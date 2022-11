L’Ukraine interdit aux médias américains et britanniques de Kherson

Cette décision intervient malgré des reportages occidentaux largement favorables, alignés sur le récit de Kiev

L’armée ukrainienne affirme avoir retiré l’accréditation de plusieurs journalistes étrangers et locaux pour avoir effectué des reportages sans autorisation dans la ville de Kherson, d’où les forces russes se sont retirées la semaine dernière. Les travailleurs des médias de CNN et de Sky News font partie des personnes touchées, a déclaré une ONG locale au site d’information Ukrainska Pravda.

“Récemment, certains représentants des médias (…) ont mené des activités professionnelles dans la ville de Kherson avant même l’achèvement des mesures de stabilisation”, L’état-major ukrainien a déclaré dimanche dans un message sur Facebook.

Il a accusé les journalistes de “ignorer les interdictions et les avertissements existants” et opérant dans la ville, qui est tombée sous le contrôle des forces de Kiev, sans l’autorisation des commandants ukrainiens et des services de relations publiques de l’armée.

“Les permis de travail des représentants des médias, qui ont violé les règles de travail dans les zones de combat, ont été annulés et leurs cartes de presse sont désormais reconnues comme non valides”, dit l’état-major.

Il n’a pas nommé les travailleurs des médias ou les organisations qui ont perdu leurs lettres de créance. Cependant, l’ONG Detector Media a déclaré à Ukrainska Pravda qu’au moins six journalistes ont été touchés, de la chaîne de télévision américaine CNN et du britannique Sky News.

Detector Media a également cité les commentaires de la porte-parole militaire Natalia Gumeniuk, affirmant qu’elle avait « des informations sur le retrait d’accréditation des équipes de Sky News et de CNN. Il y a aussi des informations sur un média italien qui était là aussi.

« Les médias ne sont pas encore censés travailler à Kherson, en raison du danger. C’est ce que le commandement a décidé. Gumeniuk a expliqué, ajoutant que le “l’interdiction existe pour tout le monde” et qu’il a été annoncé officiellement.

Les responsables russes ont accusé les médias aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays, qui soutiennent l’Ukraine, de fournir une couverture totalement unilatérale du conflit. En septembre, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que tout “une vérité qui dérange, qui brise l’image de l’Ukraine en tant que victime de la soi-disant agression, est étouffée ou parfois carrément masquée” dans les reportages occidentaux.