L’Ukraine lance une contre-offensive alors que les évacuations suite aux inondations se poursuivent dans le sud

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – De violents combats se sont poursuivis vendredi dans le sud-est de l’Ukraine, alors que les forces de Kiev poursuivaient une contre-offensive majeure près d’Orikhiv, dans la région de Zaporizhzhia, et de Velyka Novosilka, une ville juste de l’autre côté de la frontière dans la région voisine de Donetsk. Mais ils semblaient rencontrer une vive résistance de la part des unités russes retranchées dans des positions fortement fortifiées.

Au cours des 36 heures qui se sont écoulées depuis le début de la contre-attaque de l’Ukraine, aucun gain significatif n’a été signalé par les dirigeants politiques ou militaires du pays, ce qui indique que cette phase de la guerre sera probablement beaucoup plus difficile que des campagnes similaires l’automne dernier, au cours desquelles Kiev a exploité la Russie faiblesses – y compris des lignes d’approvisionnement surchargées – pour récupérer du territoire dans les régions de Kharkiv et de Kherson.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi matin que « des batailles très dures étaient en cours » à Donetsk, y compris dans la ville très disputée de Bakhmut, dont la Russie s’est emparée le mois dernier. Zelensky a fait allusion à certains gains mais n’a pas donné de détails. « Bakhmut – bravo », a déclaré le président. « Pas à pas. »

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les forces russes étaient « activement en défense » autour d’Orikhiv, une petite ville à 60 miles au nord-est de Melitopol, dont la Russie a fait la capitale des zones occupées de la région de Zaporizhzhia. Les forces ukrainiennes sont passées à des actions offensives après des mois dans des positions défensives autour de Bakhmut et Velyka Novosilka, a déclaré Maliar.

Les commentaires de Maliar ont été la première confirmation par un haut responsable ukrainien que la contre-offensive était en cours à Zaporizhzhia, où Kiev espère que ses troupes pourront avancer vers le sud et briser le «pont terrestre» reliant la Russie continentale à la Crimée occupée, que la Russie a illégalement annexée en 2014.

Les forces russes ont affirmé avoir repoussé l’avancée ukrainienne à Zaporizhzhia. L’agence de presse d’État russe Tass a publié jeudi des images de drones – que le Washington Post a vérifiées – montrant la destruction de plusieurs véhicules militaires ukrainiens à Zaporizhzhia. Ces véhicules comprenaient des chars Leopard 2 de fabrication allemande, selon deux analystes militaires.

L’armée ukrainienne lance une contre-offensive pour chasser les occupants russes

La contre-offensive tant attendue s’est déroulée alors que les services d’urgence ukrainiens assiégés et les autorités d’occupation russes luttaient pour répondre à une crise humanitaire qui s’aggravait dans la région sud de Kherson, où des inondations à l’échelle biblique ont suivi l’effondrement du barrage de Kakhovka mardi.

Les responsables ukrainiens ont insisté sur le fait que la Russie avait détruit le barrage en déclenchant une explosion à la centrale hydroélectrique de Kakhovka. Les services de sécurité ukrainiens ont publié vendredi un enregistrement d’une conversation téléphonique prétendument entre deux militaires russes qui, selon les Ukrainiens, a fourni la preuve que la Russie avait saboté l’usine.

« Ce n’était pas eux », dit une voix, décrite par les Ukrainiens comme un soldat russe, sur l’enregistrement, utilisant un juron pour faire référence à la destruction du barrage. « C’était notre [guys].”

« [Our] groupe de sabotage était là », raconte un deuxième soldat. « Ils voulaient faire peur [people] avec ce barrage. Cela ne s’est pas déroulé comme prévu. C’était plus qu’ils n’avaient prévu. »

Les États-Unis n’ont rendu publiquement aucune décision sur ce qui s’est passé au barrage mardi, ni sur qui – le cas échéant – était responsable.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a blâmé l’Ukraine pour la destruction du barrage, affirmant que Kiev avait mené l’attaque pour « priver la Crimée d’eau » et détourner l’attention de la situation sur le champ de bataille. La Russie n’a pas fourni de preuves pour étayer cette affirmation, ni expliqué comment l’Ukraine a attaqué le barrage, dont la Russie s’est emparée au début de son invasion l’année dernière.

Au moins une personne est morte dans les inondations, a déclaré le ministère ukrainien de l’Intérieur, et des milliers de personnes ont été évacuées, et de nombreuses autres attendent d’être secourues.

Le nombre de morts était potentiellement beaucoup plus élevé dans les zones occupées par la Russie sur la rive est du Dniepr, où certaines villes et villages ont été complètement submergés et les habitants se sont plaints que l’aide tardait à arriver.

Vladimir Saldo, le dirigeant russe de Kherson occupé, a déclaré qu’au moins huit personnes étaient mortes dans les territoires inondés sous le contrôle de la Russie et que 5 800 personnes avaient été évacuées, « dont 243 enfants, 62 personnes à mobilité réduite ».

Le puissant arsenal américain pour la contre-offensive ukrainienne

La Russie et l’Ukraine se sont accusées d’avoir continué à bombarder Kherson, ce qui ajoute à la misère des habitants qui tentent d’échapper aux inondations dévastatrices.

Jeudi, quatre personnes sont mortes et au moins 17 ont été blessées dans quatre attaques d’artillerie distinctes par les forces russes sur la ville de Kherson et ses villages environnants, selon le chef régional de Kherson Oleksandr Prokunin et le ministre ukrainien de l’Intérieur Ihor Klymenko. Des journalistes de Kherson sous contrôle ukrainien ont enregistré deux des attaques.

On ne sait pas si les inondations sur la rive est occupée du Dniepr entraveront ou faciliteront les opérations militaires de l’Ukraine à Zaporizhzhia. Zelensky a déclaré mercredi que l’armée n’avait pas été affectée par la catastrophe du barrage. Certaines positions militaires russes ont été anéanties par les inondations, mais la capacité de l’Ukraine à déplacer des forces dans la région est également désormais fortement limitée.

Les forces russes ont également mené deux attaques à la roquette distinctes dans les régions centrales de Tcherkassy et Jytomyr jeudi soir et aux premières heures de vendredi, tuant une personne et en blessant 11 au total, selon les dirigeants régionaux.

Vendredi, un drone a frappé un immeuble résidentiel de la ville de Voronej, dans l’ouest de la Russie. Tass a rapporté que le drone avait ciblé une usine aéronautique locale mais est tombé sur une zone résidentielle après avoir été intercepté, blessant trois personnes.

Chronologie Russie-Ukraine : moments clés, de l’attaque de Kiev à la contre-offensive

Le gouverneur de Voronezh, Alexander Gusev, a déclaré l’état d’urgence après l’attaque. « Le régime de Kiev continue d’attaquer les infrastructures civiles, les bâtiments résidentiels », a déclaré Peskov, porte-parole du Kremlin, lors de sa conférence téléphonique. « Mais nous continuons le combat et continuons la défense militaire. »

L’eau continuera de couler sur le barrage détruit depuis le réservoir de Kakhovka à son rythme actuel pendant les sept à huit prochains jours, a déclaré à la télévision nationale Ihor Syrota, directeur de la compagnie hydroélectrique d’État ukrainienne. La société d’État n’a pas commenté la manière dont le débit continu de l’eau affectera les colonies en aval.

L’effondrement du barrage pourrait également avoir des implications pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, désormais détenue par la Russie, qui utilisait l’eau du réservoir pour le refroidissement. Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a qualifié jeudi la situation de « précaire ». Selon Grossi, l’usine continue de pomper l’eau de refroidissement du réservoir, mais on ignore quand et à quel niveau le réservoir se stabilisera.

Francesca Ebel à Londres a contribué à ce rapport.