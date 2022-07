L’Ukraine intensifie ses attaques contre des cibles russes clés dans le sud.

“L’Ukraine et ses partenaires occidentaux pourraient avoir une fenêtre d’opportunité plus étroite pour soutenir une contre-offensive ukrainienne dans le territoire ukrainien occupé avant que le Kremlin n’annexe ce territoire”, a déclaré le porte-parole, John Kirby.

Depuis avril, les forces ukrainiennes se sont effectivement enfermées dans une posture défensive alors qu’elles se retiraient progressivement d’un assaut de l’artillerie russe dans la région orientale du Donbass. Les Russes n’ont pas saisi de nouveau territoire depuis des semaines, et les Ukrainiens affirment que leurs positions défensives se sont stabilisées.

Mais le but des systèmes de missiles à plus longue portée pour lesquels l’Ukraine plaide, et que les pays occidentaux commencent de plus en plus à fournir à son gouvernement, n’est pas seulement d’empêcher l’avancée de la Russie, mais aussi de reconquérir le territoire perdu.

“Nous nous efforçons tous de libérer l’Ukraine de l’ennemi”, a déclaré mardi la porte-parole des forces du sud de l’Ukraine, Natalia Humeniuk. « Nous avons un seul objectif.