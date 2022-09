L’Ukraine lance une contre-attaque à Kharkiv après le redéploiement des Russes vers le sud

L’Ukraine semble avoir surpris la Russie cette semaine avec une série de contre-attaques dans le nord-est du pays, des stratèges militaires affirmant que Kyiv a probablement profité d’un récent redéploiement des troupes russes pour se défendre contre une contre-offensive dans le sud.

Le président Volodymyr Zelenskyy a confirmé que la contre-attaque avait eu lieu mercredi, déclarant dans son discours du soir que “nous avons de bonnes nouvelles de la région de Kharkiv” alors qu’il annonçait que plusieurs colonies avaient été reprises sans donner plus de détails.

“Ce n’est pas le moment de nommer les villes où le drapeau ukrainien revient”, a-t-il déclaré, probablement parce que l’Ukraine vise à conserver un avantage militaire stratégique. Il a ajouté que “chaque succès de nos militaires dans un sens ou dans un autre change la situation générale sur tout le front en faveur de l’Ukraine”.

“Plus c’est difficile pour les occupants, plus ils ont de pertes, meilleures seront les positions de nos défenseurs dans le Donbass, plus la défense de Zaporizhzhia et de Mykolaïv sera fiable, les villes de la région de Dnipropetrovsk le seront, plus tôt nous le ferons pouvoir libérer [the] Côte d’Azov et tout le sud”, a noté Zelenskyy.

Des sources ukrainiennes et russes ont commenté les contre-attaques ces derniers jours. Oleksiy Arestovych, un conseiller de Zelenskyy, a tweeté mardi que “des actions de contre-offensive des forces armées ukrainiennes se déroulent non seulement dans le sud de l’Ukraine, mais aussi dans l’est et le sud-est”.

Pendant ce temps, le blogueur militaire pro-russe Danil Bezsonov avait publié ces derniers jours des articles sur les habitants de Kharkiv signalant une accumulation de main-d’œuvre et d’équipement ukrainiens dans la région et a annoncé mardi une attaque contre la ville de Balakliya, entre Kharkiv et Izyum. Jeudi, il a toutefois noté sur Telegram que “Balakleya n’est pas prise, l’ennemi tente d’entrer par différents côtés”.

Tout au long de l’été, l’Ukraine avait déclaré qu’elle lancerait une contre-offensive pour reprendre Kherson et les terres occupées dans le sud, mais n’avait fait aucune mention du nord-est et de l’est du Donbass occupés.