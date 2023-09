L’Ukraine a frappé des navires de guerre russes situés près de la ville de Sébastopol en Crimée, dans ce qui a été décrit comme la « plus grande attaque » contre la ville qui héberge la flotte russe de la mer Noire.

« Nous confirmons qu’un grand navire de débarquement et un sous-marin ont été touchés. Nous ne faisons aucun commentaire sur les moyens (utilisés) pour la frappe », a déclaré à Reuters le responsable des renseignements militaires ukrainiens Andriy Yusov après l’attaque, qui a eu lieu mercredi matin.

L’attaque contre la flotte a été confirmée par la Russie, qui a déclaré que les forces ukrainiennes ont utilisé 10 missiles de croisière et des drones maritimes pour frapper des navires en réparation dans le port et attaquer des navires en mer, provoquant des incendies qui ont endommagé deux navires de guerre et blessé des dizaines de personnes, selon un rapport de Nouvelles NBC.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que sept des missiles de croisière avaient été abattus, tandis que les drones maritimes avaient été détruits par les forces russes, ajoutant que les deux navires endommagés devraient être entièrement restaurés et « continueront à servir au combat au sein de leurs flottes ».

Andriy Ryzhenko, capitaine de la marine ukrainienne à la retraite, a déclaré à Reuters que cette attaque était « la plus grande attaque contre Sébastopol depuis le début de la guerre ».

Sébastopol est la plus grande ville de la Crimée occupée par la Russie, annexée à l’Ukraine en 2014 et qui sert de base à la flotte russe de la mer Noire.

Même s’il n’est pas clair exactement quel type de missiles ont été utilisés lors de l’attaque, l’Ukraine a montré ces derniers mois une capacité croissante à frapper des cibles navales russes. Le pays a reçu des milliards de dollars d’aide de la part des pays occidentaux depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle du pays l’année dernière, y compris des armes avancées qui ont aidé l’Ukraine à lutter contre les forces russes.

L’armée ukrainienne a pris la mesure inhabituelle de confirmer mercredi la frappe contre des navires de guerre russes dans un message publié sur les réseaux sociaux, selon Reuters, affirmant sur Telegram qu’elle avait « mené des frappes réussies sur les ressources navales et les infrastructures portuaires des occupants sur les quais des zones temporairement occupées ». Sébastopol. »

Pendant ce temps, Mikhaïl Razvojaev, le gouverneur de Sébastopol installé à Moscou, a déclaré sur Telegram que 24 personnes avaient été blessées dans l’attaque.

« Tous les services d’urgence travaillent sur place, il n’y a aucun danger pour les biens civils dans la ville », a déclaré Razvojaev.