L’Ukraine intensifie sa tentative de reconquête du territoire perdu

Cette semaine, des rapports suggèrent que l'Ukraine pourrait avoir lancé sa contre-offensive de longue date contre les forces russes campées dans la région sud de Kherson, qui jouxte la péninsule de Crimée sous contrôle russe. Il y a aussi selon la rumeur, de nouvelles poussées pour reprendre du territoire dans la région orientale du Donbass ainsi que dans les zones proches de Kharkiv au nord. "Nous les chasserons jusqu'à notre frontière", a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours. "Il est temps pour l'armée russe de fuir."

Le brouillard de la guerre rend difficile de discerner si les forces russes perdent du terrain. Les autorités de Kyiv ont imposé des restrictions strictes à l’accès aux journalistes couvrant les fronts changeants de la guerre. Un porte-parole du commandement sud de l’Ukraine a déclaré aux journalistes lundi que “nous pouvons confirmer que nous avons franchi la première ligne de défense” dans trois zones de la région de Kherson. Mais les combats semblent s’être enlisés une deuxième ligne de défense signaléeoù les forces russes sont plus enracinées.

Au cours des semaines précédentes, il y avait eu un battement de tambour régulier de rapports faisant état de partisans ukrainiens et de forces spéciales lançant des attaques clandestines derrière les lignes ennemies, y compris les assassinats présumés de collaborateurs avec les forces d’occupation russes à Kherson. Les frappes d’artillerie ukrainiennes à longue portée ont ciblé des ponts stratégiques, des dépôts de munitions russes, des bases militaires et des centres logistiques, atteignant peut-être la Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Les responsables du Pentagone ont reconnu cette semaine une « légère augmentation » des affrontements, mais se sont abstenus de confirmer si une offensive majeure était en cours. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que plusieurs brigades ukrainiennes avaient intensifié leurs tirs d’artillerie dans le sud de l’Ukraine, tout en notant que les unités russes autour de Kherson “sont probablement en sous-effectif et dépendent de lignes d’approvisionnement fragiles”. Les responsables russes, pour leur part, ont déclaré que leurs forces avaient imposé un lourd tribut aux troupes, chars et équipements militaires ukrainiens.

Kherson a été la première ville stratégiquement importante capturée par la Russie au début de l’invasion, et la région élargie de Kherson aide à former le “pont terrestre” convoité du président russe Vladimir Poutine vers la Crimée, que la Russie a envahi et annexé en 2014.https://t.co/Nk1nfnJ0Pt – Le Washington Post (@washingtonpost) 1er septembre 2022

Dans Kherson âprement disputée, l’Ukraine pousse à reprendre les terres occupées

Les batailles de Kherson marquent une étape cruciale de l’effort de guerre global. “L’Ukraine espère que reprendre la région aux Russes – qui auraient prévu d’organiser un référendum avant de l’annexer à la Russie – donnera un nouvel élan à ce qui est devenu une guerre dans l’impasse”, ont déclaré mes collègues Steve Hendrix et Serhii Korolchuk. rapporté jeudi à la suite d’un voyage près des lignes de front de la région.

Selon CNN, les responsables américains ont conseillé à leurs homologues ukrainiens de limiter la portée de leurs ambitions. “Ces discussions impliquaient de s’engager dans des” jeux de guerre “avec Kyiv … des exercices analytiques destinés à aider les forces ukrainiennes à comprendre les niveaux de force dont elles auraient besoin pour réussir dans différents scénarios”, ont rapporté Katie Bo Lillis et Natasha Bertrand de CNN. “Les Ukrainiens envisageaient initialement une contre-offensive plus large, mais ont restreint leur mission vers le sud, dans la région de Kherson, ces dernières semaines.”

La campagne qui en résulte peut être lente et attritionnelle. “Cela va prendre aussi longtemps que nécessaire et personne ne va se précipiter parce que les gens s’attendent à quelque chose de dramatique et d’excitant”, a déclaré Andriy Zagorodnyuk, un ancien ministre ukrainien de la Défense qui dirige maintenant le Center for Defence Strategies, un groupe de réflexion militaire à Kyiv. mes collègues. “Ils vont le faire en toute sécurité, quel que soit le temps qu’il faudra.”

Les responsables américains pensent que des mois de livraisons d’aide militaire à l’Ukraine ont aidé à les mettre sur une base tactique plus égale avec les Russes. C’est particulièrement vrai à la lumière de l’évolution de la guerre d’artillerie. “Un puissant obusier M777 tire à proximité, et la nuit, nous entendons un système de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) tirer ses munitions à longue portée”, a rapporté tQuentin Sommerville de la BBC dans une dépêche évocatrice des lignes de front publiée cette semaine. “Ces nouvelles armes ont aidé à préparer le terrain pour l’offensive dans le sud, et on espère qu’elles feront de même dans l’est.”

“L’armée russe est désorientée à cause des coups qu’elle a reçus”, a écrit le chroniqueur du Washington Post David Ignatius, citant des responsables américains. « Les analystes estiment que la Russie a perdu des milliers d’officiers, dont des centaines de colonels et des dizaines de généraux. Les attaques incessantes ont forcé les commandants russes à continuer de déplacer les postes de quartier général, ajoutant à leurs problèmes de commandement et de logistique.

Les responsables ukrainiens évoquent la perspective d’une victoire décisive mais soulignent que leurs priorités sont plus immédiates et limitées. « Nous nous concentrons actuellement sur la survie », m’a dit Oleksiy Chernyshov, ministre ukrainien du développement des communautés et des territoires. Chernyshov était à Washington pour des réunions avec l’administration Biden et des représentants des principales institutions financières internationales dont le siège est dans la capitale américaine.

L’Ukraine a d’énormes besoins d’aide sur de nombreux fronts au-delà de l’effort de guerre : elle a besoin d’aide pour sécuriser des flux supplémentaires de gaz naturel à l’approche de l’hiver et la Russie menace les pipelines et continue d’endommager les infrastructures essentielles. Il espère obtenir des milliards de dollars de financement de la part de la communauté internationale pour aider à la restauration de ce que Cherynshov a qualifié de «territoires désoccupés» – des zones capturées et ravagées par les troupes russes au début de la guerre et récupérées depuis par Kyiv.

Et les responsables ukrainiens ont déjà exposé à leurs homologues occidentaux leur vision d’un gigantesque projet de reconstruction – comparé par beaucoup à un nouveau “plan Marshall” – qui verrait quelque 350 milliards de dollars injectés dans le pays après la fin de la guerre.

Chernyshov a déclaré que la guerre a montré l’importance d’une série de réformes politiques qui ont commencé en 2014 pour décentraliser l’autorité dans le pays plus loin de Kyiv, ce qui, selon lui, a renforcé la “résilience” ukrainienne face à l’invasion russe. “Nous avons tous constaté que l’Ukraine est absolument unie, quels que soient les territoires, les langues et les autres aspects régionaux”, a-t-il déclaré.

Maintenant, le gouvernement ukrainien espère aller de l’avant. Sur une tablette, Chernyshov m’a montré une carte du pays, avec des régions ombrées de différentes couleurs pour illustrer la portée du contrôle et de la dévastation russes. L’ouest du pays, centré autour de la ville de Lviv, a été plus à l’abri des attaques russes et a été coloré en jaune.

“Notre tâche est d’avoir cette couleur jaune pour tout le territoire”, a déclaré Chernyshov – en agitant la main sur la carte de l’Ukraine, avant de pointer en particulier la Crimée – “y compris celle-ci”.