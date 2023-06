Des soldats ukrainiens tirent vers des positions russes sur la ligne de front dans la région de Zaporizhzhia (Photo: AP) L’Ukraine profite du chaos qui s’est emparé du régime de Vladimir Poutine pour lancer une offensive majeure dans le sud et l’est. Alors que les mercenaires du groupe Wagner marchaient vers Moscou, les généraux de Kiev auraient réfléchi à la manière dont ils pourraient en tirer parti en première ligne. Loin de la rébellion, de violents combats se poursuivent en Ukraine et la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré dans un message sur Telegram plus tôt dans la journée « il y a des progrès dans toutes les directions ». Malgré les avertissements précédents de ne pas discuter des plans militaires de l’Ukraine, elle a déclaré que l’armée avait lancé une offensive dans plusieurs endroits de l’est, notamment Bakhmut, Yagidne, Orikhovo-Vasylivka, Bohdanivka, Klishchiivka et Kurdyumivka. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo C’est là que les forces russes et les soldats alliés de Wagner avaient fait des avancées majeures ces derniers mois. Mme Maliar a également ajouté: «L’ennemi a tenté d’avancer dans les directions Kupyansk, Lymansk et Marinsk, mais il n’a pas réussi à avancer. « Ils ont lancé des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans les directions Avdiyiv et Shakhtar. » Les forces russes ont déclaré avoir repoussé plusieurs attaques dans quatre zones de l’est du pays. Plus : Tendance

Dans le sud, Mme Maliar a confirmé que de violents combats se poursuivent dans toutes les directions de l’offensive. « L’ennemi est sur la défensive, faisant de grands efforts pour arrêter nos actions offensives », a-t-elle ajouté. « Dans le même temps, l’ennemi subit des pertes importantes en personnel, en armes et en équipement. » Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les soldats ukrainiens avaient entrepris des opérations offensives majeures sur trois axes principaux au sud et à l’est. Une mise à jour sur Twitter ce matin disait: «Les forces utilisent les expériences des deux premières semaines de la contre-offensive pour affiner les tactiques d’assaut des défenses russes profondes et bien préparées. « Les unités ukrainiennes font des progrès tactiques graduels mais réguliers dans des domaines clés. « Dans l’oblast de Lougansk, les forces russes ont fait leur propre effort important pour lancer une attaque dans la forêt de Serebryanka près de Kremina. » Le ministère de la Défense a déclaré que la Russie avait réalisé quelques petits gains, mais a ajouté que les forces ukrainiennes avaient empêché une percée. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source