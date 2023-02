L’Ukraine intensifie ses efforts pour exclure les athlètes russes des JO de Paris

Avec les Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine à l’horizon et l’invasion de la Russie ressemblant davantage à un conflit prolongé, le ministre ukrainien des Sports a renouvelé vendredi la menace de boycotter les jeux si la Russie et la Biélorussie sont autorisées à concourir et a déclaré que Kyiv ferait pression sur d’autres nations pour qu’elles les rejoignent.

Une telle décision pourrait conduire à la plus grande fracture du mouvement olympique depuis l’ère de la guerre froide.

Aucune nation n’a déclaré qu’elle boycotterait les Jeux d’été de 2024. Mais l’Ukraine a obtenu le soutien de la Pologne, des pays baltes et du Danemark, qui ont repoussé un plan du Comité international olympique visant à permettre aux délégations de la Russie et de l’allié biélorusse de concourir à Paris en tant qu ‘«athlètes neutres», sans drapeaux ni hymnes.

“Nous ne pouvons pas transiger sur l’admission d’athlètes russes et biélorusses”, a déclaré le ministre ukrainien des Sports Vadym Huttsait, qui dirige également son comité national olympique, citant les attaques contre son pays, la mort de ses athlètes et la destruction de ses installations sportives.

Une réunion de son comité n’a pas engagé de boycott mais a approuvé des plans pour tenter de persuader les responsables sportifs mondiaux au cours des deux prochains mois – y compris la discussion d’un éventuel boycott.

Huttsait a ajouté : “En dernière option, mais je note que c’est mon opinion personnelle, si nous ne réussissons pas, alors nous devrons boycotter les Jeux olympiques.”

Paris sera les derniers Jeux olympiques sous la direction du président sortant du CIO, Thomas Bach, qui se tourne vers son héritage après un mandat marqué par des différends sur le statut de la Russie – d’abord sur les scandales de dopage généralisés et maintenant sur la guerre en Ukraine.

Les opinions de Bach ont été façonnées lorsqu’il était médaillé d’or olympique en escrime et que son pays, l’Allemagne de l’Ouest, a participé au boycott des Jeux olympiques de 1980 à Moscou par les États-Unis suite à l’invasion soviétique de l’Afghanistan. Il a depuis condamné cette décision.

La Russie a accueilli avec prudence la décision du CIO de lui donner une voie vers les Jeux olympiques, mais exige qu’elle supprime une condition qui exclurait les athlètes réputés “soutenir activement la guerre en Ukraine”.

Le président du Comité olympique russe, Stanislav Pozdnyakov, qui était coéquipier de l’Ukrainien Huttsait aux Jeux olympiques de 1992, a qualifié cet aspect de discriminatoire. Le CIO, qui recommandait auparavant d’exclure la Russie et la Biélorussie des sports mondiaux pour des raisons de sécurité, affirme désormais qu’il ne peut pas les discriminer uniquement sur la base de la citoyenneté.

Les dirigeants baltes menacent de boycotter

Les dirigeants de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie ont exhorté le CIO à interdire la Russie et ont déclaré qu’un boycott était une possibilité.

“Je pense que nos efforts devraient consister à convaincre nos autres amis et alliés que la participation d’athlètes russes et biélorusses est tout simplement inacceptable”, a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas. “Donc, le boycott est la prochaine étape. Je pense que les gens comprendront pourquoi c’est nécessaire.”

Le CIO a déclaré dans un communiqué que “cette menace de boycott ne fait qu’aggraver encore la situation, non seulement dans le sport, mais aussi dans un contexte plus large. Il est regrettable que les politiciens utilisent à mauvais escient les athlètes et le sport comme des outils pour atteindre leurs objectifs politiques”. objectifs.”

Il a ajouté sans ambages : “Pourquoi punir les athlètes de votre pays pour que le gouvernement russe ait déclenché la guerre ?”

Le ministre polonais des Sports, Kamil Bortniczuk, a déclaré que jusqu’à 40 pays pourraient condamner conjointement la participation russe et biélorusse à Paris dans un communiqué la semaine prochaine, mais qu’il pourrait s’arrêter avant une menace de boycott. Il a déclaré à l’agence de presse d’État PAP que le CIO était “naïf” et devrait réfléchir à sa position.

Le Danemark veut interdire aux athlètes russes “de participer à tous les sports internationaux tant que leurs attaques contre l’Ukraine se poursuivront”, a déclaré le ministre danois de la Culture, Jakob Engel-Schmidt.

“Nous ne devons pas vaciller par rapport à la Russie. La ligne du gouvernement est claire. La Russie doit être interdite”, a-t-il déclaré. “Cela s’applique également aux athlètes russes qui participent sous un drapeau neutre. Il est totalement incompréhensible qu’il y ait apparemment des doutes sur la ligne au CIO.”

Interrogé par l’Associated Press sur les menaces de boycott et le plan du CIO, le président du comité d’organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, n’a pas voulu commenter “les décisions politiques”.

“Mon travail est de faire en sorte que tous les athlètes qui veulent participer se voient offrir les meilleures conditions en termes de sécurité, pour leur offrir la chance de vivre leur rêve”, a-t-il déclaré à Marseille.

“Très important” pour l’Ukraine d’être aux JO

L’Ukraine a boycotté certains événements sportifs l’année dernière plutôt que de rivaliser avec les Russes.

Huttsait a déclaré qu’un boycott serait très dur, affirmant qu’il était “très important pour nous que notre drapeau soit aux Jeux Olympiques; il est très important pour nous que nos athlètes soient sur le podium. Pour que nous montrions que notre Ukraine était, est , et sera.”

Marta Fedina, 21 ans, médaillée de bronze olympique en natation artistique, a déclaré à Kyiv qu’elle était “prête pour un boycott”.

“Comment vais-je expliquer à nos défenseurs si je suis même présente sur le même terrain de sport avec ces gens-là”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux athlètes russes. Elle a noté que sa piscine à Kharkiv, où elle vivait lorsque Moscou a envahi, a été ruinée par la guerre.

Les orateurs de la réunion de l’assemblée du Comité olympique ukrainien ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation de Paris par Moscou à des fins de propagande et ont souligné les liens étroits entre certains athlètes et l’armée russe.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi que si des athlètes des deux pays concouraient, “il devrait être absolument clair qu’ils ne représentent pas les États russe ou biélorusse”. Los Angeles accueillera les Jeux olympiques de 2028.

Athlètes potentiellement neutres

Si la proposition du CIO prend effet, Paris serait la quatrième édition consécutive des Jeux olympiques où les athlètes russes ont concouru sans le drapeau ou l’hymne national. Les équipes russes aux Jeux olympiques d’hiver en 2018 et 2022 et aux Jeux olympiques d’été en 2021 ont toutes été rattrapées par les retombées d’une série de cas de dopage.

La dernière fois que plusieurs pays ont boycotté des Jeux olympiques, c’était en 1988, lorsque la Corée du Nord et d’autres ont refusé d’assister aux Jeux d’été en Corée du Sud. L’équipe nord-coréenne était absente aux Jeux de Tokyo en 2021, invoquant des inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus. En conséquence, le CIO l’a exclu des Jeux d’hiver suivants à Pékin, affirmant que les équipes avaient le devoir d’assister à tous les Jeux olympiques.

Bien que le CIO ait donné le ton du débat en publiant des conseils pour trouver un moyen d’aider la Russie et la Biélorussie à concourir, des décisions doivent être prises pour les instances dirigeantes des sports individuels qui organisent des événements sur le programme parisien des 32 sports.

Ces organisations, dont beaucoup sont basées au siège du CIO à Lausanne, en Suisse, organisent leurs propres compétitions de qualification et olympiques et décident des critères d’éligibilité des athlètes et des équipes.

Sports adoptant des approches distinctes

L’Union cycliste internationale a signé le plan du CIO avant ses épreuves de qualification olympique pour permettre aux athlètes russes et biélorusses de concourir en tant que “neutres”.

L’athlétisme mondial d’athlétisme et la FIFA de football étaient parmi la plupart des sports qui excluaient les athlètes et les équipes russes quelques jours après le début de la guerre. Le tennis et le cyclisme ont permis à de nombreux Russes et Biélorusses de continuer à concourir en tant que neutres. D’autres organes directeurs sont plus étroitement alignés sur le CIO ou ont traditionnellement de solides liens commerciaux et politiques avec la Russie.

Une réunion clé pourrait être le 3 mars à Lausanne du groupe de coordination des sports des Jeux d’été, connu sous le nom d’ASOIF. Il est présidé par Francesco Ricci Bitti, ancien membre du CIO lorsqu’il dirigeait la Fédération internationale de tennis, et comprend le président de World Athletics, Sebastian Coe.

L’ASOIF s’est refusée à tout commentaire vendredi, tout en notant cette semaine “l’importance de respecter la spécificité de chaque fédération et leur processus de qualification particulier” pour Paris.