L’Ukraine lance une contre-offensive très attendue contre la Russie avec des armes occidentales

L’Ukraine a lancé jeudi sa contre-offensive très attendue contre les forces d’occupation russes, ont confirmé des sources proches à Fox News.

Les combattants ukrainiens font un gros effort pour expulser les envahisseurs russes dans la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est du pays. De plus, il y a des batailles en cours au nord de la ville orientale de Bakhmut, où les forces ukrainiennes ont repris environ 1,4 km de territoire.

« En direction de Bakhmut, nos troupes sont passées de la défense à l’offensive », a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, dans un message sur Telegram. « Au cours de la dernière journée, nous avons avancé de 200 à 1 100 mètres dans diverses sections de la direction de Bakhmut. »

Plusieurs organes de presse ont rapporté jeudi que l’Ukraine avait commencé son opération pour récupérer le territoire saisi par la Russie au cours de la dernière année d’une guerre déclenchée par le président Vladimir Poutine. Les Ukrainiens se battent avec des armes et des équipements occidentaux, dont 46,8 milliards de dollars en formation, en armes et en subventions et prêts militaires des États-Unis.

Une mise à jour des renseignements sur l’Ukraine du ministère de la Défense du Royaume-Uni a déclaré que « de violents combats se poursuivent le long de plusieurs secteurs du front ».

« Dans la plupart des domaines, l’Ukraine détient l’initiative », a déclaré le ministère.

Un soldat près des lignes de front servant avec une unité de reconnaissance ukrainienne a déclaré à Fox News que les Russes ripostaient avec de l’artillerie.

« Les Russes utilisent des drones pour identifier les positions ukrainiennes, puis mettent en œuvre la technique d’artillerie de » mise entre parenthèses « pour essayer de frapper les soldats qui avancent », a déclaré le soldat.

Le bracketing est un terme d’artillerie pour d’abord tirer longtemps sur une cible, puis à court de celle-ci, et ensuite s’ajuster pour diviser la différence et atteindre la cible au troisième coup, selon le département américain de la Défense.

De nombreuses pertes sont attendues des deux côtés alors que l’offensive se poursuit.

« Ce sera la phase la plus sanglante de la guerre à ce jour. Les Ukrainiens doivent montrer aux Américains et aux Européens qu’ils sont capables de gagner cette guerre et s’il vaut la peine de continuer à leur envoyer du matériel militaire de haute technologie coûteux. Ils se battront donc très dur car ils réalisent que le soutien occidental n’est pas sans fin », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA.

« Les Russes mèneront également un combat brutal, en particulier pour la Crimée, que le gouvernement russe et la plupart des Russes ordinaires considèrent comme un territoire russe tombé sous le contrôle de l’Ukraine par erreur à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique. Les forces ukrainiennes visent à briser les défenses russes dans le sud et à chasser l’adversaire, leur ouvrant la voie pour attaquer le pont terrestre, entre la Russie et la Crimée », a déclaré Koffler.

« Ce sera un combat acharné, et il reste à voir qui l’emportera : une armée ukrainienne formée et équipée par l’OTAN qui utilise des armes occidentales modernes, ou les Russes, qui manquent d’intelligence tactique à la manière de l’OTAN mais utilisent des tactiques asymétriques qui sont pas conforme aux lois occidentales sur les conflits armés. »

Koffler a noté que les Russes ont utilisé le sabotage industriel – soulignant l’effondrement du barrage de Kakhovka, qui a créé des conditions dangereuses et changé la topographie des lignes de front – et ciblé des civils pour exercer une pression psychologique sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il se rende.

« C’est la guerre de type occidental, efficace et précise, contre le type russe à forte intensité de pertes » Souffrez votre ennemi », a déclaré Koffler.

« En fin de compte, cette guerre est impossible à gagner simplement parce que les enjeux sont existentiels pour Poutine, et la Russie a tellement plus de troupes à jeter dans le hachoir à viande. Cela s’avère être une longue guerre d’usure dans laquelle les deux parties seront les plus lourdes. victimes, mais les deux parties – et l’Occident – ont décidé que ce genre de sacrifice en valait la peine pour eux. »

Zelenskyy avait annoncé l’offensive il y a quelques jours dans des commentaires au Wall Street Journal.

« Nous croyons fermement que nous réussirons », a déclaré Zelenskyy. « Je ne sais pas combien de temps cela prendra. »

« Pour être honnête, cela peut aller de différentes manières, complètement différentes », a-t-il déclaré. « Mais nous allons le faire, et nous sommes prêts. »

Les responsables militaires russes ont discuté de la possibilité d’une offensive ukrainienne majeure ce printemps. Chef de Wagner Yevgeny Prigozhin précédemment a affirmé que l’offensive avait commencé à Bakhmut début mai, mais une telle action à ce moment-là n’a pas réussi à sécuriser la ville, que la Russie a sécurisée à la fin du mois.

À peu près à la même époque, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a exigé que les entreprises publiques doubler leur puissance de missiles en préparation de la contre-offensive de l’Ukraine, déclarant: « En ce moment, il est nécessaire de doubler la production d’armes de haute précision dans les plus brefs délais ».

Le temps sec dans l’est et le sud de l’Ukraine a créé des conditions que Zelensky et son commandement militaire attendaient depuis longtemps pour commencer l’opération. L’Ukraine a intensifié ses frappes sur les dépôts d’approvisionnement et les routes logistiques russes ces dernières semaines en prévision d’une action plus importante.

Lundi, Vladimir Rogov, un responsable de l’administration soutenue par la Russie de la province ukrainienne partiellement occupée de Zaporizhzhia, a déclaré que les combats avaient repris à sa frontière avec la province orientale de Donetsk après que les défenses russes ont repoussé une avance ukrainienne la veille.

Kiev a nié que l’offensive avait commencé, mais le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré à Reuters que le pays disposait désormais de suffisamment d’armes pour riposter contre la Russie.

Greg Norman et Peter Aitken de Fox News ont contribué à ce rapport.