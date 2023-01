L’Ukraine libère 40% du territoire occupé par la Russie depuis février 2022 (responsable)

Les forces ukrainiennes ont libéré 40% du territoire gagné par la Russie après l’invasion de son voisin du sud il y a plus de 10 mois, a confirmé lundi le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valerii Zaluzhnyi.

Sur les cinq régions où se trouvent encore les forces russes, dont Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lougansk et la Crimée, environ 28 % ont été libérées de l’occupation.

Zaluzhnyi a décrit 2022 comme suit : “Une année qui nous a changés à jamais, notre présent et notre avenir. Une année qui est entrée dans l’histoire du monde.”

LA RUSSIE ADMET DE LOURDES PERTES DANS LA GRÈVE UKRAINIENNE SUR LA RÉGION OCCUPÉE DE DONETSK ; 63 SOLDATS RUSSES TUÉS

Le responsable a déclaré que la ligne de front active qui continue de diviser les régions orientales de l’Ukraine s’étend sur environ 930 miles de long avec de violents combats se déroulant en particulier à Donetsk.

Des zones comme Bakhmut ont connu de violents combats au sol pendant des mois avec une guerre de tranchées et un barrage constant de bombardements des deux côtés.

Dans un rare aveu de pertes en temps de guerre, la Russie a déclaré lundi que quelque 63 militaires russes avaient été tués après que l’Ukraine ait frappé sa caserne militaire dans la colonie de Makiyivka, à environ 50 miles au sud de Bakhmut et située dans la région du Donbass qui a vu des combats par la Russie- groupes soutenus depuis 2014,

Certains rapports suggèrent que le nombre de morts de l’attaque qui s’est produite vers minuit au début de la nouvelle année pourrait être considérablement plus élevé.

L’ESSAI DE DRONE RUSSE POURSUIT L’ASSAUT DU NOUVEL AN SUR Kyiv

“Chaque jour, les forces armées se battent non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour une Europe aux vues similaires, pour préserver la paix, la sécurité et la liberté dans le monde entier. Et nous gagnerons certainement”, a déclaré Zaluzhnyi selon une traduction du Kyiv Independent. .

Le ministère britannique de la Défense a évalué mardi que la Russie avait renforcé la présence de son groupe de mercenaires Wagner à Donetsk autour de Bakhmut en décembre alors que les combats s’intensifiaient, mais a noté que ses “opérations étaient mal soutenues”.

Le ministère a déclaré qu’en réponse à l’escalade, l’Ukraine au cours des 10 derniers jours a engagé “des renforts importants pour défendre le secteur” et que les assauts russes ont probablement été réduits depuis la mi-décembre, lorsqu’ils ont culminé.

Cependant, le ministère a également noté que “les deux parties ont subi de nombreuses pertes”.

“Les opérations offensives russes dans la région sont désormais probablement menées uniquement au niveau du peloton ou de la section”, a poursuivi l’évaluation. “Il est peu probable que la Russie réalise une percée significative près de Bakhmut dans les semaines à venir.”