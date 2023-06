L’Ukraine lance une contre-offensive contre la Russie alors que les troupes s’engagent dans des combats intenses | Nouvelles du monde

Une contre-offensive contre les forces russes est en cours, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, avec des troupes engagées dans des combats intenses le long de la ligne de front.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Kiev aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau, Zelenskyy répondait au commentaire de Vladimir Poutine selon lequel les forces ukrainiennes subissaient « des pertes importantes ».

M. Zelensky a déclaré : « La contre-offensive, les actions défensives se déroulent en Ukraine. Je ne dirai pas à quelle étape ou phase elles se trouvent ».

Dernière guerre d’Ukraine :

700 000 personnes ont besoin d’eau potable après l’effondrement d’un barrage

« Je suis en contact avec nos commandants de différentes directions tous les jours », a-t-il ajouté, donnant les noms de cinq des principaux chefs militaires ukrainiens.

« Tout le monde est positif. Transmettez ceci à Poutine. »

Le dernier d’Ukraine :

• Les fortunes dans la contre-offensive vont virer mais les pertes vont augmenter de manière significative, selon l’analyste militaire de Sky, Sean Bell

• L’Ukraine a réussi à franchir la première ligne de défense russe au cours des dernières 48 heures, selon le ministère britannique de la Défense

• Trois ont été tués dans la nuit lors d’une attaque contre Odessa

• Seuls 15 % des abris anti-bombes de Kiev peuvent être utilisés sans « problèmes importants », selon un audit

• Les forces russes lancent des drones Shahed de fabrication iranienne, des missiles, des frappes d’artillerie et de mortier

• L’Ukraine dit avoir abattu 20 des 35 drones

L’effondrement d’un barrage aggrave la vie de l’Ukraine

M. Trudeau est le premier dirigeant étranger à se rendre en Ukraine depuis les inondations dévastatrices causées par une brèche dans la Kakhovka dans le Dniepr. Il a offert un soutien financier, militaire et moral à l’Ukraine.

Des milliers de personnes seraient prises au piège après l’effondrement du barrage.

M. Trudeau a promis des millions de dollars en nouvelle aide militaire, en plus des 4,7 milliards de livres sterling que le Canada a déjà fournis depuis le début de la guerre en février 2022, et a annoncé 6 millions de livres sterling d’aide humanitaire pour la réponse aux inondations.

M. Trudeau a déclaré que l’effondrement du barrage était « une conséquence directe de la guerre de la Russie », mais il n’a pas blâmé Moscou directement.

Pendant ce temps, le chancelier allemand Olaf Scholz dit qu’il veut continuer à parler à M. Poutine et prévoit de le faire à nouveau « bientôt ». M. Scholz a parlé plusieurs fois par téléphone à M. Poutine depuis l’invasion.

Il a déclaré que la base d’une « paix juste » entre la Russie et l’Ukraine était le retrait des troupes russes.

Le sous-secrétaire général de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré que 700 000 personnes « extraordinaires » avaient besoin d’eau potable.

Il craint également que les inondations n’entraînent une baisse des exportations de céréales, une hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde et moins de nourriture pour des millions de personnes dans le besoin.

Zelenskyy est discret sur la contre-offensive



« Des combats intenses » en cours

L’état-major ukrainien a déclaré que de « lourdes batailles » se poursuivaient, avec 34 affrontements ayant eu lieu vendredi dans l’est industriel du pays.

Il n’a donné aucun détail mais a déclaré que les forces russes « se défendaient » et lançaient des frappes aériennes et d’artillerie dans les régions du sud de l’Ukraine, Kherson et Zaporizhzhia.

Les récentes injections occidentales d’équipements militaires, dont certains sont de haute technologie et haut de gamme, en Ukraine ont suscité des attentes quant au moment où il serait utilisé et à quel effet contre les lignes russes enfouies.

Pendant des mois, les commandants ukrainiens de la ville orientale de Bakhmut, qui a été en grande partie dévastée au cours d’un combat de plusieurs mois qui a été l’une des batailles les plus sanglantes de la guerre, ont utilisé le langage des opérations de contre-offensive et de défense pour décrire l’activité là-bas.

À la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie, la plus grande d’Europe – cinq réacteurs sur six étaient déjà en état d’arrêt à froid – un processus dans lequel toutes les barres de contrôle sont insérées dans le cœur du réacteur pour arrêter la réaction de fission nucléaire et la génération de chaleur et la pression.

Zelenskyy accueille Trudeau dans la capitale ukrainienne



Energoatom, l’agence nucléaire ukrainienne, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il n’y avait « aucune menace directe » pour la centrale de Zaporizhzhia en raison de la rupture du barrage.