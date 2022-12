L’Ukraine interdit les organisations religieuses ayant des liens avec la Russie

KYIV, Ukraine (AP) – L’Ukraine a interdit vendredi les activités des organisations religieuses “affiliées à des centres d’influence” en Russie et a déclaré qu’elle examinerait les liens entre les églises orthodoxes ukrainienne et russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a signé un décret promulguant une décision du Conseil de sécurité nationale et de défense d’imposer des sanctions personnelles contre les représentants des organisations religieuses associées à la Russie, qui ont envahi l’Ukraine il y a plus de neuf mois.

Le décret de Zelenskyy prévoyait en outre d’examiner l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou, l’un des deux organes orthodoxes d’Ukraine à la suite d’un schisme qui a abouti en 2019 à la création d’un organisme indépendant de l’Église russe.

Les responsables ukrainiens soupçonnent l’Église orthodoxe ukrainienne de promouvoir des opinions pro-russes et que certains prêtres pourraient collaborer activement avec la Russie. Le patriarche de Moscou Cyrille, le chef de l’Église orthodoxe russe, a justifié la guerre de la Russie en Ukraine comme faisant partie d’une « lutte métaphysique » pour empêcher un empiétement idéologique libéral de l’Occident.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé la semaine dernière les autorités ukrainiennes de “mener une guerre contre l’Église orthodoxe russe”. Mais le révérend Mykolay Danylevich, qui a souvent été porte-parole de l’Église orthodoxe ukrainienne, a contesté la caractérisation de Peskov, affirmant sur Telegram que l’église n’était pas russe.

L’UOC a déclaré son indépendance de Moscou en mai suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dans son discours vidéo nocturne de jeudi, Zelenskyy a déclaré que l’utilisation du complexe du monastère de Pechersk Lavra à Kyiv – un site du patrimoine mondial de l’UNESCO vénéré comme le berceau du monachisme orthodoxe dans la région – ferait également l’objet d’un examen plus approfondi.

Des membres du Service de sécurité d’Ukraine, de la Garde nationale et de la police du pays ont fouillé le monastère la semaine dernière après qu’un prêtre eut parlé favorablement de la Russie lors d’un service là-bas. Le service de sécurité a déclaré que ses agents avaient fouillé plus de 350 églises au total, y compris dans un autre monastère et dans un diocèse de la région de Rivne, à 240 kilomètres (150 miles) à l’ouest de Kyiv.

L’agence de sécurité, connue sous l’acronyme ukrainien SBU, a déclaré que les perquisitions avaient révélé “de la littérature pro-russe, qui est utilisée pendant les études dans les séminaires et les écoles paroissiales, y compris pour la propagande du ‘monde russe'”. Plus de 50 personnes a subi des “entretiens de contre-espionnage approfondis, y compris à l’aide d’un polygraphe”, dans le cadre de l’enquête, a indiqué l’agence.

L’enquête sur le complexe monastique séculaire de la capitale ukrainienne et d’autres sites religieux a souligné les soupçons des autorités ukrainiennes à l’égard de certains membres du clergé chrétien orthodoxe qu’ils considèrent comme restant fidèles à la Russie. Le SBU a déclaré que les activités de la semaine dernière faisaient partie de son “travail systématique pour contrer les activités subversives des services spéciaux russes en Ukraine”.

Les chrétiens orthodoxes constituent la plus grande population religieuse d’Ukraine. Mais ils ont été fracturés selon des lignes qui font écho aux tensions politiques sur la défense par l’Ukraine de son indépendance et de son orientation occidentale au milieu de la revendication continue de la Russie d’hégémonie politique et spirituelle dans la région – un concept parfois appelé le «monde russe». De nombreux dirigeants orthodoxes se sont prononcés avec acharnement en faveur de l’indépendance ukrainienne et ont dénoncé l’invasion russe, mais les recherches récentes montrent que les autorités soupçonnent des endroits comme Pechersk Lavra d’être des foyers de sentiments et d’activités pro-russes.

The Associated Press