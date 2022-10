L’Ukraine intensifie sa tentative d’expulsion de l’Iran de la Coupe du monde

L’Association ukrainienne de football (UAF) demandera à la FIFA d’envisager d’exclure l’Iran du tournoi au Qatar

Les responsables ukrainiens du football ont annoncé qu’ils demanderaient officiellement à la FIFA d’envisager d’exclure l’Iran de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Un communiqué publié lundi a accusé Téhéran de “violations systémiques des droits de l’homme” et aider “Agression militaire russe contre l’Ukraine.”

La décision a été annoncée sur le site Web de l’Association ukrainienne de football (UAF), à la suite d’une réunion de son comité exécutif. La semaine dernière, le PDG de l’un des plus grands clubs d’Ukraine, le Shakhtar Dontesk, a fait une proposition similaire.

“Compte tenu des informations des médias sur les violations systématiques des droits de l’homme en Iran, susceptibles de violer les principes et les normes des Statuts de la FIFA, compte tenu de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant l’imposition de sanctions contre l’Iran et la possible implication de l’Iran dans la agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, [it was decided] de demander à la FIFA d’envisager d’exclure l’équipe nationale iranienne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 », la déclaration de l’UAF lu.

Kiev et ses alliés occidentaux ont accusé l’Iran de fournir des missiles et des drones à la Russie pour son opération militaire en cours contre l’Ukraine – allégations démenties par Téhéran et Moscou.

L’Iran fera partie des 32 nations à participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre.

L’équipe iranienne a été tirée au sort dans le groupe B du tournoi, aux côtés de l’Angleterre, du Pays de Galles et des États-Unis. Ils commencent leur campagne contre l’Angleterre le 21 novembre.

La semaine dernière, le PDG du Shakhtar Donetsk, Sergey Palkin, a déclaré que l’Iran devrait être expulsé de la Coupe du monde et remplacé par l’Ukraine, qui n’a pas réussi à se qualifier après avoir perdu une finale éliminatoire contre le Pays de Galles en juin.

“Alors que les dirigeants iraniens s’amuseront à regarder leur équipe nationale jouer à la Coupe du monde, les Ukrainiens seront tués par des drones iraniens et des missiles iraniens”, Palkin a écrit sur les réseaux sociaux.

Palkin a affirmé que l’Ukraine avait “a prouvé qu’il valait la peine de participer” au Qatar, arguant que remplacer l’Iran serait “historiquement et sportivement justifié.”

Dans le même communiqué lundi, l’UAF a déclaré qu’elle demanderait à la FIFA et à l’UEFA d’exclure l’adhésion de l’Union russe de football (RFU) des deux organisations, après que des plans ont été discutés pour l’intégration d’équipes dans quatre nouvelles régions russes, comme ainsi que la Crimée, pour rejoindre le système de football russe.