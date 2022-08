L’Ukraine laisse entendre qu’elle serait impliquée dans une autre explosion en Crimée qui secoue la Russie

Des explosions ont secoué mardi un dépôt de munitions et perturbé des trains dans la Crimée annexée par la Russie, le dernier incident de ce type dans une région que Moscou utilise comme voie d’approvisionnement pour sa guerre en Ukraine.

Kyiv a fait allusion à une implication qui, si elle est vraie, pourrait montrer une nouvelle capacité à frapper plus profondément sur le territoire russe, modifiant potentiellement la dynamique du conflit de six mois.

Qualifiant l’incident de “sabotage”, Moscou a confirmé que deux personnes avaient été blessées, que le trafic ferroviaire avait été interrompu et qu’environ 2 000 personnes dans un village voisin avaient été évacuées.

La péninsule de Crimée sur la mer Noire, que la Russie a saisie de l’Ukraine en 2014 dans un mouvement non reconnu par la plupart des pays, est la base de la flotte russe de la mer Noire et populaire en été comme lieu de villégiature.

Une vue montre de la fumée s’élevant au-dessus d’une sous-station électrique de transformation, qui a pris feu après une explosion dans le district de Dzhankoi en Crimée mardi. (Reuters)

La semaine dernière, explosions sur une autre base aérienne militaire sur la côte ouest de la Crimée a causé d’importants dégâts et détruit plusieurs avions de guerre russes.

Lors de l’incident de mardi, une sous-station électrique a également pris feu près de la ville de Dzhankoi, dans le nord de la Crimée, selon des images de la télévision d’État russe. Il a montré des explosions à l’horizon qui, selon les autorités, provenaient des détonations de munitions.

L’agence de presse russe RIA a déclaré que sept trains de passagers avaient été retardés et que le trafic ferroviaire sur une partie de la ligne dans le nord de la Crimée avait été suspendu. Cela pourrait perturber sa capacité à soutenir les troupes en Ukraine avec du matériel militaire.

L’Ukraine n’a pas officiellement confirmé ou nié la responsabilité des explosions en Crimée, bien que ses responsables aient ouvertement applaudi les incidents survenus sur un territoire qui, jusqu’à la semaine dernière, semblait en sécurité sous l’emprise de Moscou au-delà de toute portée d’attaque.

Après les nouvelles explosions de mardi, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak et le chef d’état-major Andriy Yermak ont ​​tous deux exulté sur les réseaux sociaux face à la “démilitarisation”, une référence apparemment moqueuse au mot que la Russie utilise pour justifier son invasion.

“Un rappel : la Crimée [as a] un pays normal concerne la mer Noire, les montagnes, les loisirs et le tourisme, mais la Crimée occupée par les Russes concerne les explosions d’entrepôts et le risque élevé de mort pour les envahisseurs et les voleurs. La démilitarisation en action”, a tweeté Podolyak.

“L’opération de ‘démilitarisation’ dans le style précis des Forces armées ukrainiennes se poursuivra jusqu’à la désoccupation complète des territoires ukrainiens”, a écrit Yermak sur Telegram.

Mystère des armes

Lors d’un autre incident survenu mardi, des panaches de fumée ont été aperçus sur une base aérienne militaire russe près de la colonie de Hvardiyske, dans le centre de la Crimée, a rapporté le journal russe Kommersant.

Kyiv vise à perturber les lignes d’approvisionnement russes avant une contre-attaque ukrainienne prévue.

Les bases russes de Crimée sont principalement hors de portée des principales roquettes que les pays occidentaux reconnaissent avoir données à l’Ukraine, ce qui laisse penser qu’elle a acquis de nouvelles capacités.

Alors que la guerre fait rage depuis le 24 février, l’attention s’est également concentrée ces derniers jours sur les bombardements à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine.

Les deux parties se sont accusées mutuellement des risques pour la plus grande installation nucléaire d’Europe, que la Russie a saisie bien que des techniciens ukrainiens l’exploitent.

Le conflit a fait fuir des millions de personnes, en a tué des milliers et a creusé un fossé géopolitique entre Moscou et l’Occident.

Poutine donne la dernière dénonciation de West

La Russie appelle son invasion une “opération militaire spéciale” pour démilitariser son voisin, protéger les communautés russophones et repousser l’expansion de l’alliance militaire de l’OTAN.

L’Ukraine et les bailleurs de fonds occidentaux accusent le président russe Vladimir Poutine de mener une guerre de conquête de style impérial.

Dans un discours prononcé lors d’une conférence sur la sécurité, Poutine a accusé les États-Unis d’essayer de prolonger la guerre en Ukraine en soutenant le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy tout en attisant les frictions en Asie.

Il a cité le pacte de sécurité AUKUS entre l’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis comme preuve des tentatives occidentales de construire un bloc de type OTAN dans la région Asie-Pacifique.

La visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, ce mois-ci à Taïwan, que la Chine revendique comme la sienne, faisait “partie d’une stratégie américaine délibérée et consciente visant à déstabiliser et à semer le chaos dans la région et dans le monde”, a déclaré Poutine.

Le grain se dirige vers l’Afrique après des retards

Alors même que la plus grande attaque contre un État européen depuis 1945 se poursuivait, des progrès ont été réalisés sur un accord sur les céréales pour atténuer une crise alimentaire mondiale créée par la chute des exportations ukrainiennes.

Le navire Brave Commander a quitté le port ukrainien de Pivdennyi, transportant la première cargaison d’aide alimentaire humanitaire à destination de l’Afrique depuis l’Ukraine depuis l’invasion russe.

Le vraquier Brave Commander quitte mardi le port maritime de Pivdennyi près d’Odessa, en Ukraine. Selon le ministère ukrainien des Infrastructures, le navire battant pavillon libanais exportera 23 000 tonnes de blé ukrainien. (Nina Lyashonok/Associated Press)

Sur le champ de bataille, les parties n’ont signalé aucun changement majeur de positions.

L’Ukraine a fait état de la poursuite des bombardements et des attaques à la roquette russes dans la région orientale du Donbass, et du succès dans le refoulement des tentatives d’avancées russes près de la raffinerie de pétrole de Lysychansk dans la région de Louhansk du Donbass.