L’Ukraine lance une contre-offensive après le revers de la Russie

Kyiv, Ukraine –

La Russie a attaqué la ville natale du président ukrainien et d’autres cibles avec des drones suicides dimanche, et l’Ukraine a repris le contrôle total d’une ville orientale stratégique dans une contre-offensive qui a remodelé la guerre.

La perte par la Russie de Lyman, qu’elle utilisait comme plaque tournante du transport et de la logistique, est un nouveau coup porté au Kremlin alors qu’il cherche à intensifier la guerre en annexant illégalement quatre régions d’Ukraine et en intensifiant ses menaces d’utiliser la force nucléaire. Les gains récents de l’Ukraine ont embarrassé le président russe Vladimir Poutine et suscité de rares critiques nationales.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que ses forces contrôlaient désormais Lyman, après que l’armée russe a annoncé samedi son retrait.

“A partir de 12h30 (09h30 GMT), Lyman est complètement dégagé. Merci à nos militaires, nos guerriers”, a déclaré Zelenskyy dans une allocution vidéo.

Dans le sud de l’Ukraine, la ville natale de Zelenskyy, Krivyi Rih, a été attaquée par la Russie par un drone suicide qui a frappé une école tôt dimanche et en a détruit deux étages, a déclaré Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk.

Ces dernières semaines, la Russie a commencé à utiliser des drones suicides de fabrication iranienne pour attaquer des cibles en Ukraine. Dans le sud de l’Ukraine, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré dimanche avoir abattu cinq drones de fabrication iranienne dans la nuit, tandis que deux autres ont réussi à traverser les défenses aériennes.

Pendant ce temps, des attaques russes ont également visé la ville de Zaporizhzhia, ont annoncé dimanche les autorités ukrainiennes. Et l’armée ukrainienne a déclaré dimanche qu’elle avait mené des frappes contre plusieurs postes de commandement russes, des dépôts de munitions et deux batteries anti-aériennes S-300.

Les rapports d’activité militaire n’ont pas pu être immédiatement vérifiés.

Les forces ukrainiennes ont repris des pans de territoire, notamment dans le nord-est autour de Kharkiv, lors d’une contre-offensive ces dernières semaines.

Dans le dernier développement majeur, les forces ukrainiennes ont encerclé les troupes russes tenant le centre de Lyman à l’est, forçant les Russes à se retirer dans ce que l’armée britannique a décrit comme un “revers politique important” pour Moscou. Prendre la ville ouvre la voie aux troupes ukrainiennes pour potentiellement pousser plus loin dans le territoire occupé par la Russie.

Lyman avait été un maillon important de la ligne de front russe pour les communications terrestres et la logistique. Lyman se trouve dans la région de Donetsk près de la frontière avec Louhansk, deux des quatre régions que la Russie a illégalement annexées vendredi après avoir forcé la population à voter lors de référendums sous la menace d’une arme.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir infligé des dommages aux forces ukrainiennes en luttant pour tenir Lyman, mais a déclaré que les troupes russes, en infériorité numérique, avaient été retirées vers des positions plus favorables.

Dans son discours du soir samedi, Zelenskyy a déclaré : « Au cours de la semaine dernière, il y a eu plus de drapeaux ukrainiens dans le Donbass. Dans une semaine, il y en aura encore plus.

Dans un briefing quotidien du renseignement, le ministère britannique de la Défense a qualifié Lyman de crucial car il possède “une route clé traversant la rivière Siversky Donets, derrière laquelle la Russie a tenté de consolider ses défenses”.

Les Britanniques ont déclaré qu’ils pensaient que la ville avait été détenue par des “éléments en sous-effectif” avant le retrait russe, ce qui a suscité des critiques immédiates de la part de certains responsables russes.

“De nouvelles pertes de territoire dans des territoires occupés illégalement conduiront presque certainement à une intensification de cette critique publique et augmenteront la pression sur les commandants supérieurs”, a déclaré le briefing militaire britannique.

Le retrait russe du nord-est de l’Ukraine ces dernières semaines a révélé des preuves de tortures généralisées et routinières de civils et de soldats, notamment dans la ville stratégique d’Izium, selon une enquête de l’Associated Press.

Les journalistes de l’AP ont localisé 10 sites de torture dans la ville ukrainienne, dont une profonde fosse sans soleil dans un complexe résidentiel, une prison souterraine moite qui puait l’urine, une clinique médicale et un jardin d’enfants.

Les responsables russes publient des informations limitées sur l’activité militaire dans ce que le Kremlin refuse toujours d’appeler une guerre. Poutine présente les gains ukrainiens comme un effort orchestré par les États-Unis pour détruire la Russie, et la semaine dernière, il a intensifié les menaces de la force nucléaire dans certaines de ses rhétoriques les plus dures et les plus anti-occidentales à ce jour.

Le pape François a dénoncé dimanche les menaces nucléaires et a appelé Poutine à arrêter “cette spirale de violence et de mort”.

Pendant ce temps, les inquiétudes internationales grandissent quant au sort de la plus grande centrale nucléaire d’Europe après que les forces russes ont arrêté son directeur.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a annoncé dimanche que son directeur général, Rafael Grossi, se rendrait à Kyiv et à Moscou dans les prochains jours pour discuter de la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Grossi continue de faire pression pour “une zone de sûreté et de sécurité nucléaire” autour du site.

L’usine se trouve dans une zone de l’Ukraine contrôlée par la Russie et dans l’une des quatre régions que Moscou a illégalement annexées vendredi, et a été prise à plusieurs reprises entre les feux croisés de la guerre. Les techniciens ukrainiens ont continué à faire fonctionner la centrale électrique après que les troupes russes se soient emparées de celle-ci, et son dernier réacteur a été fermé en septembre par mesure de précaution.