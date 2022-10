L’Ukraine lance une contre-offensive après le revers de la Russie

Kyiv, Ukraine –

La Russie a attaqué la ville natale du président ukrainien et d’autres cibles dimanche avec des drones suicides, et l’Ukraine a repris le contrôle total d’une ville orientale stratégique dans une contre-offensive qui a remodelé la guerre.

La perte par la Russie de la ville orientale de Lyman, qu’elle utilisait comme plaque tournante du transport et de la logistique, est un nouveau coup porté au Kremlin alors qu’il cherche à intensifier la guerre en annexant illégalement quatre régions d’Ukraine et en augmentant les menaces d’utiliser la force nucléaire.

L’accaparement des terres par le président russe Vladimir Poutine a menacé de pousser le conflit à un nouveau niveau dangereux. Cela a également incité l’Ukraine à demander officiellement son adhésion à l’OTAN, une candidature qui a remporté dimanche le soutien de neuf membres de l’OTAN d’Europe centrale et orientale, craignant que l’agression de la Russie ne les cible également.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé dimanche que ses forces contrôlaient désormais Lyman : “A partir de 12h30 (09h30 GMT), Lyman est entièrement dégagé. Merci à nos militaires, à nos guerriers”, a-t-il déclaré dans une allocution vidéo.

L’armée russe n’a fait aucun commentaire dimanche sur Lyman, après avoir annoncé samedi qu’elle retirait ses forces là-bas vers des positions plus favorables.

L’armée britannique a décrit la reprise de Lyman comme un “revers politique important” pour Moscou, et l’Ukraine a semblé capitaliser rapidement sur ses gains.

Quelques heures après l’annonce de Zelenskyy, les médias ukrainiens ont partagé une image des troupes ukrainiennes portant le drapeau jaune et bleu du pays devant une statue marquant le village de Torske, à 15 kilomètres (neuf milles) à l’est de Lyman et à portée de vue des Russes. région de Louhansk. Peu de temps après, une vidéo mise en ligne montrait un soldat ukrainien disant que les forces de Kyiv avaient commencé à viser la ville de Kreminna, juste de l’autre côté de la frontière à Louhansk. L’artillerie sortante pouvait être entendue en arrière-plan. Les correspondants militaires russes ont également reconnu les attaques ukrainiennes visant le Kreminna.

Sur une autre photo en ligne, un soldat ukrainien se tenait devant le point de repère géant de la pastèque juste au sud du village de Novovorontsovka sur les rives du Dniepr, le long de la province sous contrôle russe de la bordure nord de Kherson. Un drapeau ukrainien flottait au-dessus de la statue alors que plusieurs mines terrestres apparemment désactivées se trouvaient à côté.

Alors que les forces ukrainiennes n’ont pas immédiatement reconnu une percée, des écrivains proches de l’armée russe ont décrit une nouvelle offensive de Kyiv dans la région de Kherson.

Dans le sud de l’Ukraine, la ville natale de Zelenskyy, Krivyi Rih, a été attaquée par la Russie par un drone suicide qui a détruit dimanche matin deux étages d’une école, a déclaré le gouverneur régional. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré dimanche avoir abattu cinq drones de fabrication iranienne dans la nuit, tandis que deux autres ont réussi à traverser les défenses aériennes.

Une voiture transportant quatre hommes cherchant à chercher des champignons dans la région ukrainienne de Tchernihiv a heurté une mine, tuant tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur, ont annoncé dimanche les autorités.

Les attaques russes ont également visé la ville de Zaporizhzhia, ont annoncé dimanche les autorités ukrainiennes. Et l’armée ukrainienne a déclaré dimanche qu’elle avait mené des frappes contre plusieurs postes de commandement russes, des dépôts de munitions et deux batteries anti-aériennes S-300.

Les rapports d’activité militaire n’ont pas pu être immédiatement vérifiés.

Les forces ukrainiennes ont repris des pans de territoire, notamment dans le nord-est autour de Kharkiv, lors d’une contre-offensive ces dernières semaines qui a embarrassé le Kremlin et suscité de rares critiques nationales sur la guerre de Poutine.

Lyman, que l’Ukraine a repris en encerclant les troupes russes, se trouve dans la région de Donetsk près de la frontière avec Louhansk, deux des quatre régions que la Russie a illégalement annexées vendredi après avoir forcé ce qui restait de la population à voter lors de référendums sous la menace d’une arme.

Dans son discours du soir, Zelenskyy a déclaré : « Au cours de la semaine dernière, il y a eu plus de drapeaux ukrainiens dans le Donbass. Dans une semaine, il y en aura encore plus.

Lors d’un briefing quotidien du renseignement dimanche, le ministère britannique de la Défense a qualifié Lyman de crucial car il possède “une route clé traversant la rivière Siversky Donets, derrière laquelle la Russie tente de consolider ses défenses”.

Le retrait russe du nord-est de l’Ukraine ces dernières semaines a révélé des preuves de tortures généralisées et routinières de civils et de soldats, notamment dans la ville stratégique d’Izium, selon une enquête de l’Associated Press.

Les journalistes de l’AP ont localisé 10 sites de torture dans la ville, dont une fosse profonde dans un complexe résidentiel, une prison souterraine moite qui puait l’urine, une clinique médicale et un jardin d’enfants.

Les développements récents ont fait craindre un conflit total entre la Russie et l’Occident.

Poutine décrit les récents gains ukrainiens comme un effort orchestré par les États-Unis pour détruire la Russie, et la semaine dernière, il a intensifié les menaces de la force nucléaire dans certaines de ses rhétoriques les plus dures et les plus anti-occidentales à ce jour.

Les dirigeants de la Tchéquie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie ont publié dimanche une déclaration commune soutenant la voie de l’adhésion à l’OTAN pour l’Ukraine et appelant les 30 membres du bloc de sécurité dirigé par les États-Unis à accélérer l’aide militaire à Kyiv.

Le ministre allemand de la Défense a annoncé dimanche la livraison de 16 obusiers blindés à roues produits en Slovaquie à l’Ukraine l’année prochaine. Les armes seront financées conjointement avec le Danemark, la Norvège et l’Allemagne,

La Russie est allée de l’avant dimanche avec des mesures visant à faire ressembler son accaparement de terres à un processus juridique visant à aider les personnes prétendument persécutées par Kyiv, avec l’approbation sans appel de la Cour constitutionnelle et des projets de loi soumis au parlement favorable au Kremlin.

En dehors de la Russie, les actions du Kremlin ont été largement dénoncées comme violant le droit international, plusieurs pays de l’UE ayant convoqué des ambassadeurs russes depuis que Poutine a signé vendredi des traités d’annexion avec des responsables soutenus par Moscou dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Pendant ce temps, les inquiétudes internationales grandissent quant au sort de la plus grande centrale nucléaire d’Europe après que les forces russes ont arrêté son directeur pour un interrogatoire présumé.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a annoncé dimanche que son directeur général, Rafael Grossi, se rendrait à Kyiv et à Moscou dans les prochains jours pour discuter de la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Grossi continue de faire pression pour “une zone de sûreté et de sécurité nucléaire” autour du site.

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu avec Zelenskyy, dénonçant la détention du directeur de l’usine et affirmant que la situation là-bas “restait très préoccupante”.

L’usine de Zaporizhzhia se trouve dans l’une des quatre régions que Moscou a illégalement annexées vendredi et a été prise à plusieurs reprises entre les feux croisés de la guerre. Les techniciens ukrainiens ont continué à faire fonctionner la centrale après que les troupes russes l’ont saisie, mais son dernier réacteur a été fermé en septembre par mesure de précaution.

Le pape François a dénoncé dimanche les menaces nucléaires de la Russie et a appelé Poutine à arrêter “cette spirale de violence et de mort”.