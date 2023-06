L’UKRAINE a lancé des opérations offensives majeures dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Kyiv s’est vanté que le « compte à rebours a commencé » pour la Russie après que Vladimir Poutine ait fait face à la rébellion humiliante du groupe Wagner, alors que le président Zelensky a lancé un avertissement sévère en ligne.

L’Ukraine a lancé des opérations offensives dans des régions clés

Soldats ukrainiens sur le champ de bataille de Zaporizhzhia

Les troupes ukrainiennes ont diffusé des images des tranchées

Une frappe aérienne russe à Kiev samedi a fait cinq morts

Aujourd’hui, le président ukrainien a déclaré sur Twitter : « Quiconque choisit la voie du mal se détruit.

« Pendant longtemps, la Russie a utilisé la propagande pour masquer sa faiblesse et la bêtise de son gouvernement. Et maintenant, il y a tellement de chaos qu’aucun mensonge ne peut le cacher.

Le ministère de la Défense a déclaré que les soldats ukrainiens progressaient régulièrement dans des domaines clés en utilisant les expériences des deux premières semaines de la contre-offensive pour perfectionner leurs tactiques.

Le ministère de la Défense a déclaré dans un tweet : « Dans l’oblast de Louhansk, les forces russes ont fait leurs propres efforts importants pour lancer une attaque dans la forêt de Serebryanka près de Kremina.

« Cela reflète probablement les ordres continus de la haute direction russe de passer à l’offensive chaque fois que possible.

« La Russie a fait quelques petits gains, mais les forces ukrainiennes ont empêché une percée. »

La déclaration intervient alors que les forces ukrainiennes ont publié d’intenses images de combat de guerre de tranchées montrant des troupes tirant sur l’ennemi quelques instants avant une grosse explosion à quelques mètres de là.

Les images montrent vraisemblablement la bataille de samedi entre le 1er bataillon Mech ukrainien et le 3e bataillon russe.

Kiev dit qu’en conséquence, la tête de pont sur la rive ouest du canal Siversky Donets – Donbass a été dégagée tandis que 30 soldats russes ont été tués et des dizaines blessés.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré dans un message sur Telegram que les troupes avaient lancé une offensive dans un certain nombre d’endroits de l’est de l’Ukraine, notamment Orikhovo-Vasylivka, Bakhmut, Bohdanivka, Yagidne, Klishchiivka et Kurdyumivka.

Elle a ajouté que les forces russes avaient mené des frappes aériennes à Avdiyiv et au Shakhtar tandis que de violents combats se poursuivaient dans le sud du pays.

Elle note que Moscou a subi « des pertes importantes en personnel, en armes et en équipements ».

Cela survient alors qu’une frappe aérienne russe à Kiev dans les premières heures de samedi a fait cinq morts.

Le maire de la ville a déclaré que les corps de deux victimes avaient été découverts dimanche sous les décombres dans le district de Solomyan, portant à cinq le nombre total de morts de l’attaque.

Parlant sur l’état télévision Dimanche, Vladimir Poutine a indiqué qu’il était en contact permanent avec le ministère de la Défense et que le pays restait confiant dans la réalisation de ses plans liés au conflit en Ukraine.

Le dirigeant russe a fait face à la plus grande menace de son régime depuis des décennies après que le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a organisé une rébellion ouverte et envoyé son groupe de mercenaires marcher sur Moscou.

Dans une escalade dramatique, les troupes de Wagner ont reçu l’ordre de retourner à leurs bases pour « éviter l’effusion de sang » tandis que leur chef Prigozhin a affirmé qu’il se retirait en Biélorussie.

Le Kremlin a insisté sur le fait qu’ils avaient abandonné toutes les charges pénales retenues contre lui – et lui et ses hommes étaient libres de partir, mais les détails de l’accord restent flous.

Prigozhin avait juré de « punir » la Russie après avoir accusé le Kremlin d’avoir lancé une attaque meurtrière au missile contre l’un de ses camps d’entraînement dans la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

Mais cela soulève des questions sur l’emprise de Poutine sur le pouvoir – allant de l’explosion de Priogzhin pour « trahison » à son lâcher-prise dans une étonnante démonstration de faiblesse.

Oleksii Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, estime que l’effondrement de la Russie est inévitable et affirme que «compte à rebours » pour Poutine a déjà commencé.

Il a écrit sur les réseaux sociaux : « Tout ce qui pourrait mal tourner en Russie tournera mal, et ce ‘Prigozhin [chief of the Wagner PMC] incident » peut ou pourrait avoir déclenché des processus aux conséquences imprévisibles.

« Le compte à rebours a commencé ».

Il a ajouté que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko sera l’un des négociateurs après la guerre.

Il a dit : « Le réel groupe de avenir négociateurs russes avec Ukraine existe déjà, mais il reste dans l’ombre, bien que la participation de Loukachenko à ce processus ne soit pas exclue. »