements d’artillerie se poursuivent toujours à des niveaux similaires à ceux au plus fort de la bataille pour prendre la ville. Le combat, a-t-elle dit, évolue vers une nouvelle phase.

« La bataille pour la région de Bakhmut ne s’est pas arrêtée ; il est en cours, il prend juste des formes différentes », a déclaré Maliar, vêtue de ses treillis caractéristiques dans une interview d’un centre de médias militaires à Kiev. Les forces russes tentent maintenant – mais échouent – ​​d’évincer les combattants ukrainiens des « hauteurs dominantes » surplombant Bakhmut.

« Nous les tenons très fermement », a-t-elle déclaré.

Du point de vue du Kremlin, la zone autour de Bakhmut n’est qu’une partie de la ligne de front de plus de 1 000 kilomètres (621 milles) que l’armée russe doit tenir. Cette tâche pourrait être rendue plus difficile par le retrait des mercenaires de l’entrepreneur militaire privé Wagner Group qui a aidé à prendre le contrôle de la ville. Ils seront remplacés par des soldats russes.

Pour les forces ukrainiennes, le travail récent a été opportuniste – essayant d’arracher de petits gains à l’ennemi et prenant des positions stratégiques, notamment sur deux flancs au nord-ouest et au sud-ouest, où la 3e brigade d’assaut séparée ukrainienne a été active, ont déclaré des responsables.

La Russie avait envisagé la capture de Bakhmut comme une réalisation partielle de son ambition de prendre le contrôle de la région orientale du Donbass, le cœur industriel de l’Ukraine. Maintenant, ses forces ont été obligées de se regrouper, de faire tourner les combattants et de se réarmer juste pour tenir la ville. Le propriétaire de Wagner a annoncé un retrait après avoir reconnu la perte de plus de 20 000 de ses hommes.

Maliar a décrit la lutte de neuf mois contre les forces de Wagner en des termes presque existentiels : « Si elles n’avaient pas été détruites lors de la défense de Bakhmut, on peut imaginer que toutes ces dizaines de milliers auraient avancé plus profondément sur le territoire ukrainien.

Le sort de Bakhmut, qui est en grande partie en ruines, a été éclipsé ces derniers jours par des attaques quasi nocturnes sur Kiev, une série de frappes de drones non réclamées près de Moscou et l’anticipation croissante que le gouvernement ukrainien tentera de regagner du terrain.

Mais la bataille pour la ville pourrait encore avoir un impact persistant. Moscou a tiré le meilleur parti de sa capture, incarnée par le triomphalisme des médias russes. Tout dérapage de l’emprise de la Russie serait un embarras politique pour le président Vladimir Poutine.

Michael Kofman du Center for Naval Analyses, un groupe de recherche américain, a noté dans un podcast cette semaine que la victoire apporte de nouveaux défis pour tenir Bakhmut.

Avec le retrait des combattants de Wagner, les forces russes « vont être de plus en plus fixées sur Bakhmut… et auront du mal à se défendre », a déclaré Kofman à « War on the Rocks » dans une interview publiée mardi.

« Et donc, ils ne s’accrocheront peut-être pas à Bakhmut, et tout cela aura peut-être fini par ne servir à rien pour eux », a-t-il ajouté.

Un responsable occidental qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat a déclaré que les forces aéroportées russes étaient fortement impliquées dans le remplacement des troupes de Wagner au départ – une étape qui « susceptible de contrarier » les dirigeants aéroportés, qui voient ce devoir comme une nouvelle érosion de leur « précédemment statut d’élite ». » dans l’armée.

Les forces ukrainiennes ont récupéré des fragments de territoire sur les flancs – quelques centaines de mètres (yards) par jour – pour solidifier les lignes défensives et chercher des opportunités de reprendre certaines parties urbaines de la ville, a déclaré un analyste ukrainien.

« L’objectif à Bakhmut n’est pas Bakhmut lui-même, qui a été transformé en ruines », a déclaré par téléphone l’analyste militaire Roman Svitan. L’objectif pour les Ukrainiens est de s’accrocher aux hauteurs occidentales et de maintenir un arc défensif à l’extérieur de la ville.

Plus largement, l’Ukraine veut peser sur les forces russes et prendre l’initiative avant la contre-offensive – une partie de ce que les analystes militaires appellent des « opérations de façonnage » pour définir les termes de l’environnement de combat et mettre un ennemi dans une posture défensive et réactive.

Serhiy Cherevatyi, un porte-parole des forces ukrainiennes à l’est, a déclaré que l’objectif stratégique dans la région de Bakhmut était « de contenir l’ennemi et de détruire autant de personnel et d’équipement que possible » tout en empêchant une percée russe ou une manœuvre de débordement.

L’analyste Mathieu Boulègue s’est demandé si Bakhmut aurait des leçons ou de l’importance pour la guerre à venir.

La supériorité militaire compte, a-t-il dit, mais la « supériorité de l’information » aussi – la capacité « de créer des subterfuges, de créer un obscurcissement de votre force, de pouvoir se déplacer dans l’ombre ».

Boulègue, consultant du programme Russie et Eurasie du groupe de réflexion Chatham House à Londres, a déclaré que ces tactiques « pourraient déterminer quelle partie obtient un avantage qui surprend l’autre partie et renverse le cours de la guerre ».

Keaten a rapporté de Kyiv, en Ukraine. Les rédacteurs d’Associated Press Hanna Arhirova et Illia Novikov à Kiev, Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, et Jill Lawless à Londres ont contribué à ce rapport.

Mstyslav Chernov et Jamey Keaten, The Associated Press