L’Ukraine lance un nouvel avertissement à Israël — RT World News

Kiev a menacé de suspendre les accords d’exemption de visa avec le pays en raison de mauvais traitements présumés infligés aux Ukrainiens en Israël

L’envoyé ukrainien en Israël a doublé les menaces de Kiev contre Israël, avertissant que l’Ukraine pourrait finir par suspendre les accords de voyage sans visa avec le pays.

Dimanche, l’ambassadeur Evgeny Kornichuk a développé les vagues menaces proférées par le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui avait cité un rapport sur les allégations de mauvais traitements infligés à des ressortissants ukrainiens à l’étranger. Bien que le président n’ait pas explicitement nommé Israël dans son discours, l’ambassadeur a précisé que les remarques visaient en fait le pays.

Kornichuk a déclaré dans un communiqué : « Le gouvernement ukrainien ne tolérera pas l’humiliation de ses citoyens à leur entrée en Israël. Nous suspendrons nos accords bilatéraux d’exemption de visa, conformément à l’article 7 de l’accord intergouvernemental.

La suspension potentielle de l’accord de voyage sans visa affectera particulièrement les pèlerins hassidim de Breslover qui affluent vers la ville ukrainienne d’Ouman pour célébrer le Nouvel An juif et visiter la tombe du fondateur du mouvement, Reb Nachman de Bratslav.















« Il est impensable que nous devions faire tout notre possible pour accueillir des dizaines de milliers d’Israéliens à Ouman, avec un risque sécuritaire élevé et un énorme effort logistique, alors que le gouvernement israélien abuse de nos citoyens qui viennent en Israël dans le cadre de un traité entre les deux pays », a déclaré l’envoyé, exhortant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à aborder personnellement la question si « Israël veut que ses citoyens puissent venir en Ukraine en tant que touristes. »

En vertu des accords permanents entre les deux nations, les touristes ukrainiens peuvent rester en Israël jusqu’à trois mois dans le cadre d’une procédure de visa simplifiée. De plus, le plafond du délai a été suspendu pour les réfugiés ukrainiens non juifs au milieu du conflit en cours entre Moscou et Kiev. La semaine dernière, Kornichuk a affirmé que 10 % des visiteurs ukrainiens finissaient par être expulsés d’Israël sans aucune explication.















Les autorités israéliennes ont nié avoir en quelque sorte maltraité les Ukrainiens, le ministre de l’Intérieur et de la Santé Moshe Arbel répondant aux accusations de l’ambassadeur dans un communiqué et insistant sur le fait que le pays accueille « touristes » d’Ukraine et d’ailleurs.

« Dans les cas où l’on soupçonne qu’ils utilisent illégalement leur visa touristique pour travailler ou s’installer, l’Autorité de la population, de l’immigration et des frontières agit conformément à son autorité légale », a expliqué le ministre.

Ces dernières semaines, les liens entre Israël et l’Ukraine ont été visiblement ébranlés, Kiev exprimant publiquement son indignation face à la décision du pays de cesser de fournir des soins de santé gratuits à des milliers de réfugiés séjournant dans le pays. Les autorités ukrainiennes auraient été mécontentes des allégations d’Israël « pro-russe » posture et manque de « une vraie aide » envisager diverses mesures de rétorsion.